escuchar

Suele decirse que cuando se deja atrás la etapa de grupos y comienzan los partidos de eliminación directa es cuando realmente empieza un Mundial. Ocurre en el fútbol, hockey, básquet y tantos otros deportes. Y durante este fin de semana eso queda bien en evidencia con el rugby, en la cita que se desarrolla en Francia 2023.

Luego de la emocionante victoria de Los Pumas sobre Gales, con una acción inolvidable de Matías Moroni para evitar sobre la línea del ingoal un try que podría haber sido decisivo para los europeos y la intercepción de Nicolás Sánchez y su posterior corrida en soledad para marcar el try que sentenció el triunfo argentino, en suelo francés continúan viéndose momentos y acciones poco frecuentes, que exponen el nivel de dramatismo y entrega de cada protagonista.

El sudafricano Eben Etzebeth, de espaldas a la cámara, reacciona con sus compañeros de equipo después de marcar un try durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Rugby entre Francia y Sudáfrica en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París Christophe Ena - AP

En el partido entre los galos y Sudáfrica, y con el resultado igualado en 12, Thomas Ramos se aprontaba a patear a los palos para poner en ventaja a los Bleus. Sin embargo, con un sprint extraordinario, Cheslin Kolbe corrió a toda velocidad y llegó a bloquear el remate con una “atajada” fenomenal cuando se jugaban 23 minutos de la primera etapa. El asombro del público expuso la infrecuencia de esa acción, que terminó siendo decisiva en función de cómo se dio el resultado final.

Fue un partidazo. De inicio a fin. Que finalmente terminó con festejo sudafricano por la mínima (29-28), y con los minutos finales con los 30 jugadores extenuados, haciendo los movimientos mínimos para intentar atacar (Francia) y defender como sea (los Springboks).

El lateral francés Thomas Ramos (izq.) ve bloqueado su intento de conversión por el wing sudafricano Cheslin Kolbe durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Rugby Francia 2023 entre Francia y Sudáfrica MIGUEL MEDINA - AFP

La primera parte fue electrizante. Con tres tries de cada lado, Francia se fue al descanso 22-19 arriba, en un duelo con una gran paridad y en el que no se dieron respiro. De hecho, ambos ambos eran candidatos al título en la previa el inicio del Mundial.

El triunfo le permite a Sudáfrica avanzar a las semifinales, donde el próximo sábado en el estadio Saint Denis definirá con Inglaterra el segundo boleto a la gran final. En primer turno, los británicos habían derrotado a Fiji 30 a 24, en un partido mucho más parejo de lo que se creía en la previa.

¡IMPRESIONANTE salvada de Cheslin Kolbe tras la patada de Thomas Ramos!



📺 #StarPlusLA | @ScrumESPN



⭐ Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/Oyd0dOXJr4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2023

Sudáfrica y Francia jugaron un partido increíble, pero quedó en manos de los últimos campeones del mundo. El primer tiempo se jugó con un ritmo totalmente frenético, con tres tries de cada lado, pero en el que los anfitriones se fueron al frente al descanso. Pero los africanos supieron llevar el duelo en los últimos minutos y de a poco fueron revirtiendo el partido para finalmente ganar los cuartos de final y sacar el último boleto a la semifinal.

No es casual que el protagonista de semejante corrida sea Cheslin Kolbe. En noviembre del año pasado, el sudafricano también había expuesto su velocidad en un partido ante Italia. Con el tanteador 18-16, los Springboks sacaron del medio y Kolbe ganó la posesión y corrió hasta el ingoal, para marcar uno de los 9 tries que su equipo anotó esa tarde, que culminó en victoria 63 a 21. En esa misma acción, se lesionó.

Poco antes del inicio del Mundial, Kolbe confirmó su alejamiento del Toulon luego de dos temporadas y su incorporación al Suntory Sungoliath de la League One japonesa.

“Estoy muy feliz de confirmar que me uniré al Tokyo Suntory Sungoliath en la League One después de la Copa del Mundo de este año. Este va a ser un nuevo capítulo y un desafío en mi carrera, y me gustaría agradecer a todos los que hicieron posible la mudanza”, declaró el wing. Y agregó: “Suntory es un equipo con una historia impresionante, y espero crear nuevos recuerdos con el equipo en las próximas temporadas”.

En relación a su salida de Toulon, confesó: “No es fácil para mí decir adiós, pero así es la vida. Francia ha sido nuestro hogar durante 6 años y siempre lo será. Espero que esto no sea un adiós, sino un hasta pronto. Gracias una vez más, no esperaba un mejor final.”

Lo mejor del partido

Cabe recordar que este sábado Los Pumas vencieron a Gales 29-17 en un partido dramático e inolvidable, mientras que más tarde los All Blacks dejaron en el camino a Irlanda, en otro gran duelo entre dos candidatos. Argentina y Nueva Zelanda se verán las caras el próximo viernes a las 12, horario de la Argentina.

LA NACION