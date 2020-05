Marcos Kremer en acción; Jaguares acumulaba tres triunfos y tres reveses en el Súper Rugby de 2020. Fuente: AFP

Un Súper Rugby acotado, tanto en participantes como en sedes, para 2020. Solamente en Oceanía, o incluso únicamente en Nueva Zelanda. Ésa versión circulaba con fuerza en diarios de ese país y de Australia, naciones poco afectadas por el coronavirus , acerca de un torneo que ya estaba en pleno desarrollo antes de la cuarentena casi mundial por la pandemia y en el que Jaguares , la franquicia argentina, ya había afrontado seis partidos (tres éxitos y tres caídas). Frente a esos rumores, bastante instalados, la organizadora Sanzaar difundió un comunicado para descartar ese panorama y ratificar la intención de que, cuando se pueda, tanto ese certamen como el Rugby Championship tengan lugar con la mayor normalidad posible.

Lo mismo correrá para el Rugby Championship , en el que usualmente participa el seleccionado argentino, y que por ahora no tiene novedades en cuanto a fechas. De hecho, con comienzo previsto para el 7 de agosto, ni siquiera está suspendido.

"Tras dialogar con los miembros del consejo ejecutivo del organismo confirmo que ninguno de los modelos de torneos sugeridos recientemente fue acordado por uniones de la Sanzaar. Todos los informes son especulativos y no hay base para ellos", aseveró el CEO del organismo, Andy Marinos, en un texto que fue republicado por la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Gonzalo Quesada había dicho a sus dirigidos que consideraran que no se retomaría el Súper Rugby, para quitarles la presión; el torneo de franquicias, ya iniciado, volvería con la menor cantidad posible de modificaciones.

Gonzalo Quesada, el entrenador de Jaguares, había dispensado a sus dirigidos de la obligación de prepararse para el Súper Rugby, en razón de no agobiarlos con una presión acerca de algo que, muy posiblemente en la visión del preparador, no se reanudaría este año. Ahora, la impresión es de que el certamen será retomado, aunque quizás con cambios en el programa, no solamente de fechas. "Es probable que una vez que se dé luz verde para comenzar a jugar partidos de rugby en los diversos territorios de los participantes de nuestros torneos, se instrumente un formato revisado de competencia del Súper Rugby" advirtió la Sanzaar.

Todo depende, por supuesto, de las decisiones gubernamentales en las naciones involucradas: las dos de Oceanía, Sudáfrica y la Argentina, país en el cual los vuelos internacionales están prohibidos hasta septiembre. En contraste, Nueva Zelanda, que ha sufrido escasas muertes por el virus, estaría por autorizar los viajes hacia y desde Australia.

Si bien apuntó que está evaluando varios formatos de competencia, la Sanzaar aseguró que en el Súper Rugby 2021 participarán las 14 franquicias previstas, y en el Championship, los cuatro seleccionados de siempre.