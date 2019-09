El capitán sudafricano, Siya Kolisi, en plena práctica física durante la preparación para el partido con los All Blacks. Fuente: AFP

El fixture del Mundial de Rugby de Japón 2019 deparó un "choque de titanes" en el primer fin de semana de competencia. Se enfrentan este sábado desde las 6.45 en el estadio Nacional de Yokohama, Nueva Zelanda y Sudáfrica. All Blacks con Springboks en una especie de final anticipada que dirimirá con antelación quién se quedará con el Grupo B, que ambos gigantes comparten con Namibia, Italia y Canadá.

Sudáfrica encara el torneo como un paso más hacia la resurreción que personifica su entrenador, Rassie Erasmus. Los All Blacks, en cambio, ven el Mundial como la oportunidad para demostrar que siguen siendo el mejor equipo del mundo. Si hubiera un termómetro anímico, los Springboks llegan dulces: ganaron el Rugby Championship y se adaptaron casi como ningún otro equipo a la humedad japonesa.

De hecho, pudieron incluso testear el terreno con un partido amistoso en Kumagaya. Cada entrenamiento de los sudafricanos tuvo 10 mil personas en las tribunas, por lo que el equipo se erigió como un tempranero favorito de los nipones. Esa energía extra también puede ayudarlo.

Al contrario de ediciones anteriores, los All Blacks no parecen invencibles. Siguen teniendo un arsenal ofensivo envidiable, pero su defensa no es inexpugnable. Los medios sudafricanos creen que nunca antes su seleccionado estuvo tan cerca de los Hombres de Negro. Los enviados especiales no niegan una victoria sudafricana, que hace unos años sonaba a utopía.

Hay más equipos que pueden ganar el torneo con respecto a los precedentes. En 2015 había probablemente dos o tres, esta vez hay cinco o seis. Es algo bueno para el rugby Steve Hansen, coach de los All Blacks

"Hay que ser capaces de combatir la presión. Claro que hay más equipos que pueden ganar el torneo con respecto a los precedentes. En 2015 había probablemente dos o tres, esta vez hay cinco o seis. Es algo bueno para el rugby", dijo Steve Hansen, el head coach de los All Blacks, en la conferencia de prensa previa al partido.

Está claro que para el entrenador su equipo tendrá competencia. Y deberá saber cómo sortearla para quedarse con el título, que lo convertiría en el primer tricampeón consecutivo de la historia. De cara al partido, dio dos claves que necesitan tener sus jugadores si quieren ganarlo: "Actitud e intención".

Le respondió Siya Kolisi, capitán de los sudafricanos: "La rivalidad entre los dos equipos está en el mejor momento de los últimos tiempos. Les tendremos el respeto que se merecen, pero nosotros haremos lo nuestro. Estamos bien. Ellos nos dominaron hasta hace dos años, cuando debimos luchar más como equipo para que nos vuelvan a tener un poquito de respeto".

El recuerdo de Chester Williams

Chester Williams, uno de los héroes de la conquista del título en 1995, falleció hace unas semanas. Pero su recuerdo estará presente en las camisetas de los sudafricanos: la imagen del wing estará embebida en los números de los Springboks, junto con las de los hinchas que mandaron sus selfies a la página oficial del equipo.

"A Chester no le gustaba ser el centro de atención. Nunca alardeó de su rol ni esperaba nada por él, pero yo creo que le hubiese gustado ser parte de un test match entre los Springboks y los All Blacks una vez más", lo recordó Rassie Erasmus, el entrenador sudafricano que jugó con Williams en el seleccionado y en combinados provinciales.

Además del apoyo de los hinchas -se supone que el estadio tendrá mayoría de japoneses y de sudafricanos-, los Springboks tendrán un aliento muy especial: el de Tom Brady, la estrella del fútbol americano. "¡Springboks! Buena suerte en Japón", dice Brady en un video. "¡Gracias por el apoyo!", le respondió la cuenta oficial del equipo sudafricano al jugador de los New England Patriots.

