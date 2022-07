Dio la vuelta al mundo por el rugby, y ahora Alumni vuelve a aprovecharlo: Santiago González Iglesias sigue siendo un jugador extraordinario

La rueda de ida del extenso Top 13 llegó a su fin y el próximo fin de semana empezarán los duelos de vuelta. En un campeonato que da pocos respiros, Alumni tiene motivos para pelear por un lugar en las semifinales. En la Catedral se sacó de encima a un rival que procuraba sumarse a la pelea, CASI. Y lo hizo con temple, personalidad y lapsos de buen rugby, en un holgado 37 a 23. Mucho tuvo que ver Santiago González Iglesias, uno de los conductores en una pareja de medios que destila experiencia. Junto a Tomás Passerotti, guió a un equipo rojiblanco que está bien balanceado entre veteranía y juventud.

Luego de una década de rugby profesional en la estructura de la UAR y de breves pasos por el rugby de Japón y el de Estados Unidos, González Iglesias se energizó volviendo a su club. Primero, con un puñado de partidos a fines de 2021. Ahora, consolidado desde el principio del año, con una buena pretemporada y siendo uno de los líderes del ayer visitante.

Compacto de CASI vs. Alumni

“Es único jugar en el club de uno. Me da mucha energía, sobre todo por el compromiso que hay por el juego y por mejorar. Hay un gran grupo y me da muchas pilas para seguir”, expresó tras el triunfo en una cancha que el apertura no pisaba desde su primer ciclo en la primera Alumni. “Es una de las canchas más lindas de Buenos Aires. Siempre es un placer jugar, y contra el CASI los partidos son especiales”, agregó.

La Catedral trae buenos recuerdos para la gente del club. Ahí festejó sus últimas dos conquistas de la URBA. En 2001 celebró en la recta final del torneo, y en 2018 la fiesta se desató tras el encuentro decisivo con Hindú. Esta vez, González Iglesias se lució con 23 puntos, la máxima cantidad desde su retorno.

Ezequiel Oliva da una puntada después de un ruck pero lo frena un tackle; Alumni sigue entre los cinco primeros, bien posicionado como para conseguir una plaza en los playoffs del certamen de URBA. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

El ex back de los Pumas fue implacable con el pie tanto en la puntería a los palos como en el juego suelto. Además, abrió el camino cuando su equipo la pasaba mal y era superado por 16-3. A los 37 minutos, con un gran ángulo de carrera, marcó un try que empezó a inclinar el partido en favor del equipo huésped. Lo asistió Passerotti, uno de los pocos con los que había compartido canchas en su etapa anterior. “Jugamos juntos desde hace un montón. Me reta por todo”, rió el medio-scrum. “La verdad es que es un fenómeno. Es lindo jugar con amigos y tenerlo en la cancha. La experiencia que aporta está a la vista de todos”, lo elogió Passerotti, otro histórico de Alumni, que también tuvo una destacada actuación.

El CASI, de andar irregular en el torneo, maniató a su adversario en la primera media hora. Lo sometió con el scrum –marcó un try-penal por esa vía y forzó una tarjeta amarilla– y le hizo provocar 11 infracciones, o sea, penales, en ese primer tramo. “Fue un partido rarísimo. Los primeros 20 minutos no la vimos pasar. No tuvimos la pelota y nos entraron por todos lados. Los forwards se pusieron al hombro una parada brava y la sacaron adelante para darle vida al equipo”, analizó Passerotti, conductor de un pack que se las ingenió, más allá de ser superado en esa formación.

En los primeros 20 minutos fue CASI el que impuso condiciones, hasta un 16-3 parcial sobre Alumni; luego, el visitante avasalló a la Academia. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Tobías Moyano mostró su experiencia en la base del scrum, levantando pelotas difíciles y poniendo adelante a su conjunto. Tomás Bivort fue uno de los que más tacklearon, e Ignacio Cubilla, hermano del capitán de Jaguares XV (Tomás), aportó dos tries y buenas acciones en ataque. “Fue una batalla muy difícil para los forwards. Lo sabíamos, e hicieron un trabajo notable. Gran parte del triunfo es de ellos, frente al mejor scrum de la URBA. Supimos salir de las adversidades con una buena defensa, que al principio nos costó”, sostuvo González Iglesias, que aportó una gran asistencia en uno de los tries de Cubilla. Alumni es el equipo que menos tries recibió en la primera rueda del certamen, 24.

La Academia tenía una oportunidad de oro para acercarse a los cinco primeros frente a un rival directo, como un rato más tarde lo hizo Belgrano frente a Hindú. Pero otra vez tuvo fallas de concentración que le costaron puntos. Cuando lo buscó en el segundo tiempo, cometió errores, perdió lines y descontó solamente mediante un try, de Facundo Scaino. En la última fue por el empate, pero terminó ante sus propios postes por la conquista de Santiago Ambroa.

González Iglesias cerró la victoria con la conversión. Como en su etapa de los Pumas y Jaguares, alterna posiciones: terminó jugando de fullback y en fechas anteriores lo hizo como centro. “A medida que pasa el tiempo hay que ir adaptándose, y está bueno. Aprendí mucho este año y seguiré aprendiendo. Eso es lo lindo del rugby”, añadió el hombre de 34 años, que disfruta de volver a donde empezó todo.

"Rete" González Iglesias es felicitado por compañeros y hasta un jugador de CASI lo palmeará; a los 34 años, tiene ganado el afecto de los propios y el respeto de los ajenos. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Síntesis de CASI 23 vs. Alumni 37