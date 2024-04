Champions Cup: los cinco argentinos que persiguen la gloria europea

Escuchar

Ya quedaron definidos los ocho equipos que buscarán quedarse con la Champions Cup, la copa más importante a nivel clubes en el rugby europeo, que desde el año pasado también incluye a los mejores sudafricanos. Siete equipos buscarán destronar a La Rochelle, actual bicampeón, que sufrió hasta la última conversión del partido para eliminar a Stormers como visitante. Este domingo, Toulouse, el más ganador de la competencia, no tuvo problemas para dejar en el camino al Racing 92, otro equipo francés. En el contundente triunfo por 31-7, Juan Cruz Mallía completó los 80 minutos y aportó una asistencia en el segundo try.

Mallía se convirtió en una pieza elemental para el último campeón de Francia. No por ser la principal figura, sino por su polifuncionalidad y capacidad de adaptación para rendir en distintos puestos. La “Navaja Suiza”, lo apodaron los medios franceses. El puesto que mejor rinde es el de fullback, la posición que se consolidó en los Pumas. Cuando están ausentes Romain Ntamack y Thomas Ramos, suele ubicarse como apertura y también como centro. Además, otra faceta que viene aportando en esta temporada es la de pateador: en varios encuentros ejecutó los kicks a los palos y al touch. Hoy, con el plantel completo, se paró como wing y, si bien no deslumbró, cumplió con su misión. En el segundo try de su equipo participó cuatro veces de la jugada y asistió al otro wing, Matthis Lebel.

Toulouse fue muy superior al Racing 92, que no contó con Juan Imhoff. Fue una tarde ideal, con una contundente victoria y con el regreso de la pareja de medios ideal compuesta por Antoine Dupont y Romaín Ntamack, la misma del seleccionado francés. El apertura se recuperó de una lesión en la rodilla y por primera vez fue titular en un equipo que cuenta con material para pelear por su sexta estrella europea. El plantel también lo integra Santiago Chocobares, que busca su lugar en el equipo titular. El próximo domingo recibirán a Exeter Chiefs por una plaza en las semifinales.

El gran duelo de los cuartos de final del próximo sábado tendrá a Leinster recibiendo a La Rochelle. La reedición de las últimas dos finales del torneo, entre el gigante irlandés y el último bicampeón, que ayer tuvo como protagonista al marplatense Joel Scalvi, autor de un try. El Bordeaux Begles de Guido Petti recibirá a Harlequins, club que cuenta con Santiago García Botta, aunque con escaso protagonismo. El otro cruce será entre Northampton Saints y Bulls, el único conjunto sudafricano entre los mejores ocho.

Juan Cruz Mallía aportó una asistencia en el cómodo triunfo de Toulouse LIONEL BONAVENTURE - AFP

La Challenge Cup, con acento argentino

La segunda competencia europea también tendrá argentinos en los cuartos de final. El viernes próximo, el Gloucester de Santiago Carreras, Matías Alemanno, Mayco Vivas y Santiago Socino se medirá ante el Ospreys galés. El sábado, el Clermont de Bautista Delguy, Tomás Lavanini, Marcos Kremer y Benjamín Urdapilleta hará lo propio con Ulster, mientras que Edinburgh, con Emiliano Boffelli, visitará Sudáfrica para enfrentar a Sharks.

El próximo domingo, Benetton, con Thomas Gallo, Bautista Bernasconi, Tomás Albornoz e Ignacio Mendy será local frente a Connacht, que aún aguarda la recuperación de Santiago Cordero, que sufrió una lesión en la rodilla tras su arribo al club en agosto.