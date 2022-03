El inolvidable try de Federico Martín Aramburú que colocó a los Pumas en el podio de Francia 2007

La consternación por el asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburú, a quien mataron de dos disparos durante una pelea en un bar del barrio Saint-Germain, en París, no borrará sin embargo los hitos logrados a lo largo de su carrera. Quedó en el recuerdo aquel try que colocó a la Argentina entre los tres mejores equipos del mundo en el partido por el tercer puesto del Mundial de Francia 2007.

Aquel encuentro fue crucial, ambos seleccionados ya se habían visto las caras en el debut de la competencia, durante la etapa inicial. En ese momento los Pumas habían sido verdugos de los franceses, imponiéndose ante los locales por 17 a 12 en el partido inaugural. Pero este encuentro presentaba otra motivación. Era a todo o nada: llevarse el bronce o volverse a casa con las manos vacías.

Argentina, más allá de que venía realizando una muy buena actuación, había perdido contra Sudáfrica en las semifinales. Los medios franceses, en la previa del partido, habían expresado que la Seleccion argentina iba a conocer el verdadero “Rugby Champagne”. Lo que no se esperaban era que los nuestros jugaran de manera brillante...

El marcador del partido se abrió a favor de “Les Bleus” a los 17 minutos gracias a un penal de Jean-Baptiste Elissalde, pero la respuesta Puma llegó tres minutos más tarde, con un penal de Felipe Contepomi.

De golpe, a los 52 minutos, hubo un ataque de los galos que parecía muy peligroso pero, tras un cruce, terminó en manos argentinas y los Pumas se lanzaron al ataque con una magistral jugada en conjunto que arrancó con Ignacio Corleto corriendo por la izquierda del campo. Luego, Contepomi realizó un pase con un “estilo vóley”, con las manos hacia arriba, y tras un salteo de Juani Hernández, hubo un toque entre los dos segundas líneas Albacete y Rimas Álvarez, para que Federico Martín Aramburú coronara uno de los mejores tries del campeonato.

Martín Aramburú había entrado a último momento entre los convocados para aquel Mundial 2007, con el equipo ya instalado en París. Debido a la superpoblación de figuras en el centro de la cancha, durante ese campeonato el entrenador optó por colocarlo de wing. Si bien no era un jugador que tuviera un rol preponderante dentro del equipo, logró marcar algunas diferencias, como aquel try anotado ante Georgia, donde Argentina obtuvo el punto bonus para colocarse primero en el grupo y evitar jugar contra los All Blacks.

Argentina logró la mejor campaña de su historia al finalizar tercero y además demostró que lo hecho en ese torneo no fue sólo fortuna, aquellos Pumas marcaron una época inigualable, con Agustín Pichot al frente del equipo, acompañado de una mesa de estrellas entre la que se encontraban Mario Ledesma, Felipe Contempomi, Martín Durán y Juan Fernández Lobbe.