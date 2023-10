escuchar

La final del Mundial de Rugby Francia 2023 ya tiene definidos sus dos protagonistas: Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ambos seleccionados superaron con creces a la Argentina e Inglaterra, respectivamente, y buscarán quedarse con el trofeo Webb Ellis el próximo sábado 28 de octubre. El encuentro se disputará a las 16 (hora argentina) en el Stade de France de Saint-Denis, y se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star. Además, canchallena.com dispondrá del minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real.

En el primer duelo de semifinales, los All Blacks golearon a los Pumas 44 a 6, en un encuentro en que el seleccionado nacional fue superado en todos los aspectos del juego ante un rival que demostró seguir estando varios escalones por encima del resto. Como de costumbre, la entrega y la valentía del equipo dirigido por el australiano Michael Cheika no se negoció. La firme premisa de no claudicar ante las adversidades se mantuvo presente hasta el último minuto. Pero no alcanzó. Nueva Zelanda fue mucho más y mereció avanzar a la definición. Y así fue.

En el segundo duelo de la ronda de los cuatro mejores, los Springboks dieron vuelta un partido complejo ante la Rosa a pesar de mostrar una de sus peores versiones en lo que va de la Copa del Mundo. Inglaterra estuvo por delante en el marcador durante todo el partido, hasta que un scrum en territorio enemigo derivó en el empuje de los forwards sudafricanos y el posterior try de Rudolph Gerhardus Snyman para encaminar la remontada sudafricana. Con eso no alcanzaba, pero un error en otro scrum hizo que Handré Pollard, de larga distancia, acierte a los palos a dos minutos del final para darle una victoria inolvidable a su equipo.

Los All Blacks y los Springboks, las dos mejores selecciones de la historia del rugby, dirimirán el trofeo el próximo sábado Shane Wenzlick - Photosport

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron apenas nueve ediciones. La primera fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica (también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015, además de quedar segundos en Sudáfrica 1995).

Los Springboks, por su parte, se coronaron en su propia casa en 1995, como así también en Francia-Gales-Escocia 2007 y Japón 2019, por lo que en este 2023 buscan defender la corona e intentarán levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.

Nueva Zelanda y Sudáfrica - Tres títulos cada uno.

Australia - Dos.

Inglaterra - Uno.