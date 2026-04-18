Pumas 7s: una expulsión y una derrota contra Sudáfrica que golpean y complican el fixture en Hong Kong

Tenían el viento en favor para cerrar de manera ascendente el grupo A, pero el objetivo se desmoronó en un partido. Los Pumas 7s sufrieron 14 minutos de descontrol y perdieron abultadamente, por 38-0, contra Sudáfrica en el segundo día del Seven de Hong Kong. En cuestión de minutos pasaron de ser los cómodos líderes de la zona a quedar terceros, lo que implica un fixture más exigente en los playoffs. Este sábado a las 9.28 de Argentina se enfrentarán con Fiji, ganador por 26-24 sobre Francia, por un lugar en las semifinales de la primera etapa del SVNS World Championship.

En la infantil acción que derivó en la expulsión a Martiniano Arrieta se empieza a explicar la amplia diferencia en el resultado final. Los Pumas 7s no habían empezado bien el partido, no lograban superar la compacta defensa sudafricana y estaban arrinconados en su campo. A los 5 minutos caían por 12-0 merced a tries de Tristan Leyds y Shilton van Wyk, hasta que la imprudente acción del tucumano complicó definitivamente el panorama. Un tackle “elevador” peligroso a Zain Davids dejó a los conducidos por Santiago Gómez Cora con un jugador menos durante más de medio encuentro. Algo tan desmoralizante como desgastante físicamente. Los tries de los Blitzboks pasaron a encadenarse uno tras otro.

La expulsión a Martiniano Arrieta

A los argentinos les alcanzaba perder por 28 puntos para asegurarse el primer puesto de la zona A y cruzarse con el segundo de los mejores terceros en los cuartos de final, lo que implicaba un rival de menor envergadura. La goleada los dejó como los mejores terceros por la diferencia de tantos, y ahora se enfrentarán con un adversario de alto riesgo. Además, con un rugbier menos en la mayoría del encuentro en el Kai Tak Sports Park, acumularon másr desgaste antes de encarar el tramo final del tradicional torneo de Hong Kong, que celebra su 50ª realización.

Argentina se fue abajo al descanso por 26-0 frente al equipo que mejor defiende en el planeta, por organización y e intensidad física: cuando está conectado, Sudáfrica forma una pared verde, muy difícil de romper. “Vamos a pasarnos la pelota. Si chocamos, es para circular. No hicimos nada del sistema que veníamos haciendo”, se escuchó decir durante el entretiempo a Santiago Álvarez Fourcade, uno de los líderes del plantel albiceleste.

Las palabras de líder de Santiago Álvarez Fourcade en el descanso, destinadas a revivir al equipo albiceleste, no alcanzaron: la selección perdió por más diferencia y Sudáfrica "perdonó" en dos ocasiones de try.

En la segunda etapa no hubo reacción. Van Wyk anotó un try en la primera acción y Matteo Graziano cometió un error al salir jugando de su campo con el pie, y así se incrementó la desventaja. Los argentinos sufrieron desconcierto e impotencia en un escenario en el que habían brillado hacía unas horas. En la jornada del viernes habían superaron con holgura a España (38-14) y Uruguay (40-19) para asegurarse el boleto a los cuartos de final. El seven es dinámico y cambiante en cuestión de un partido.

Sudáfrica desperdició dos situaciones claras en la segunda mitad y la diferencia pudo ser mayor. Ésta fue la cuarta entre las peores derrotas de los Pumas 7s ante los Blitzboks en el historial del Circuito Mundial de Seven, luego del 50-0 en Wellington 2004, el 49-0 en Londres 2006 y el 40-0 en Dubái 2014.

Compacto de Argentina 0 vs. Sudáfrica 38

Los conducidos por Gómez Cora jugará su cuarto de final a las 9.28 de Buenos Aires del sábado contra Fiji, un viejo conocido por sus varios enfrentamientos a lo largo de la temporada del SVNS 1. Tendrán varias horas para asimilar el golpe y dar vuelta la página para procurar pasar a las semifinales y seguir en la carrera por el título de campeón en el certamen más emblemático de esta especialidad.