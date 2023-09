escuchar

Los Pumas hicieron los deberes ante Chile en el partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023 y se impusieron por 59-5 en el Stade de la Beaujoire de Nantes, obtuvieron su segunda victoria y dependen de sí mismos para clasificar a cuartos de final, objetivo que buscarán el domingo 8 de octubre vs. Japón en el mismo recinto. El encuentro fue el primero de la historia entre dos seleccionados de Sudamérica en una cita ecuménica.

No hubo equivalencias entre ambos equipos, como se suponía en la previa. Tras un penal fallado por Santiago Videla, la selección albiceleste asumió el protagonismo y llegó al try con una corrida de Nicolás Sánchez. En su cap N° 100, por lo que fue homenajeado en la previa, el apertura anotó 20 puntos, llegó a los 140 en copas del mundo y superó a Gonzalo Quesada (135) como el máximo artillero de la historia argentina en ese certamen. El ‘Cachorro’ tucumano ya lo era en la general.

Desde entonces, la brecha se fue ampliando cada vez más. Primero con un penal de Sánchez y luego con tries de Juan Martín González y Agustín Creevy, el otro hombre récord del encuentro porque sumó el cup número 18 en un Mundial e igualó a Mario Ledesma. Ambos fueron convertidos por Sánchez y el combinado de Michael Cheika se fue al descanso en ventaja de 24-0 y a un apoyo del punto bonus.

Martín Bogado, apenas comenzado el complemento, le dio ese preciado valor a la Argentina en su estreno mundialista. El otro debutante que se anotó en el score fue, poco después, Rodrigo Isgró. Especialista en la modalidad seven, el head coach australiano confió en él para la versión XV y aportó su cuota goleadora con un corrida por el centro de la cancha. A diferencia del primer tiempo, en el complemento los Cóndores se animaron a jugar y atravesaron la mitad de la cancha con peligro. La primera advertencia para los argentinos fue un try con una jugada preparada a la salida de in lineout luego anulado por pase forward. Poco después, por la misma vía los trasandinos empujaron en el ruck y Tomás Dussaillant les dio sus únicos tantos en el cotejo.

Pero Argentina terminó como empezó, siendo agresiva, y en tres minutos maquilló el marcador con nuevos tries de Ignacio Ruiz, otro primerizo, y Santiago Carreras. Este último, que minutos antes reemplazó a Sánchez, convirtió ambos y selló una lógica pero necesita alegría para la albiceleste porque, más allá de que era de esperar, tenía que consumarla para llegar al partido decisivo contra Japón con vida.

El capitán de los Pumas en el duelo ante Chile, Jerónimo De la Fuente, destacó la victoria, más allá de que eran claros favoritos: “Siempre es difícil jugar partidos en los que sos banca, no estamos acostumbrados y nos fue bien. Se sentía la presión de los cambios, de demostrar los que todavía no habíamos jugado y se vieron cosas buenas. La dinámica que metimos hizo aparecer buenos espacios y nos divertimos. Para nosotros todos los partidos son finales. Más allá de quien esté en la cancha, la competencia interna se da día a día, estamos entrenando todos para ser titulares y eso hace crecer al equipo. Estamos construyendo algo lindo”.

Con el triunfo con bonus ante los Cóndores, los argentinos alcanzaron a Japón con nueve puntos y ambos son escoltas de Inglaterra, que se aseguró el primer lugar con 14. Samoa acumula seis y Chile, que cerró su participación porque en la última jornada quedará libre, ninguna.

GRUPO D

El próximo duelo de la selección argentina será vs. los Guerreros del Sol Naciente el domingo 8 de octubre a las 8 (hora argentina) en Nantes y se definirá mano a mano el último clasificado a cuartos de final, objetivo que logrará quien se imponga.