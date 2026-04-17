Súper Rugby Américas: horarios y cómo ver online todos los partidos

Este fin de semana se disputa la fecha 8 del Súper Rugby Américas 2026 (SRA). Pampas XV, el mejor hasta el momento, recibirá a Yacaré XV este viernes a las 20.06. El domingo habrá dos partidos: a las 15.06 se enfrentarán Selknam vs. Tarucas y a las 19.06 se verán las caras Cobras Brasil XV vs. Dogos XV. Por último, el lunes a las 20.06 cerrarán la jornada Peñarol y Capibaras. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por Disney+ Premium, mientras que ESPN transmite los más importantes a través de alguna de sus señales.

Los cuatro primeros en la tabla de posiciones son los equipos argentinos. El líder es Pampas XV con 31 puntos, producto de seis victorias y una derrota. Dogos XV se mantiene como escolta con 27; Tarucas está tercero con 23 y Capibaras, la franquicia debutante, se mantiene en el cuarto puesto con 21, siendo el que menos puntos en contra recibió en lo que va del certamen (140).

Pampas XV es el líder de la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas 2026 Prensa UAR

La otra mitad de la tabla de clasificación general está integrada por los equipos extranjeros. Selknam, de Chile, está quinto con 17 unidades, tres más que Peñarol, campeón defensor y máximo ganador de este ceramen, que está sexto. En el penúltimo puesto se mantiene Yacaré XV, de Paraguay, con 11, mientras que Cobras Brasil XV está último con apenas siete puntos.

Cronograma de la fecha 8

Viernes 17 de abril

20.06: Pampas vs. Yacaré XV.

Domingo 19 de abril

16: Selknam Chile vs. Tarucas.

19.06: Cobras Brasil vs. Dogos XV.

Lunes 20 de abril

20.06: Peñarol vs. Capibaras.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas (la segunda comienza, justamente, este fin de semana) y los cuatro mejores de la tabla de posiciones se clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio.

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.

Peñarol es el campeón en ejercicio y el máximo ganador de la joven historia del Súper Rugby Américas SRA / Gaspafotos