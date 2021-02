El neozelandés Daniel William Carter se retiró del rugby a los 38 años.

Se apagó el fuego de una leyenda. Llegó el final de la carrera deportiva de uno de los más destacados jugadores de rugby de todos los tiempos. Tal vez la mayor súper estrella de la historia. El neozelandés Daniel William Carter, dos veces campeón mundial con los All Blacks (2011 y 2015) y elegido en tres ocasiones como el mejor del planeta ovalado (2005, 2012 y 2015), anunció a los 38 años el cierre de su camino dentro de las canchas. "Un deporte que practiqué durante 32 años y que me ayudó a ser la persona que soy. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han participado junto a mí en este viaje, especialmente los aficionados. El rugby siempre será parte de mi vida", expresó.

Carter, quien disputó 112 partidos con los hombres de negro, le pone fin a su derrotero siendo el máximo anotador de la historia con 1.598 puntos, 350 más que el inglés Jonny Wilkinson. "Mi razón para retirarme es que quiero pasar más tiempo con la familia. Me encantaría participar de alguna manera en el rugby pero todavía no estoy seguro en qué exactamente, no puedo comprometerme", amplió Carter, que por ahora no piensa ser entrenador.

Nacido el 5 de marzo de 1982 en Leeston, el pequeño Daniel antes de los diez años ya jugaba en Canterbury Crusaders, el mismo equipo con el que tuvo su estreno profesional en 2002. Su papá, su abuelo y algunos tíos eran parte de una familia ligada por completo a este deporte. Una dinastía. Y su tío abuelo, Bill Dalley, fue miembro de "Los invencibles" en 1924-1925. Uno de los equipos de los All Blacks más recordados.

Carter debutó en 2003 en el seleccionado en un partido frente a Gales, en Hamilton (anotó 20 puntos). Fue el guía de su equipo en cuatro Copas del Mundo. Sus registros, sin dudas, se fueron amontonando en los libros de rugby. Cuando fue nombrado Jugador Internacional del Año en tres oportunidades igualó el récord que ostentaba su antiguo compañero y notable capitán Richie McCaw (uno de sus mejores socios). Repleto de gloria, el mejor medio apertura de todos los tiempos se retiró de los All Blacks después del triunfo de su país en el Mundial 2015 en Inglaterra.

A lo largo de toda su carrera Carter exhibió una enorme cantidad de virtudes: excelente manejo de la pelota, visión de juego, penetración y un liderazgo integral. De todos modos, el punto más fuerte era la patada, no solamente para sumar puntos, sino con eficacia táctica. Un hombre con condiciones de sobra para revolucionar el juego.

Actualmente, Carter y su esposa Honor, ex jugadora de hockey con los Black Sticks, quien estuvo en el mundial de Argentina en 2006, esperan su cuarto hijo. "Cuando me di cuenta de la edad de mis hijos y de la cantidad de trabajo que Honor estaba haciendo para cuidarlos mientras yo perseguía mi sueño, me di cuenta de que era el momento de parar", añadió en relación a su retiro.

Ícono global del deporte, en su extensa trayectoria Carter ganó tres títulos de Super Rugby con los Crusaders en 2005, 2006 y 2008, así como el Top 14 con Perpignan (2009) y Racing 92 (2016). Supo ser, además, el rugbier mejor pago del mundo y cuenta con ingresos millonarios de publicidad. En su palmarés también ostenta nueve conquistas del Rugby Championship. Es tal la magnitud de su figura en su país que en 2019 tuvo un documental propio: "A perfect 10", que se filmó en Europa, Japón y Nueva Zelanda, y tuvo acceso a la vida personal del neozelandés.

El repaso de aquel documental sirve para encontrar adjetivos que definen a Carter. Aparecen Wayne Smith ("Talentoso y duro"), Ronan O'Gara ("Leal, inteligente, preparado"), Jonny Wilkinson ("Genial. Inspirador. Y también profesional"), Graham Henry y Steve Hansen ("Único, leal, elegante, dotado, preciso, determinado, pionero, tranquilo, inteligente, generoso, competidor, humilde, dedicado). Aunque muchos, simplemente, se quedaron con la calificación del periodista Scotty Stevenson: "Inalcanzable".

Referente por su carisma y compromiso con la sociedad, la última vez que Carter jugó profesionalmente fue en la Top League japonesa, en el Kobelco Steelers, y, cuando el coronavirus puso fin prematuramente a la temporada de 2020, se sumó a los Blues para disputar el Super Rugby Aotearoa de Nueva Zelanda, sin llegar a jugar a causa de las lesiones. Esto último, posiblemente, haya sido el único punto oscuro de una trayectoria brillante.

Carter disputó cinco encuentros ante los Pumas, de los cuales ganó los cinco y en los que anotó 67 puntos en total, producto de un try, 13 conversiones y 12 penales. En 2008, en el medio de su luna de miel, encontró en la Argentina una de las estaciones de su escala. "Ahora, también está bien disfrutar de los fines de semana con la familia, recoger a mis hijos por la tarde después de la escuela... y mi cuerpo me da las gracias por no tener que jugar", reconoció Carter, que en múltiples ocasiones aseguró que el entrenamiento psicológico siempre fue vital a lo largo de su carrera.

La noticia generó rápidas reacciones y palabras elogiosas para Carter procedentes de sus antiguos compañeros y rivales: "Felicidades amigo. Fue un honor jugar en contra tan a menudo. Y no tanto perder tan a menudo... Disfruta de tu retirada, lo tienes bien ganado", bromeó el australiano Matt Giteau, también de 38 años. "Fuiste una inspiración para todos los '10', fue un privilegio jugar contra el mejor", afirmó, por su parte, el antiguo apertura de los Wallabies Quade Cooper. Se apagó la llama de Carter en las canchas. Queda su legado.

