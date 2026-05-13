Eddie Jones, castigado por su propia federación: no podrá dirigir a la selección japonesa de rugby por cuatro partidos

Eddie Jones es uno de los entrenadores de rugby con más trayectoria de los que están en funciones. Con una carrera que incluye dos subcampeonatos mundiales y un título de Seis Naciones. Dirigió en distintos ciclos a las selecciones de Australia, su país de origen, e Inglaterra, entre otros equipos. Ahora, como técnico de la selección de Japón, el volcánico coach atraviesa un mal momento: la Unión de Rugby nipona notificó una dura sanción para su propio coach por inconducta. Se perderá los próximos cuatro compromisos de su selección, entre ellos, el inicio del Nations Championship.

“Tras un proceso disciplinario independiente, la Unión Japonesa de Rugby (JRFU) anuncia por la presente que se tomarán medidas disciplinarias contra Eddie Jones, seleccionador de la selección masculina de Japón, de conformidad con el Reglamento Ético y Disciplinario de la JRFU. Dichas medidas están relacionadas con incidentes de abuso verbal dirigidos a árbitros locales durante la gira de la selección sub-23 de Japón por Australia, que tuvo lugar entre el 1 y el 15 de abril de 2026″, inicia el comunicado de la JRFU.

Eddie Jones, entrenador de la selección de rugby de Japón, fue sancionado por la federación de ese país Laurent Cipriani - AP

En primer lugar, la JRFU decidió suspender a Jones por seis semanas. Es decir que se perderá de dirigir a su selección en los próximos cuatro encuentros, a saber: los dos compromisos ante un combinado de Hong Kong (22 y 29 de mayo), el partido de Japón XV ante los Maorí All Blacks (27 de junio) y el test match ante Italia (4 de julio), que marca el inicio del Nations Championship.

Jones, que también sufrirá una reducción salarial, aceptó el castigo: “Algunos comentarios inapropiados que hice causaron malestar a los árbitros locales y a otras partes implicadas. Quiero pedir sinceras disculpas a todas las personas afectadas. Lamento profundamente mi comportamiento y mis palabras, y haré todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”, señaló el coach.