Newman campeón: el Cardenal culminó su año perfecto con la conquista del Nacional de Clubes

El impulso de Marista no logró detener una marea bordó que arrasó con todo y culminó un año de ensueño: en su casa, Newman jugó por primera vez con el rótulo de campeón y el éxito sobre el club mendocino por 38-15 en el único partido del Nacional de Clubes desató una continuación de los festejos de hace dos semanas en el CASI, cuando se coronó en el Top 12. Una fiesta, ahora en Benavídez, que se dio tras un encuentro en el que sufrió en el primer tiempo pero marcó claras diferencias en la segunda mitad.

El ardor de los 32 grados de temperatura no impidió que el público bordó concurriera a lo que presentía una celebración, más allá del encuentro en sí. Lo mismo sucedió con Marista, que trasladó una buena cantidad de gente en colectivos desde Luján de Cuyo hasta Buenos Aires. Más de 1000 kilómetros para apoyar a un club que también había hecho historia: se había convertido en el primero de Mendoza en ganar el Torneo del Interior A y siete días atrás había conquistado el Regional del Oeste, al superar a Mendoza Rugby en la final. El trajín físico de una temporada larga (31 partidos) y el desgaste de haber afrontado una final una semana antes pueden haber jugado en contra de un equipo que terminó padeciendo a un Newman inapelable.

Santiago Marolda supera marcas y toma velocidad; Newman fue superior en la segunda mitad, cuando quebró la paridad del primer tiempo (10-10) y dominó claramente a Marista en el Nacional de Clubes. Alessia Maccioni

Los jugadores del Cardenal lograron aislarse del entorno y jugar su partido. La semana libre post coronación en URBA los bajó a tierra y en la cancha volvieron a conectarse. La diferencia no fue mayor en gran parte por el scrum, inestable durante todao el partido. Prácticamente no se lo jugó. Newman recibió cinco penales en contra y dos free-kicks, y Marista, cuatro penales y 2 free-kicks. El visitante se anticipó y abrió el marcador mediante Julián Hernández, el back que viajó a la gira de Argentina XV por Europa y en su regreso fue uno de los mejores de su conjunto. Pero el local encontró espacios por fuera en todo momento: cuando se lanzaron a jugar, los tres del fondo quebraron la línea de ventaja y se acercaron a la meta. Santiago Marolda, la figura de la tarde, y Jerónimo Ulloa marcaron diferencias, siempre bien lanzados por Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Lucas Marguery fue el autor de los primeros dos tries del campeón y con su liderazgo habitual fue de los más destacados. Los forwards de impacto marcaron diferencia y generaron un golpe de efecto. El line y maul volvió a ser una receta efectiva: a partir de esa formación el Cardenal generó un try-penal, y Beltrán Salese consiguió una conquista con la primera pelota que tocó. Antes, Rodrigo Díaz de Vivar había entrado caminando al in-goal y anotado. El octavo fue el mejor jugador de la semifinal (41-24 a Belgrano) y la final (15-3 a SIC) del Top 12 y ahora nuevamente estuvo a la altura en un partido grande.

La mejora de los forwards ha sido decisiva para que Newman lograra lo que le faltaba: copas; el Cardenal le hizo sentir a Marista su supremacía física en el segundo período. Alessia Maccioni

La tarde en Benavídez incluyó el retiro de Marcelo Brandi, un símbolo del club, que se despidió con honores y fue ovacionado por todos los simpatizantes del local. El hooker de 36 años debutó en el 2009 y deja un vacío grande; es una pieza clave en las mejoras que Newman ha experimentado en el scrum y en el line. Uno de esos líderes difíciles de sustituir. Todos fueron a abrazarlo cuando salió reemplazado y el público entonó “que de la mano, de Chelo Brandi, toda la vuelta vamos a dar”.

Newman logró por primera vez el primer Nacional de Clubes, un torneo que UAR decidió reducir a 80 minutos entre el campeón de Buenos Aires y el del Torneo del Interior. Hace 10 años el Cardenal perdió increíblemente una final ante Hindú en el mismo escenario, por un drop de 45 metros de Joaquín Díaz Bonilla en la última pelota. Tres años más tarde, el conjunto de Don Torcuato lo aplastó en Vélez, también el desenlace del Nacional. Pero Newman maduró, creció desde sus bases y esta vez aprovechó el impulso y el formato del torneo y se quedó con la copa. Dentro de pocas semanas cumplirá 50 años de existencia y la fiesta será perfecta. El Cardenal ya era el campeón de URBA en la primera, la intermedia y la preintermedia A. Este sábado le puso la frutilla a la torta de aniversario, suculenta y enorme.

Campeón de Buenos Aires y, ahora, campeón argentino: Newman llega a su aniversario 50 en el momento más exitoso de su historia en rugby. Alessia Maccioni

