Este domingo continúa la actividad en el Mundial de Rugby Francia 2023. Tras los encuentros del sábado en los que Gales, Inglaterra e Irlanda cumplieron con su condición de favoritos y derrotaron a Georgia, Samoa y Escocia, quedan apenas tres partidos para que finalice la etapa de grupos. Serán este domingo. Uno de ellos es el enfrentamiento que protagonizarán los Pumas y Japón, que dirimirá al segundo clasificado a cuartos de final de la zona D, detrás de La Rosa, que quedó como líder

La Argentina juega en el primer turno, a partir de las 8 (hora argentina). Luego, a las 12.45, harán lo propio en un duelo sin relevancia en cuanto a posibles modificaciones en las tablas de posiciones Rumania vs. Tonga (grupo B), dos de las cuatro selecciones que no sumaron puntos en lo que va del certamen ecuménico. Por último, desde las 16, Fiji intentará consumar la eliminación tempranera de Australia con un resultado positivo frente a Portugal, que le permitirá avanzar como segundo del grupo C.

Fiji buscará consumar su avance a segunda ronda y firmar así la eliminación temprana de los Wallabies Aurelien Morissard - AP

Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de Star+. Además, los partidos de la selección argentina también cuentan con transmisión televisiva de ESPN y TV Pública, por lo que también se pueden seguir sintonizando alguna de las señales a través de Cont.ar, Flow, Telecentro Play o DGO (se requiere una suscripción activa, a excepción del primero, que transmite en espejo con la televisión estatal). El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

Fixture, resultados y posiciones del Mundial de Rugby

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda.

Italia 52-8 Namibia.

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay.

Nueva Zelanda 71-3 Namibia.

Fecha 3

Italia 38-17 Uruguay.

Francia 96-0 Namibia.

Fecha 4

Uruguay 36-26 Namibia.

Nueva Zelanda 96-17 Italia.

Fecha 5

Nueva Zelanda 76-0 Uruguay.

Francia 60-7 Italia.

GRUPO A

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82-8 Rumania.

Sudáfrica 18-3 Escocia.

Fecha 2

Irlanda 59-16 Tonga.

Sudáfrica 76-0 Rumania.

Fecha 3

Sudáfrica 8-13 Irlanda.

Escocia 45-17 Tonga.

Fecha 4

Escocia 84-0 Rumania.

Sudáfrica 49-18 Tonga.

Fecha 5

Irlanda 36-14 Escocia.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

GRUPO B

Grupo C

Fecha 1

Australia 35-15 Georgia.

Gales 32-26 Fiji.

Fecha 2

Gales 28-8 Portugal.

Australia 15-22 Fiji.

Fecha 3

Georgia 18-18 Portugal.

Gales 40-6 Australia.

Fecha 4

Fiji 17-12 Georgia.

Australia 34-14 Portugal.

Fecha 5

Gales 43-19 Georgia.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

GRUPO C

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra 71-0 Chile.

Fecha 4

Japón 28-22 Samoa.

Argentina 59-5 Chile.

Fecha 5

Inglaterra 18-17 Samoa.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D

Cuartos de final

1° grupo C vs. 2° grupo D - Sábado 14 de octubre a las 12 en Marsella.

1° grupo B vs. 2° grupo A - Sábado 14 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

1° grupo D vs. 2° grupo C - Domingo 15 de octubre a las 12 en Marsella.

1° grupo A vs. 2° grupo B - Domingo 15 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Semifinales

Ganador 1 vs. Ganador 2 - Viernes 20 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Ganador 3 vs. Ganador 4 - Sábado 21 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Partido por el tercer puesto

Perdedor 1 vs. Perdedor 2 - Viernes 27 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Final

Ganador 1 vs. Ganador 2 - Sábado 28 de octubre a las 16 en Saint-Denis.