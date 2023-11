escuchar

Un clásico protagonista de la categoría más alta del rugby de Buenos Aires está de regreso. Una década pasó Champagnat en competencias de ascenso sin lograr el objetivo, pero este sábado, con un triunfazo como visitante, consiguió el regreso a la elite. El Top 12 de URBA lo tendrá entre sus actores en 2024, porque el equipo blanco y azul ganó el repechaje contra Los Matreros en Morón por 42 a 36 y dejó la primera A, para acompañar a Regatas Bella Vista en el acceso al mejor campeonato del rugby porteño-bonaerense.

Fue un partidazo el jugado en la cancha de Los Matreros. El local dominó la primera parte gracias a virtudes equilibradas en su juego: fortaleza en el scrum y prevalencia de su juego de manos le valieron un 24 a 13 nada definitivo pero tranquilizador. Sin embargo, en la segunda mitad Champa asombró con un rotundo cambio de actitud.

Cuatro tries le hizo Champagnat a Los Matreros en la segunda parte y dio vuelta el tanteador en Morón. Marcos Brindicci - LA NACIÓN

Sorprendió al anfitrión, por cierto, superándolo con su pack y con buen rugby. Superándolo por mucho, hasta hacerle cuatro tries en ese período y pasar al frente. Con dos factores influyentes: el viento y Tomás Baca Castex. El factor meteorológico ayudó a un eficaz Gonzalo Costaguta, que acertó seis de sus ocho envíos a los palos en el encuentro, y el jugador número 11 anotó tres conquistas en el partido y resultó figura excluyente.

Uno de los tres tries de Tomás Baca Castex

En el certamen de primera A el conjunto de Pilar había resultado tercero, con 86 puntos, uno menos que los cosechados por Los Matreros. Ambos, ciertamente, quedaron muy lejos de Regatas, que arrasó con 120 puntos en las 26 jornadas. Pero realizaron estupendas campañas, muy parejas, y desembocaron en este repechaje, que mostró una etapa del partido para cada club pero con Champa algo superior en lo global.

El try que obtuvo el local pasados los 80 minutos acortó la distancia pero no puso en riesgo la victoria azul y blanca: el intento de conversión no pasó entre los palos, cuando los jugadores visitantes ya estaban a punto de desatar su euforia por un ascenso tan postergado como celebrado.

El festejo de Champagnat apenas consumado el ascenso

Síntesis de Champagnat 42 vs. Los Matreros 36

Los Matreros: Juan Pablo García Michero; Diego Biro, Gastón Cadelago, Pedro Del Busto y Santiago Marelli; Juan Francisco Morales y Marcos Amorisa (capitán); Colin McCormack, Santiago Villarino y Thiago Corvalán; Guiliano Marmorale y Augusto Genoud; Juan Pablo Zeiss, Agustín Costa Repetto y Gonzalo Sebastián Nodar.

Juan Pablo García Michero; Diego Biro, Gastón Cadelago, Pedro Del Busto y Santiago Marelli; Juan Francisco Morales y Marcos Amorisa (capitán); Colin McCormack, Santiago Villarino y Thiago Corvalán; Guiliano Marmorale y Augusto Genoud; Juan Pablo Zeiss, Agustín Costa Repetto y Gonzalo Sebastián Nodar. Entrenadores: Pablo Nieto, Ramiro Del Busto y Miguel García Escudero.

Cambios: ST, 21 minutos, Thomas Martinoglio por McCormack y Tomás Ezequiel Gahan por Marmorale; 26, Juan Pablo Guevara por Corvalán; 27, Martin Marcelliac por Marelli, y 31, Lautaro Gallastegui por Cadelago.

Champagnat: Gonzalo Costaguta; Tadeo Ustariz, Tomás Cotter Daireaux, Tobías Imbrosciano y Tomás Baca Castex; Santos Panelo y Martín Graciarena (capitán); Benjamín Grondona, Matías Muniagurria y Matías Alonso Boto; Iñaki Ustariz y Tobías Rivas Orozco; Alberto Adissi, Fernando Rodríguez Pascarella y Tomás Distel.

Gonzalo Costaguta; Tadeo Ustariz, Tomás Cotter Daireaux, Tobías Imbrosciano y Tomás Baca Castex; Santos Panelo y Martín Graciarena (capitán); Benjamín Grondona, Matías Muniagurria y Matías Alonso Boto; Iñaki Ustariz y Tobías Rivas Orozco; Alberto Adissi, Fernando Rodríguez Pascarella y Tomás Distel. Entrenadores: Facundo Villanueva y Federico Domínguez.

Cambios: ST, 21 minutos, Marcos Lafuente por Graciarena; 29, Martín Cordeyro por T. Ustariz, y 30, Pedro Del Piano por Cotter Daireaux.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Costaguta por try de Rivas Orozco (Ch); 5, penal de Morales (LM); 11, gol de Morales por try de McCormack (LM); 17, gol de Morales por try de Costa Repetto (LM); 24, penal de Costaguta (Ch); 32, gol de Morales por try de Zeiss (LM), y 37, penal de Costaguta (Ch). Amonestados: 23, Del Busto (LM), y 35, Amorisa (LM). Resultado parcial: Los Matreros 24 vs. Champagnat 13.

3 minutos, gol de Costaguta por try de Rivas Orozco (Ch); 5, penal de Morales (LM); 11, gol de Morales por try de McCormack (LM); 17, gol de Morales por try de Costa Repetto (LM); 24, penal de Costaguta (Ch); 32, gol de Morales por try de Zeiss (LM), y 37, penal de Costaguta (Ch). 23, Del Busto (LM), y 35, Amorisa (LM). Los Matreros 24 vs. Champagnat 13. Segundo tiempo: 1 minuto, gol de Costaguta por try de Baca Castex (Ch); 5, try de Cotter Daireaux (Ch); 13, gol de Morales por try de McCormack (LM); 20, gol de Costaguta por try de Baca Castex (Ch); 27, gol de Costaguta por try de Baca Castex (Ch); 39, penal de Costaguta (Ch), y 40, try de Gallastegui (LM). Amonestados: 27, Nodar (LM). Resultado parcial: Los Matreros 12 vs. Champagnat 29.

1 minuto, gol de Costaguta por try de Baca Castex (Ch); 5, try de Cotter Daireaux (Ch); 13, gol de Morales por try de McCormack (LM); 20, gol de Costaguta por try de Baca Castex (Ch); 27, gol de Costaguta por try de Baca Castex (Ch); 39, penal de Costaguta (Ch), y 40, try de Gallastegui (LM). 27, Nodar (LM). Los Matreros 12 vs. Champagnat 29. Árbitro: Mauro Rossi.

Mauro Rossi. Cancha: Los Matreros Rugby Club, Morón.