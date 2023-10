escuchar

Este sábado se definió el segundo finalista del Mundial de Rugby Francia 2023. Tras el triunfo de los All Blacks ante los Pumas por 44 a 6 en el primer cotejo de la instancia de los cuatro mejores, Sudáfrica derrotó 16 a 15 a Inglaterra y accedió a la definición del certamen ecuménico por segunda vez consecutiva: buscará revalidar el título conseguido en Japón 2019 y, a su vez, posicionarse como el máximo ganador de la historia con cuatro trofeos (Nueva Zelanda persigue el mismo objetivo).

En el duelo entre argentinos y neozelandeses, el seleccionado nacional fue superado en todos los aspectos del juego ante un rival que demostró seguir estando varios escalones por encima del resto. Como de costumbre, la entrega y la valentía del equipo dirigido por el australiano Michael Cheika no se negoció. La firme premisa de no claudicar ante las adversidades se mantuvo presente hasta el último minuto. Pero no alcanzó. Nueva Zelanda fue mucho más y mereció avanzar a la definición. Y así fue.

El wing maorí Will Jordan fue la gran figura del encuentro con tres tries convertidos. Por su parte, Richie Mo’unga anotó nueve y fue el jugador con más metro ganados del partido, con 103. En tanto otro de gran actuación fue Shannon Frizell, uno de los motores de los All Blacks, quien supo imponer su fortaleza física tanto en ataque como en defensa. De yapa, anotó dos tries para colaborar con la goleada neozelandesa.

Los Pumas no lograron hacer pie en la semifinal y sufrieron las consecuencias ante los All Blacks Lewis Joly - AP

En el cotejo entre sudafricanos e ingleses, en tanto, el conjunto africano jugó su peor partido en el Mundial ante un seleccionado europeo que dejó todo en la cancha. Firme en el contacto y simple en sus conceptos, la Rosa estuvo adelante en el marcador durante casi todo el partido. No convirtió ningún try, pero contó con los aciertos a los palos de su capitán, Owen Farrell (cuatro penales y un drop).

Sudáfrica cambió a su pareja de medios (incluso sacó a su apertura titular a los 30 minutos) e hizo ingresar a todos sus suplentes. No le encontraba la vuelta al partido hasta que un scrum en territorio enemigo derivó en el empuje de los forwards sudafricanos y el try de Rudolph Gerhardus Snyman. Con eso no alcanzaba, pero un error en otro scrum hizo que Handré Pollard, de larga distancia, acierte a los palos a dos minutos del final para darle una victoria inolvidable a su equipo.

La final de la Copa del Mundo entre los All Blacks y los Springboks se disputará el sábado 28 de octubre, a partir de las 16 (hora argentina), en el Stade de France de Saint Denis.

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron apenas nueve ediciones. La primera fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica (también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015, además de quedar segundos en Sudáfrica 1995).

Los Springboks, por su parte, se coronaron en su propia casa en 1995, como así también en Francia-Gales-Escocia 2007 y Japón 2019, por lo que en este 2023 buscan defender la corona e intentarán levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.

Nueva Zelanda y Sudáfrica - Tres títulos cada uno.

Australia - Dos.

Inglaterra - Uno.