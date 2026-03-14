Así quedó la tabla histórica de campeones del Seis Naciones de rugby, tras la fecha 5 y el título de Francia

Francia es nuevamente el campeón del Seis Naciones de Rugby. El seleccionado galo se consagró este sábado, tras su victoria ante Inglaterra en la quinta jornada a la que llegaron con final abierto ya que, más allá de la combinación necesaria de resultados, podían consagrarse también Escocia e Irlanda. Sin embargo, en el Stade de France, el local fue más y se quedó con una gran victoria ante La Rosa (que estuvo arriba) por 48-46.

Previamente, Irlanda metió presión con su victoria por 43 a 21 en Dublín sobre Escocia y Gales le amargó la última jornada a Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada que justamente venía de dar la sorpresa ante La Rosa, por 31 a 17. Entonces, el título de Francia estaba en manos de Francia. Y el mejor equipo del mundo no lo dejó escapar.

Francia e Inglaterra jugaron un partidazo que terminó 48 a 46 en favor del local THOMAS SAMSON� - AFP�

Así quedó la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Así quedaron las posiciones en el Seis Naciones 2026, en el que se coronó Francia

Así quedó la tabla histórica de campeones

Con el título de este fin de semana, el conjunto galo sacó una leve ventaja sobre Inglaterra, desde que en el torneo incurcionó Italia y se llama Seis Naciones. La Rosa es la que más ganó en la historia del tradicional certamen, considerando también las viejas ediciones con cinco integrantes.

Bajo Seis Naciones Francia suma así ocho títulos, Inglaterra siete, Irlanda seis y Gales cinco. Escocia y la Azzurra aún no lo lograron.

La Rosa fue la primera en adjudicarse el certamen en el 2000. Les Bleus se coronó por primera vez en 2002 y los Dragones Rojos lo hicieron en 2005.

Irlanda dio pelea hasta la última fecha, metió presión, pero no le alcanzó PAUL FAITH� - AFP�

Los campeones del Seis Naciones, año por año