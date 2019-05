St. Clair Beach, uno de los paisajes de Dunedin Crédito: See the South Island

Ubicada a 1430 kilómetros de Auckland, la icónica ciudad de Dunedin, en la región de Otago, albergará este sábado, desde las 2.15 en la Argentina, el duelo entre Highlanders y Jaguares, que jugará su primer partido de esta gira por Oceanía.

Conocida como la "Edimburgo de Nueva Zelanda" por su semejanza a la capital de Escocia, la fría pero bella Dunedin es un símbolo viviente en la historia neozelandesa. Combina, como gran parte de las "grandes" urbes de este país, arquitectura de primera calidad con paisajes naturales sacados de una postal. ¿Por qué "grandes" entre comillas? Porque Auckland, la gran metrópoli, apenas tiene 1.650.000 habitantes, mientras que aquí viven 130 mil personas y es, dentro de todo, conocida como una "Big City".

Para llegar a la tierra de los Highlanders, si uno está en la isla Norte, la opción más viable (tanto por lo económico como por la duración del viaje), es elegir el transporte aéreo. Un pasaje, al día de hoy, puede estar entre $ 200 y $ 300, en moneda local (dólar neozelandés) que, al cambio actual, equivale a unos 5960 pesos, entre lo más barato, u 8900 pesos, si es que la época para viajar no es la más accesible. Por tierra, la oportunidad del famoso road trip (viaje por carretera, en español) puede llevarse la sortija.

El litro del combustible en el hogar de los All Blacks no es excesivo (ronda entre los $2.14 y $2.27 por litro), y también hay que tener en cuenta que comprar un auto es sencillo, tanto por la corta duración del papeleo como por el buen precio (si no hay demasiadas pretensiones, $1500/$2000 es una buena cifra a desembolsar).

El Castillo de Larnach, una de las atracciones de Dunedin Crédito: Bluestone on George

Si se elige el camino rápido (por aire), Air New Zealand o JetStar, las dos únicas aerolíneas que llegan, dejarán al pasajero en el aeropuerto internacional, que está ubicado a aproximadamente a 25 kilómetros del centro. En el camino se puede observar naturaleza a ambos lados de la ruta (en Nueva Zelanda, al igual que en la India, Inglaterra, Australia o Sudáfrica, por nombrar algunos ejemplos, se maneja por la izquierda) y casas sobre colinas, emulando el estilo de Wellington, que, justamente, será la próxima y última estación para los Jaguares en su estadía por suelo kiwi.

Una vez en el centro, si se está llegando para el partido, sin menores a cargo y con el único objetivo de dormir y admirar la belleza de este lugar, lo ideal es escoger un hostel, que por estos lares es común entre los mochileros y jóvenes con visas working holiday. Unos $ 20 o $ 25 por noche es un buen número para el bolsillo. No habrá lujos, pero tampoco faltará lo básico.

La estación de tren Dunedin Railway Station Crédito: NZ History

¿Qué hay para ver? En la vigilia antes del inicio del encuentro de rugby, soñando con una victoria de Jaguares en rodeo ajeno, hay varias cartas sobre la mesa con las cuales se puede seleccionar en qué invertir su tiempo libre: la infaltable, sin duda alguna, la estación de trenes (en inglés, Dunedin Railway Station), que, según datos oficiales, es el sitio más fotografiado de Nueva Zelanda. Como alternativas, por más que ya no sea verano y que bañarse en aguas frías (casi congeladas) no resulte muy agradable, caminar por las playas de St. Clair, al Sur del distrito financiero y de los edificios históricos, puede servir para conectarse con la naturaleza; y si el interés es el arte, la vegetación y los pormenores de sucesos desconocidos, el Museo de Otago, el Jardín Botánico y el famoso Castillo de Larnach también deben anotarse como puntos cruciales a visitar.

Ya para el día del partido, disfrutar de algún bar céntrico es, tal vez, la mejor decisión que se puede tomar. De paso, probar alguna cerveza local (Speight's, una de las más conocidas en Nueva Zelanda, es de Dunedin) y conversar con los lugareños. Eso sí, cuando el reloj local marque las 17.15, todos en sus butacas dentro del Estadio Forsyth Barr, centro de atención deportivo en la gran perla de la isla Sur.