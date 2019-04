El apertura neozelandés creció en Australia y volvió al deporte de elite luego de afrontar un grave diagnóstico Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Lo que para muchos puede parecer una desgracia, para él fue una bendición. Christian Lealiifano transformó una grave enfermedad en una fuente de inspiración para los demás. "Darle fuerzas a alguien que pasa por lo que pasé yo para superarlo es un sentimiento muy poderoso. Me siento honrado de tener ese impacto y transmitir esa energía a los demás". Apenas terminado el Super Rugby 2016, el apertura de Brumbies fue diagnosticado con leucemia. Con una asombrosa mentalidad positiva logró superar esa enfermedad muchas veces terminal al punto que 10 meses más tarde estaba jugando nuevamente en el máximo nivel.

Lealiifano conducirá este sábado los destinos de Brumbies, que a las 18.40 se enfrentarán con Jaguares en la cancha de Vélez. Además de su brillante capacidad, trae a Buenos Aires un gran ejemplo de vida.

"Fue un momento muy duro. Uno no sabe qué va a pasar. Aprendí que tenía que entender el proceso, entender lo que podía controlar, cuáles eran los pasos a seguir y dar un paso a la vez. Fue un camino muy difícil y no lo podría haber atravesado sin la ayuda de mi familia, mis compañeros y mi comunidad". Lealiifano recibe a La Nacion en el lobby del Hotel Emperador y agradece la posibilidad de contar su historia. "Pensar en la gente de todo el mundo a la que uno le llega y la inspiración que uno genera es una lección de humildad para mí. Me siento bendecido de tener esta oportunidad. Me siento afortunado y soy una persona distinta por haber recibido una nueva oportunidad en la vida. Espero que la gente que entra en contacto conmigo pueda sentir esa energía."

El rugby, confiesa, fue uno de los canales que lo ayudaron a superar la quimioterapia: "Soy un afortunado de haber tenido al rugby. Ser fuerte mentalmente para atravesar entrenamientos duros me ayudó a enfrentar el tratamiento. Cuando no tenía energías tenía que buscar dentro de mí la forma de mantenerme fuerte. Las herramientas que me dio el rugby, así como el apoyo que me dio la familia del rugby, me ayudaron muchísimo. Poder hacer lo que amo y jugar con mis compañeros y amigos es algo que no doy por sentado y agradezco. Me siento un privilegiado de tener la oportunidad de hacerlo de nuevo."

El rugby, confiesa Lealiifano, fue uno de los canales que lo ayudaron a superar la quimioterapia Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Como persona creyente, fue principalmente en la fe donde encontró la fortaleza para seguir. "Confiar en el que era el plan que Dios tenía preparado para mí, cualquiera fuera el desenlace", explica. "También de mi hijo. En ese momento tenía tres meses y no lo podía dejar solo. Tenía que ser fuerte para él, para que cuando crezca y vea por lo que pasó su padre tenga la misma fortaleza. Jeremiah es mi mundo y mi ángel. Pienso que Dios lo puso en mi camino para que sea mi motivación."

Por uno de esos designios de la vida, del lado de Jaguares Tomás Lavanini y Sebastián Cancelliere saldrán a jugar con sus cabezas rapadas en apoyo a Santiago Gelves, un ex compañero suyo de la camada 93 de Hindú que fue diagnosticado con leucemia. "Es lindo ver esta clase de gestos. A mí me pasó lo mismo con algunos compañeros de equipo y amigos", cuenta Lealiifano. "Parece un gesto pequeño, pero es muy poderoso y significativo para quien está pasando por eso. Cuando te demuestran cariño y apoyo, te dan fuerza."

Hijo de padre y madre samoanos, Lealiifano nació en Nueva Zelanda y a los seis años se fue a vivir a Australia. "Mis padres siempre apoyaban a los All Blacks aun cuando yo representaba a Australia en los seleccionados colegiales. No fue hasta después de varios años que finalmente empezaron a apoyar a los Wallabies", recuerda. "Estoy muy orgulloso de ser samoano. Llevo mi herencia y mis raíces en el corazón. También estoy orgulloso de ser australiano. Estoy muy agradecido de haber aprendido a jugar al rugby en Australia y fue un privilegio representarlo como país."

La prensa australiana postula a Lealiifano como alternativa a Bernard Foley en los Wallabies Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Sus buenas actuaciones esta temporada pusieron a Lealiifano en la mira de la prensa australiana, que lo postula como alternativa a Bernard Foley en los Wallabies por sobre Quade Cooper de cara al Mundial. "El sueño de todo chico que crece jugando al rugby en Australia es jugar un Mundial. Sería grandioso, sería un gran privilegio tener esa oportunidad. Veremos qué pasa", acepta quien representó 19 veces a Australia entre 2013 y 2016. "Si jugás bien empiezan a hablar de uno, pero definitivamente no estoy enfocado en eso. Trato de hacer lo mejor para los Brumbies. Obviamente al jugar Super Rugby en Australia el siguiente nivel son los Wallabies, aunque no pienso mucho en eso."

Esta vez tendrá una posibilidad de acercarse todavía más al seleccionado cuando enfrente a su viejo amigo Tomás Cubelli, con quien compartió dos temporadas en el equipo de Canberra. Se reencontraron el jueves en una cena en Retiro. "Fue muy grato tenerlo como compañero. Es una gran persona, siempre se hacía tiempo para conectarse con sus compañeros. Obviamente sabemos qué clase de jugador es: un competidor feroz, quiere ganar siempre. Es chico pero muy duro, y muy habilidoso también." También conoce al actual head coach de los Pumas Mario Ledesma, a quien tuvo como entrenador de forwards en los Wallabies. "Como todos los argentinos, es muy pasional, ama lo que hace, quiere ser el mejor. Mario es así: muy conocedor del juego, orgulloso de su trayectoria en el rugby y capaz de transmitirlo a los jugadores. Lo quería mucho como persona, también. Centrado, divertido. Disfruté mucho el tiempo que pasó con nosotros."

Lealiifano es un ejemplo de superación, una fuente de inspiración. Y un jugador para disfrutar.