El desafío que generó hace 152 años el primer partido internacional de rugby, cuando ya existían dos clubes emblema en la Argentina

escuchar

Fijemos esta fecha: 27 de marzo. Un lunes de 1871, 152 años atrás, se jugó el primer partido internacional de rugby. Escocia e Inglaterra se enfrentaron en Raeburn Place, Edimburgo, dando inicio a lo que más tarde se denominó test-match. La iniciativa la lanzaron en diciembre de 1870 los capitanes de los clubes de Escocia, quienes desafiaron “a cualquier equipo seleccionado de toda Inglaterra a jugar un partido de football, twenty-a-side (veinte jugadores por lado), con reglas de rugby, ya sea en Glasgow o en Edimburgo”. Los ingleses aceptaron la propuesta y el partido se pactó a las 15.30 de ese día. En una fría tarde de primavera asistieron 4 mil personas.

Escocia ganó por 1 a 0. El gol que se computó fue la conversión de uno de los dos tries, que no sumaban tantos en ese momento. Recién a finales de 1880 el try empezó a tener valor. El primer try de la historia de encuentros internacionales lo apoyó Angus Buchaman, mientras que la conversión del triunfo la anotó William Cross. Los escoceses se sintieron orgullosos de ese primer triunfo y le reclamaron a Inglaterra igual trato en el manejo del rugby, algo que estos aceptaron a desgano y por poco tiempo.

La historia oficial indica que el invento del rugby les corresponde a los ingleses a partir de la historia de William Webb Ellis. Pero hay otra versión a la que nunca se le dio crédito. Según una investigación de Gordon Rayner en el diario The Sundey Telegraph, fue un escocés, James Mackie, también alumno de Rugby, quien en 1838 tomó la pelota con las manos y empezó a correr. Mackie tenía más antecedentes deportivos que Ellis. Y era también más transgresor, al punto que fue expulsado del colegio. Más tarde fue político del partido Liberal. Ellis se ordenó como sacerdote y murió sin enterarse de que lo habían transformado en una leyenda.

Escocia-Inglaterra: una historia de pasión que superó los 150 años y fue recordada en suelo británico en 2021.

En 1871, en el Reino Unido se les llamaba deportes (sports) sólo a la caza, el tiro al blanco, la pesca, las carreras de caballos y la esgrima. A todos los demás que hoy conocemos como deportes, los británicos los consideraban pasatiempos (pastime). Por lo tanto, aquel partido fue calificado como un acontecimiento social.

Exactamente cuatro años antes del primer partido internacional de rugby, un miércoles 27 de marzo de 1867, en la Argentina comenzó la vida de lo que hoy se conoce como Atlético del Rosario, uno de los cuatro clubes fundadores de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Su primer nombre fue Rosario Cricket Club y lo fundó un grupo de inmigrantes británicos que vinieron a la Argentina para trabajar en la construcción de la línea Rosario-Córdoba del ex Ferrocarrril Central Argentino, hoy Mitre.

Después de 152 años, los seleccionados de Escocia e Inglaterra siguen jugando al rugby; es el duelo más añejo de la historia y un clásico del actual Seis Naciones Scott Heppell - AP

Para entender la trascendencia del rugby argentino vale destacar que antes del primer partido internacional, aquí ya existían dos clubes que hoy son emblemas del rugby. Buenos Aires Cricket&Rugby Club (Biei), también fundado por ingleses, en 1864 (el club más antiguo del país), y Atlético del Rosario, que acaba de cumplir 156 años. En el caso de Biei, hay un registro de 1831, también con un partido de cricket, aunque la fecha fundacional es la de 1864. El cricket se jugó en la Argentina antes que el fútbol y el rugby. “El origen británico del deporte argentino”, libro del excelente periodista e investigador Víctor Raffo, es indispensable para entender ese proceso.

En 1884, el club pasó a llamarse Atlético del Rosario. Salió campeón de rugby en 1905, 1906, 1935, 1996 y 2000, nutrió a los seleccionados nacionales y fue fundador, además de la UAR, de las ligas rosarinas de fútbol, tenis, natación y hockey sobre césped, entre otras. Su cancha, conocida como Plaza Jewell (en el siglo 18, en Rosario se le llamaban plazas a los campos deportivos), está situada en unas tierras donadas por los hermanos ingleses Carlos y Eduardo Jewell, y es el terreno deportivo más antiguo del país. Fue inaugurado el 30 de agosto de 1889.

Temas Rugby internacional