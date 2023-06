La agenda de TV del sábado: Lionel Messi se despide de PSG, River y Racing en la Liga Profesional, Mundial Sub 20, finales de copas europeas, Roland Garros, Fórmula 1 y URBA Top 14

escuchar

Llega el sábado con muchísimo deporte para mirar en televisión y streaming, que incluye definiciones de varios torneos en fútbol, y competencia importante en automovilismo, tenis y rugby.

Será el sábado del adiós de Lionel Messi a Paris Saint-Germain, tras dos temporadas que incluyeron dos conquistas de la liga francesa y una de la Supercopa local, pero opacadas por un desenlace atribulado. Frente a Clermont tendrá su última función en el Parque de los Príncipes, por la Ligue 1, y se genera la expectativa acerca de cómo lo despedirán los hinchas de PSG y el club mismo.

También en Europa habrá varias definiciones. La principal será la de la inglesa FA Cup, con el clásico de Manchester: United vs. City. Al conjunto celeste le falta un triunfo para conseguir el segundo de los tres trofeos con los que lograría un histórico triplete, pues tiene pendiente el desenlace de la Champions League (10 de junio vs. Inter, de Italia). Se determinará el campeón de la alemana DFB-Pokal, que dirimirán RB Leipzig y Eintracht Frankfurt, y concluirá la actividad de varias ligas, como la italiana Serie A, en la que Lautaro Martínez intentará alcanzar a Victor Osimhen en la tabla de goleadores cuando Inter visite a Torino.

A su vez, continuará la acción del fútbol argentino con la presentación del líder de la Liga Profesional, River, que recibirá a Defensa y Justicia con la mente tanto en mantener la distancia contra sus perseguidores como también llegar en buenas condiciones a su choque del miércoles con Fluminense, crucial para seguir en pie por la Copa Libertadores. No será un único grande en actuar: también lo hará Racing, necesitado de puntos para salir de abajo, que se cruzará con Banfield. Los demás encuentros del día por la Liga tienen lo suyo: Belgrano vs. Vélez, Central Córdoba vs. Huracán y Rosario Central vs. Instituto.

River necesita llegar de la mejor manera al duelo contra Fluminense, para lo cual un triunfo sobre Defensa y Justicia sería ideal, y le haría mantener o aumentar la ventaja en la Liga Profesional. Nicolás Aboaf - FotoBAIRES

Y habrá más fútbol en el país, con la continuidad del Mundial Sub 20, que tendrá sus primeros cruces de cuartos de final: Brasil se medirá con el sorprendente Israel y otro grande, Italia, deberá superar a Colombia.

Por otra parte, seguirá la acción en Roland Garros, que verá varios duelos de la tercera etapa con una presencia argentina: el sorprendente Genaro Olivieri tendrá frente al danés Holger Rune su prueba más difícil, Tomás Martín Etcheverry tratará ante el croata Borna Coric de seguir su recorrido y el latinoamericano de más alta posición (23ª) en el ranking, Francisco Cerúndolo, se medirá con el estadounidense Taylor Fritz.

Francisco Cerúndolo chocará con el estadounidense Taylor Fritz en pos de entrar a los octavos de final de Roland Garros. Clive Brunskill - Getty Images Europe

En el rugby continuará el Top 12 de URBA, que tendrá partidazos en su novena fecha: Belgrano vs.. CUBA, Alumni vs. CASI e Hindú vs. Newman. El francés Top 14 ofrecerá el clásico parisiense entre Stade Français, el conjunto de Marcos Kremer y Juan Martín Scelzo, dirigido por Gonzalo Quesada, y Racing 92, el de Juan Imhoff. Por su lado, la Fórmula 1 desarrollará la prueba de clasificación del Gran Premio de España.

La televisación del sábado 3

FÚTBOL

Liga Profesional

14 Belgrano vs. Vélez. TNT Sports

Belgrano vs. Vélez. TNT Sports 16.30 River Plate vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium

River Plate vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium 19 Central Córdoba vs. Huracán. TNT Sports

Central Córdoba vs. Huracán. TNT Sports 19 Rosario Central vs. Instituto. TV Pública

Rosario Central vs. Instituto. TV Pública 21.30 Racing vs. Banfield. TNT Sports

Copa FA

11 Manchester United vs. Manchester City. La final. ESPN

Ligue 1

16 Paris Saint-Germain vs. Clermont. ESPN

Mundial Sub 20

14.30 Israel vs. Brasil. Cuarto de final. DSports

Israel vs. Brasil. Cuarto de final. DSports 18.30 Colombia vs. Italia. Cuarto de final. DSports

Israel quiere seguir sorprendiendo en el Mundial Sub 20, pero tendrá un compromiso sumamente complicado frente a Brasil. Ricardo Mazalan - AP

Serie A

13.30 Torino vs. Inter. ESPN 3

Torino vs. Inter. ESPN 3 16 Cremonese vs. Salernitana. Star+

Cremonese vs. Salernitana. Star+ 16 Empoli vs. Lazio. Star+

Copa de Alemania

15 RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt. La final. ESPN 2

Primera Nacional

12.30 Riestra vs. Gimnasia (Jujuy). TyC Sports

Riestra vs. Gimnasia (Jujuy). TyC Sports 19 Independiente Rivadavia vs. Maipú. TyC Sports

Independiente Rivadavia vs. Maipú. TyC Sports 21 Temperley vs. Almirante Brown. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 Práctica 3 del Gran Premio de España. Star+

Práctica 3 del Gran Premio de España. Star+ 11 Prueba de clasificación del Gran Premio de España. Star+

En medio de la competencia interna con Sergio "Checo" Pérez, Max Verstappen tratará de ganar el primer lugar de salida en la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1.

TENIS

Roland Garros

6 La tercera rueda. ESPN 2 y ESPN 3

RUGBY

Top 14

9 Stade Français vs. Racing 92. ESPN Extra

Top 12

15.30 Hindú vs. Newman. Star+

Hindú vs. Newman. Star+ 15.30 Belgrano vs. CUBA. Star+

Belgrano vs. CUBA. Star+ 15.30 San Luis vs. Pucará. Star+

San Luis vs. Pucará. Star+ 15.30 Alumni vs. CASI. Star+

Alumni vs. CASI. Star+ 15.30 SIC vs. La Plata. Star+

SIC vs. La Plata. Star+ 15.30 Buenos Aires vs. Rosario. ESPN 3

