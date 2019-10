Juan Patricio Anderson, ala de Alumni, encara con potencia frente a Tucumán Lawn Tennis; según el entrenador Santiago Van der Ghote, este año el plantel no era "como para salir campeones, pero sí como para estar entre los cuatro primeros". Crédito: ignacio Sánchez

No es el 2019 que imaginaba Alumni. Al menos en cuanto a resultados. De un año a otro, pasó de ser el campeón del Top 12 de la URBA a mirar los playoffs por televisión. Tuvo libre un mes para prepararse para el Nacional de Clubes. Se lo planteó como una oportunidad de torcer el año, pero el extraño formato nuevo, diseñado para que haya la misma cantidad de equipos de Buenos Aires que del interior en los cuartos de final, atentar contra su aspiración. A tal punto que podría quedar eliminado incluso sin perder un solo partido.

Santiago Van der Gothe se siente el principal responsable de que su equipo haya terminado sexto en el torneo de la URBA, lejos de la pelea. "Claramente hay una falencia desde la conducción por no haber logrado estimular a los jugadores para que dieran lo mejor", admite el entrenador. Tomás Paserotti, el capitán, no pone excusas: "No hay que volverse loco. Los cuatro que entraron tuvieron sus méritos. Alumni no fue lo regular que tendría que haber sido".

Su irregularidad viene siendo una constante en la temporada. Alumni es capaz de jugar un rugby agresivo y ambicioso que pone de rodillas a los mejores, y al mismo tiempo muestra su otra cara: un equipo dócil en el contacto que da muchas concesiones en defensa. Todo eso se vio en el 36-30 como local sobre el bravo Tucumán Lawn Tennis. Un try de Mariano Romanini en el final lo dejó con vida.

Mucho tiene que ver el plantel en esta merma, entre el desgaste y el recambio. Los números no mienten. En 2018 tuvo 203 jugadores fichados y fue campeón en la primera, la intermedia y la preintermedia C y subcampeón en la preintermedia. Ahora tiene 160, y de ellos, unos 35 son juveniles que subieron este año. "Es un proceso difícil y hay que hacerlo en algún momento", dice Romanini, mientras que Van der Gothe lamenta: "No teníamos un plantel como para salir campeones, pero sí como para estar entre los cuatro primeros". La vara estaba alta después de ser finalista en las últimas dos temporadas del Top 12.

El Nacional de Clubes se presentó como una chance de desquite. El debut fue complicado: empate con Marista en Mendoza, en un duelo áspero. Y Alumni la pasó mal con los tucumanos, que estuvieron arriba en casi todo el partido.

El nuevo formato del certamen consta de 24 equipos (12 de Buenos Aires y 12 del interior), divididos en ocho grupos. La particularidad es que los enfrentamientos son interzonas y cada grupo clasificará a su ganador para los cuartos de final. Alumni comparte el grupo con La Plata e Hindú, tetracampeón defensor, que ganó sus dos partidos. Es decir que para alcanzar los playoffs tendrá que ganarle como local a Jockey Córdoba y esperar una derrota del Elefante en Mendoza.

"Es un tema político de que entren cuatro de un lado y cuatro del otro, en lugar de hacer un Nacional competitivo en el que tengan derecho a clasificarse los mejores. Una decisión de escritorio", critica Van der Gothe. Es claro: 2019 no se le está dando bien a Alumni.

El apertura Joaquín Díaz Luzzi en acción; con el nuevo formato del Nacional de Clubes, Alumni puede quedarse al margen del torneo aun terminando invicto en su zona. Crédito: ignacio Sánchez

La síntesis de Alumni 36 vs. Tucumán Lawn Tennis 30

Alumni: Máximo Provenzano; Tobías Wade, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Luca Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti (capitán); Juan Patricio Anderson, Ignacio Etchegoyen y Mariano Romanini; Bernardo Quaranta y Manuel Mora; Sebastián Sosa, Gaspar Baldunciel y Tomás Bivort.

Ingresados: Federico Lucca, Guido Cambareri, Manuel Mora, Bautista Vassolo, Santiago Ambroa, Juan Cruz Garri, Gonzalo Ambroa y Segundo Gaviña.



Tucumán Lawn Tennis: Stéfano Ferro; José Barros Sosa, Juan Maninno, Santiago Rez Masud (capitán) e Ignacio Nieva; Rodrigo Gallo y Joaquín López Islas; Ignacio Maninno, Gastón Fara A y Pedro Bottini; Ignacio Jogna Prat y Luciano Casañas; Maximiliano De la Jara, Marcelo Marina y Mariano Bustamante.

Entrenadores: Bernabé Alzabé, René Sueldo y Ramiro Rengel.

Ingresados: Luis Salazar, Mariano Barrionuevo, Enrique Jogna Prat, Ignacio Baaclini, Ernesto Baaclini, Lucio Juárez Chico y Facundo Novillo.



Primer tiempo: 1 minuto, penal de Rez Masud (T); 6, gol de Wade por try de Battezzati (A); 24, gol de Rez Masud por try de J. Maninno (T); 37, try de Sábato (A); 38, penal de Rez Masud (T), y 40, gol de Rez Masud por try de Nieva (T). Amonestados: 33, G. Fara (T). Resultado parcial: Alumni 12 vs. Tucumán Lawn Tennis 20.

Segundo tiempo: 3 minutos, gol de Rez Masud por try de Nieva (T); 6, gol de Wade por try de Anderson (A); 12, gol de Wade por try de Sábato (A); 14, penal de Rez Masud (T); 30, penal de Wade (A), y 39, gol de Wade por try de Romanini (A). Resultado parcial: Alumni 24 vs. Tucumán LT 10.

Árbitro: Francisco González.

Cancha: Alumni.

Los otros resultados del Nacional

Los Tarcos 15 vs. SIC 33, Duendes 39 vs. CASI 37, Natación y Gimnasia 34 vs. San Luis 34, Jockey Rosario 22 vs. Belgrano 22, Urú Curé 34 vs. CUBA 26, Tucumán RC 55 vs. Regatas Bella Vista 17, La Plata 28 vs. Marista 33, Hindú 43 vs. Jockey Córdoba 31, Rosario 22 vs. GER 29, Pucará 33 vs. Mar del Plata 24 y Newman 24 vs. Córdoba Athletic 39 fueron los marcadores de la segunda jornada del Nacional de Clubes.