No se consumó el milagro. Los Pumas fueron superados ampliamente por los All Blacks y perdieron 44 a 6 en la semifinal del Mundial de Rugby Francia 2023. De esta manera, volverán a presentarse en el Stade de France de Saint-Denis el próximo viernes 27 de octubre, ante el perdedor del enfrentamiento entre Inglaterra y Sudáfrica -los protagonistas de la otra semifinal, que juegan este sábado a las 16 (hora argentina)-, para dirimir el ganador de la medalla de bronce.

Pese a un buen arranque, el seleccionado nacional fue superado en todos los aspectos del juego ante un rival que demostró seguir estando varios escalones por encima del resto. Como de costumbre, la entrega y la valentía del equipo dirigido por el australiano Michael Cheika no se negoció. La firme premisa de no claudicar ante las adversidades se mantuvo presente hasta el último minuto. Pero no alcanzó. Nueva Zelanda fue mucho más y mereció avanzar a la definición. Y así fue.

El wing maorí Will Jordan fue la gran figura del encuentro con tres tries convertidos. Por su parte, Richie Mo’unga anotó nueve y fue el jugador con más metro ganados del partido, con 103. En tanto otro de gran actuación fue Shannon Frizell, uno de los motores de los All Blacks, quien supo imponer su fortaleza física tanto en ataque como en defensa. De yapa, anotó dos tries para colaborar con la goleada neozelandesa.

Will Jordan, la gran figura de los All Blacks ante los Pumas, en la semifinal del Mundial FRANCK FIFE - AFP

Al término del cotejo, el capitán de los Pumas, Julián Montoya, dialogó con ESPN luego de la dura derrota y no ocultó su desazón: “Estamos tristes, frustrados, no era el partido que queríamos. El sueño de jugar una final se fue, pero todavía queda una semana para ir en búsqueda de una medalla”, comentó. Además, destacó lo hecho por Nueva Zelanda: “Es un equipazo, aprovecharon cada oportunidad. En el scrum y el maul fueron muy superiores y en cada oportunidad que tuvieron, marcaron. Defendimos bien muchas fases, pero contra ellos hay que seguir siempre. Por momentos nos marcaron muy fácil, duele mucho”, cerró.

Inglaterra vs. Sudáfrica: la otra semifinal del Mundial

Día : Sábado 21 de octubre.

: Sábado 21 de octubre. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Stade de France de Saint-Denis, Francia.

: Stade de France de Saint-Denis, Francia. Árbitro : Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda). TV : ESPN y TV Pública.

: ESPN y TV Pública. Streaming: Star+ y Cont.ar.

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron apenas nueve ediciones. La primera fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica (también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015, además de quedar segundos en Sudáfrica 1995).

Los Springboks, por su parte, se coronaron en su propia casa en 1995, como así también en Francia-Gales-Escocia 2007 y Japón 2019, por lo que en este 2023 buscan defender la corona e intentarán levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.

Nueva Zelanda y Sudáfrica - Tres títulos cada uno.

Australia - Dos.

Inglaterra - Uno.