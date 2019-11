Marista dio el golpe en Burzaco: venció a Pucará por 29 a 24 y es el primer semifinalista mendocino del Nacional en 23 años. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El Nacional de Clubes tenía guardadas las sorpresas. Después de años de dominio de los clubes de Buenos Aires, el interior tendrá más representantes en las semifinales. Llamarán la atención las eliminaciones de SIC y Belgrano, los finalistas del Top 12 de la URBA, pero el mayor sacudón estuvo en Burzaco. Allí, Marista se convirtió en el primer club mendocino en asegurarse un lugar entre los cuatro primeros en los últimos 23 años, al superar a Pucará por 29 a 24.

En los otros cuartos de final, Hindú salvó el honor deportivo porteño-bonaerense al doblegar, con lo justo y en Don Torcuato, a Gimnasia y Esgrima, de Rosario, por 28 a 27; será el adversario de Marista. San Isidro Club cayó en la ciudad santafesina por 16 a 15 contra Jockey, y Belgrano lo hizo también como visitante en Rosario, pero frente a Duendes, por 36 a 34. Dos de los cuatros semifinalistas, entonces, son rosarinos. Y el próximo sábado irán por el partido decisivo del Nacional, en estos cruces: Jockey vs. Duendes y Marista vs. Hindú.

A Hindú le costó mucho eliminar a Gimnasia y Esgrima, de Rosario: ganó por un punto como local, pero sigue en camino a una nueva conquista del Nacional. Crédito: Villarpress

El triunfo de Marista no es el escenario que se esperaba en Burzaco. El peso de la localía y la jerarquía de Pucará invitaban a imaginar un triunfo. También, cómo había sido el camino de cada uno en el torneo: el Rojo se aseguró la clasificación con una fecha de anticipación y guardó titulares para el primer compromiso de los playoffs; en cambio, a Marista le alcanzaron ganar un partido y empatar otro para ingresar a los cuartos de final.

El descanso de los titulares de Burzaco no pareció incidir. Los mendocinos salieron decididos a llevarse por delante en cada punto de encuentro a Pucará, permeable en defensa e inofensivo con la pelota. Marista tuvo en Maximiliano Filizzola a su abanderado; el expuma de seven marcó 16 puntos que le dieron una temprana ventaja al visitante.

Prácticamente no se puso en cuestión el dominio de los mendocinos. Sobre el cierre del primer tiempo, el local descontó con un penal de Germán Klubus. A la salida siguiente, Marista capturó la pelota y marcó su segundo try. Y en la última, Pablo Dimcheff anotó tras un pick and go para dar una esperanza mínima a Pucará.

Pero en el segundo tiempo, Marista golpeó con un contraataque desde sus 22 metros. Habría sonado a historia sentenciada de no ser por la tozudez del local, que descontó por duplicado con el juego corto y se puso a dos puntos. En su mejor momento, Pucará se quedó con 14 rugbiers por la expulsión a Lucas Santa Cruz, que recibió dos tarjetas amarillas en la mitad final. Marista amplió a 5 la diferencia con un penal, pero lejos estaba de asegurar la victoria. Y el Rojo tuvo dos chances claras en las cinco yardas, pero falló la obtención del line-out.

Marista dejó consumirse el tiempo y se convirtió en el primer club mendocino en llegar a una semifinal del Nacional desde que lo hizo Liceo en 1996. Tras caer en la definición del Torneo del Interior, el Cura buscará revancha ante Hindú, el próximo sábado en Mendoza. Un desquite del encuentro que sostuvieron hace una semana, que terminó en triunfo del Elefante. Esta vez, anhela que la historia sea diferente.

El expuma Leonardo Senatore, en acción contra Hindú. Crédito: Villarpress

La síntesis de Pucará 24 vs. Marista 29

Pucará: Francisco Jorge; Facundo Enrique, Germán Klubus, Tomás Buckley y Manuel Montero; Lucas González Amorosino y Tomás Rey; Lucas Santa Cruz, Leandro Urriza y Félix Birnie; Ignacio Cóppola y Mariano Rassetto; Jonathan Marchetta, Pablo Dimcheff y Tulio Sosa (capitán).

Ingresados: Gregorio Pascual, Guido Romandetto, Nicolás Gonzalez, Ignacio Ramon y Emilio Camba.

Marista: Santiago Dora; Alejo Videla, Maximiliano Filizzola, Tomás Dangelo y Julián Hernández; Francisco Frugoli y Luca Filizzola; Juan Pablo Tomba, Juan Martin González y Agustín Gómez; Joaquín Tomba y Martin Pérez Caffe; Rafael Cardozo, Renzo Cornejo (capitán) y Álvaro Llaver.

Ingresaron: Jesús Porro, Juan Pablo Soria, Julian Guevara, Joel Sigré, Patricio Sánchez y Matías Colomer.

Primer tiempo: 4 minutos, penal de M. Filizzola (M); 12, gol de M. Filizzola por try propio (M); 20, penal de M. Filizzola (M); 35, penal de M. Filizzola (M); 38, penal de Klubus (P); 39, try de Videla (M), y 40, gol de Klubus por try de Dimcheff (P). Amonestados: 34, Montero (P). Resultado parcial: Pucará 10 vs. Marista 21.

4 minutos, penal de M. Filizzola (M); 12, gol de M. Filizzola por try propio (M); 20, penal de M. Filizzola (M); 35, penal de M. Filizzola (M); 38, penal de Klubus (P); 39, try de Videla (M), y 40, gol de Klubus por try de Dimcheff (P). 34, Montero (P). Pucará 10 vs. Marista 21. Segundo tiempo: 10 minutos, try de Dora (M); 17, gol de Klubus por try de Montero (P); 30, gol de Klubus por try de Santa Cruz (P), y 35, penal de M. Filizzola (M). Amonestados: 7, Santa Cruz (M), y 16, Videla (M). Expulsados: 33, Santa Cruz (P). Resultado parcial: Pucará 14 vs. Marista 5.

10 minutos, try de Dora (M); 17, gol de Klubus por try de Montero (P); 30, gol de Klubus por try de Santa Cruz (P), y 35, penal de M. Filizzola (M). 7, Santa Cruz (M), y 16, Videla (M). 33, Santa Cruz (P). Pucará 14 vs. Marista 5. Árbitro: Emilio Traverso.

Emilio Traverso. Cancha: Pucará.

Marista festeja uno de sus tres tries en Burzaco. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo