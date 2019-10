Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Alumni sigue con vida en el Nacional de Clubes. El hasta hace poco campeón vigente del Top 12 no la pasó bien en Tortuguitas con Tucuman Lawn Tennis, pero encontró el triunfo de tanto buscarlo. Un try de Mariano Romanini le permitió imponerse por 36 a 30 y mantener sus chances de clasificar a las semifinales. Deberá ganarle a Jockey de Córdoba y esperar una derrota de Hindú.

Es una temporada con sinsabores para el campeón del URBA Top 12 de la temporada pasada. Las bajas en el plantel hackearon su nivel y se quedó afuera de los playoff en su competencia doméstica. El Nacional de Clubes se le presenta como una oportunidad para cerrar mejor el año. Su debut en el torneo fue un empate en 27 con Marista, en Mendoza.

Fue un arranque a toda orquesta de Alumni, que se puso en ventaja con un try de Franco Battezzati. Se lo notaba superior a los tucumanos cada vez que podía meterle dinámica y continuidad a su juego. Sin embargo, Tucumán Lawn Tennis comenzó a dominar los puntos de encuentro y aprovechó las fallas defensivas del local. Dos tries y dos penales le permitieron irse 20-12 al descanso (Luca Sabato descontó para Alumni).

Lawn Tennis es el subcampeón del rugby tucumano. Ahí se formó Domingo Miotti, el apertura de Jaguares que es una de las promesas del rugby argentino. Su juego va en sintonía con el ADN tucumano: un estilo frontal y agresivo en el contacto. Había tenido sus chances ante Hindú, pero se fue de Don Torcuato derrotado por 19-10.

El visitante madrugó con un try en el complemento y le hizo cuesta arriba el partido a Alumni. Ese cachetazo hizo reaccionar a Alumni, que se adueñó de la pelota y acorraló a su rival. Otro try de Sabato, su carta más desequilibrante en ataque, lo puso abajo por la mínima. El local se posicionó en los últimos metros, pero no logró capitalizarlo en puntos. Un penal por lado mantuvo esa leve diferencia a favor de los tucumanos.

La oportunidad le llegó por tozudo. Sobre el cierre, Mariano Romanini entró como una tromba y traspasó la defensa tucumana para apoyar el try que no sólo le dio el triunfo, sino que lo dejó con vida en el certamen. Al menos, por una fecha más.

La novedad de esta edición del Nacional de Clubes está en la rareza de su formato, moldeado para atenuar el dominio de los clubes de la URBA. Se unificó en una sola competencia de 24 equipos, mitad de Buenos Aires y mitad del Interior, que se dividieron en ocho grupos de tres. Lo particular es que los enfrentamientos son de una zona contra otra y, una vez que concluyan las tres fechas, clasificará a cuartos de final el ganador de cada una. Alumni comparte la zona con La Plata e Hindú, que ganó sus dos partidos. Es decir que, además de ganar su partido, necesitará una derrota de los de Don Torcuato para meterse en semis.

Síntesis

Alumni (36): Máximo Provenzano; Tobías Wade, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Luca Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti (capitán); Juan Patricio Anderson, Ignacio Etchegoyen y Mariano Romanini; Bernardo Quaranta y Manuel Mora; Sebastian Sosa, Gaspar Baldunciel y Tomas Bivort.

Ingresaron: Guido Cambareri, Manuel Mora, Bautista Vassolo, Santiago Ambroa, Juan Cruz Garri, Gonzalo Ambroa y Segundo Gaviña.

Tucumán Lawn Tennis (30): Stéfano Ferro; José Barros Sosa, Juan Maninno, Santiago Rez Masud (capitán) y Ignacio Nieva; Rodrigo Gallo y Joaquín López Islas; Ignacio Maninno, Gastón Fara y Pedro Bottini; Ignacio Jogna Prat y Luciano Casañas; Maximiliano de la Jara, Marcelo Marina y Mariano Bustamante.

Ingresaron: Luis Salazar, Mariano Barrionuevo, Enrique Jogna Prat, Ignacio Baaclini, Ernesto Baaclini, Lucio Juárez Chico y Facundo Novillo

Primer tiempo: 1 minuto, penal de Rez Masud (T); 6m, gol de Wade por try de Battezzati (A); 24m, gol de Rez Masud por try de J. Maninno (T); 37m, try de Sabato (A); 38m, penal de Rez Masud (T); 40m, gol de Rez Masud por try de Nieva (T). Amonestados: 33m G. Fara (T). Resultado parcial: Alumni 12 - Tucumán Lawn Tennis 20.

3 minutos, gol de Rez Masud por try de Nieva (T); 6m, gol de Wade por try de Anderson (A); 12m, gol de Wade por try de Sabato (A); 14m, penal de Rez Masud (T); 30m, penal de Wade (T); 39m, gol de Wade por try de Romanini (A). Resultado parcial: Alumni 24 - Tucumán Lawn Tennis 10. Árbitro: Francisco González

Cancha: Alumni