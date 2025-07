El pragmatismo inglés sigue siendo la kriptonita de los Pumas: 14 derrotas en 15 partidos

El try de Jack van Poortvliet a los 38 minutos del segundo tiempo fue una puñalada, pero una consecuencia lógica para el desenlace final. Inglaterra hizo un culto de su paciencia oportunista, no perdió el orden y, si bien en algunas oportunidades lanzó la pelota al canal tres, optó por trasladarle la presión a Argentina, y así concretó su 14° éxito en los últimos 15 enfrentamientos entre ambos. A pesar de los picos altos que han tenido los Pumas, la Rosa es la que mejor suele leer las deficiencias y sabe encontrar los caminos para ganar.

Matías Moroni fue crudo una vez finalizado el encuentro en San Juan. “Cada vez que pierdo me quiero matar, no sirve con estar ahí cerca. No voy a poner excusas, pero son un gran equipo y hace 16 años que no se les gana acá. Es una espina que va a quedar, no sé cuando van a venir de vuelta, pero vamos a ir a noviembre a ganarles”, expresó el back de 34 años, que en su regreso a la titularidad fue uno de los puntos altos de los Pumas, por su contagio y jugadas que frenaron avances ingleses. “Así llegaron a las semifinales del mundo y así fueron campeones del mundo. Juegan siempre a lo mismo. Cuando ellos logran dominar el partido, lo hacen de esa manera y son dominantes”, agregó.

Guy Pepper se escapa tras superar a Santiago Carreras ANDRES LARROVERE - AFP

Moroni conoce de cerca el rugby inglés. Fue campeón de la Premiership con Leicester Tigers, y luego viajó al norte del país para jugar en Newcastle Falcons. Desde su debut en los Pumas, en 2014, dio el presente en los diez choques ante los creadores del rugby. Como en 2017, también en San Juan, se paró como wing, con la premisa de ser una rueda de auxilio en defensa y para ingeniárselas en el juego aéreo, una de las armas que suele utilizar el visitante para dañar a sus rivales. “Nosotros hablamos mucho de ser valientes en el aire y buscar las pelotas. A veces vienen y a veces no. No voy a andar hablando si es mezquino su juego... Hoy [por ayer] y el fin de semana pasado fueron mejores que nosotros”, reconoció.

Tras el triunfo por 24-22 de los Pumas en 2009, en Salta, fue casi todo de Inglaterra, que logró imponerse de todas las maneras. Se llevó los cuatro duelos mundialistas: en Nueva Zelanda 2011 por 13-9, tras una avivada de Ben Youngs; en Japón 2019 con un contundente 39-10, que sentenció la eliminación en primera ronda, y en Francia 2023 en dos oportunidades; con un jugador menos en casi todo el partido, George Ford dio una clase magistral para el 27-10 final, y en el encuentro por el tercer puesto por 26-23. Aún desmotivado, porque su objetivo era ganar el Mundial, Inglaterra superó al conjunto conducido por Michael Cheika, que de por sí la medalla de bronce ya era un objetivo importante.

La decepción de los Pumas en el estadio San Juan del Bicentenario (Photo by Andres LARROVERE / AFP) ANDRES LARROVERE - AFP

Inglaterra supo ganar tres series en Argentina sin sus jugadores convocados a los British & Irish Lions: los dos encuentros de 2025, los triunfos por 32-3 y 51-26 de 2013, y los 35-25 y 38-34 en 2017. También encontró las herramientas para imponerse por 27-14 con un jugador menos por la temprana expulsión de Elliot Daly, en 2017, en Twickenham. Similar al choque de Marsella de 2023, y porqué no al de hace dos semanas, en La Plata, cuando los Pumas no lograron sacar ventajas con dos jugadores de más en un lapso del primer tiempo.

En estos últimos 16 años los Pumas han transitado distintas etapas, con entrenadores opuestos en su manera de ver el rugby. Inglaterra también navegó en la irregularidad, con un pico alto en el arranque del ciclo de Eddie Jones, pero sin la consistencia que exige contar con el presupuesto millonario de la RFU. Por ese motivo también sorprende que sea el rival con menor porcentaje de triunfos de los Pumas en ese tiempo.

Una vez más, Inglaterra frustró a los Pumas Marcelo Aguilar - LA NACION

Felipe Contepomi se toma tiempo para reflexionar su respuesta sobre esta complejidad. “Te diría que Sudáfrica y Nueva Zelanda también son complicados. La forma en que juega Inglaterra es muy pragmática, juegan muy directo. Tienen más potencial físico, entonces contrarrestarlo en ese sentido es difícil”, comenzó a explicar el entrenador ante la consulta de LA NACION.

“Se complica mucho Inglaterra cuando toman la delantera, como ocurrió el fin de semana pasado. Hay que saber que contra Inglaterra vas a ir a partidos en los que, cuando no toman la delantera, siempre vas a estar ahí cerca, hasta el último minuto y puede caer de un lado para el otro. Ese es el aprendizaje que hay que tener y saber que contra Inglaterra eso va a pasar, porque es así. Sudáfrica es parecido en ese sentido, es muy raro que a Sudáfrica le ganes por 40 puntos o se abra el juego. Tenés que aprender a mantenerte en partido”, señaló quien representó a Bristol en su etapa de jugador.

Joe Heyes frena a Matera; la intensidad defensiva de Inglaterra cortó varias veces el circuito de ataque argentino Marcelo Aguilar - LA NACION

“Sí, Inglaterra es uno de esos equipos que indudablemente nos cuesta mucho jugarle. La estadística demuestra que de los últimos 15 partidos nos ganaron 14. Es una realidad, y ante esa realidad hay que seguir trabajando para saber cómo le podemos jugar y ser competitivos. Hoy estuvimos ahí cerca, nos hubiera gustado en el segundo tiempo tener más posibilidades para poder tirar algún golpe nosotros, y ver si podíamos tener alguna oportunidad”.

Contepomi también se refirió a las fallas en San Juan. “Tenemos que trabajar sobre la disciplina y los penales evitables. Las formaciones fijas podemos mejorarlas. No me quiero remitir solo al scrum defensivo, sino también ser más incisivos en nuestro line para poder lanzar. El juego con el pie: como podemos utilizarlo mejor estratégicamente”.

La lectura de Contepomi sobre los ingleses: "Tienen más potencial físico, entonces contrarrestarlo en ese sentido es difícil" Juan Gasparini / Gaspafotos

Juan Martín Fernández Lobbe, que también jugó en Inglaterra, en Sale Sharks, remarcó otro aspecto del juego inglés que impuso en la serie. “Su juego es muy directo, muy pragmático. Si nosotros no somos mejores en el punto de encuentro, con dos jugadores en los tackles, haciendo que la pelota tarde tiempo en salir, se complica. Juegan muy bien con la pelota adelante. Todo empieza ahí adelante”.

El pragmatismo inglés suele incomodar a los Pumas porque, de alguna manera, examina detalladamente las falencias del equipo argentino, al contrario de otras potencias, que priorizan imponer su estilo. El segundo tiempo del partido en San Juan fue una prueba cabal: los conducidos por Steve Borthwick realizaron pocas puntadas con los forwards y le trasladaron la presión a Argentina, porque entendieron que la salida de campo propio era una falencia.

Superioridad numérica: Inglaterra casi no ofreció flancos débiles en San Juan Marcelo Aguilar - LA NACION

Perspicaz e intuitivo a la hora de jugar, Simón Benítez Cruz deberá ajustar el juego con el pie, una destreza esencial para los medioscrums modernos. De sus 11 patadas de cajón en la segunda mitad, nueve no tuvieron la precisión deseada. Tampoco cuatro de los cinco kicks de Santiago Carreras. Benjamín Elizalde casi no utilizó su pie de larga distancia: sólo pateó dos, ambas recibiendo desde el fondo de la cancha.

El juego aéreo y las formaciones fijas son aspectos en los que sustenta el rugby inglés. La única victoria argentina en los últimos 16 años fue en 2022, en Twickenham, por 30-29. Ese día los Pumas fueron pura eficacia: ganaron sus ocho lines, sus seis scrums (Inglaterra perdió tres), Emiliano Boffelli acertó siete de sus ocho envíos, tuvieron una eficiencia de 90% en los tackles y hasta marcaron un try de intercepción.

En este 2025 Inglaterra expuso distintos argumentos para quedarse con la serie, con George Ford como líder y figura. Defendiendo cerca de su ingoal en el primer encuentro o arrinconando a la Argentina al suyo en el segundo. “Estuvimos defendiendo y defendiendo… Se vio el carácter del equipo, pero no sirve estar todo el día defendiendo. Trabajamos mucho para ser nosotros protagonistas y es cuestión de trabajar para tener la pelota y divertirnos adentro de la cancha”, indicó Moroni. Se volverán a ver las caras en noviembre, en la Catedral del rugby inglés.