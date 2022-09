El SIC venció a Alumni y dio un paso crucial para llegar a las semifinales

Aun con tres partidos por jugar, Hindú y Newman, los más regulares de todo el año, sellaron su pase a las semifinales, tras los cómodos triunfos ante Pucará y Los Tilos respectivamente. El SIC dio otro paso al frente por lo numérico -le sacó ocho puntos a su rival directo, con un partido más- y por lo convincente que fue a nivel rugbístico: un equipo que se sostiene en su buena defensa y un maul ofensivo demoledor. La fecha pasada le había apoyado tres tries por esa vía a Buenos Aires y hoy volvió a marcar por triplicado.

“Fue un arma importante en todo el año y nos gusta mucho usarla”, expresó Tomás Meyrelles, el capitán, que volvió tras una sanción y abrió el marcador a los 4 minutos a partir del empuje de los delanteros. El SIC empezó a marcar la cancha de entrada. “Sabíamos que era una final, más para ellos que para nosotros y se vivió así”, agregó el octavo.

El conjunto de San Isidro fue feroz en defensa, tackleó a destajo e intentó poner bajo presión en todo momento a un Alumni desorientado, que rápidamente perdió a su conductor, Joaquín Díaz Luzzi. Su reemplazante, Bautista Canzani, también tuvo que ser reemplazado por lesión antes del entretiempo, y encima perdieron en el primer tramo a Juan Patricio Anderson, uno de los líderes del pack.

Franco Moneta aportó 11 puntos con el pie para el San Isidro Club LANACION/Rodrigo Nespolo

En base a la presión, llegó el try de Carlos Pirán, mientras que Marcos Borghi estiró la ventaja sobre el final, frente a un rival que en la primera mitad sólo sumó gracias a la puntería de Santiago González Iglesias. “Teníamos como objetivo seguir creciendo en la defensa, que es muy importante para las finales. Si queremos estar ahí teníamos que crecer mucho en defensa y en los últimos partidos levantamos”, analizó Meyrelles, que es el tryman del año del SIC con ocho conquistas.

El triunfo del visitante fue inobjetable, pero tuvo la mancha de la indisciplina, una faceta que vienen padeciendo en el 2022. En total cometieron 17 penales, una cifra altísima, y por momentos sufrieron el scrum, una formación que para el SIC es una religión.

“Hicimos muchos penales en el punto de contacto y en los rucks. Intentamos pescar de más y no sacamos las manos. Después no sabemos qué va a cobrar cada árbitro, sacaron dos amarillas raras... Pero hay que adaptarse a los árbitros y mejorar la disciplina”, sostuvo el medioscrum Juan Soares Gache, uno de los conductores.

El último finalista acumula 29 tarjetas amarillas en el año, que lo convierten en el más sancionado en ese rubro. Alumni reaccionó cuando estuvieron 15 contra 13, marcó a través de Tobías Moyano y Rafael Desanto, pero no logró sostener el envión y con igualdad numérica el SIC volvió a dominar en el tramo final y sumó un punto bonus que lo deja a un paso de las definiciones. Por una molestia en la rodilla de Joaquín Lamas, Franco Moneta (hermano de Marcos, gran figura de los Pumas 7s), se hizo cargo de las patadas y sumó 12 puntos para el ganador.

El próximo sábado, el SIC buscará asegurarse la clasificación y recibirá ni más ni menos que al CASI, su rival histórico, que acumula 6 partidos sin ganar y al que el empate ante Atlético del Rosario lo alejó definitivamente de los puestos de descenso.

“Son dos equipos con realidades distintas, pero se para todo San Isidro y es muy lindo vivirlo”, anticipó el capitán. Frente a su clásico rival, buscarán sellar nuevamente el boleto a las definiciones.

Síntesis

Alumni: Santiago González Iglesias, Tomás Corneille, Tomás Cubilla, Franco Battezzati (C) y Segundo Maciel; Joaquín Díaz Luzzi y Santiago Ambroa; Ignacio Cubilla, Juan Patricio Anderson y Nicolás Promanzio; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort y Ezequiel Oliva.

Cambios: 12´Bautista Canzani por Joaquín Díaz Luzzi, 30´ Rafael Desanto por Bautista Canzani, 36´ Tobías Moyano por Juan Patricio Anderson. Segundo tiempo: 54´ Tomás Passerotti y Santiago Furesz por Santiago Ambroa, e Ignacio Cubilla, 60´ Máximo Castrillo por Ezequiel Oliva y 66´ Nicolás Frene por Bautista Vidal

Entrenadores: Lucas Chioccarelli y Rodrigo Jiménez Salice

SIC: Francisco González Capdevilla, Franco Moneta, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Tomás Meyrelles (C), Andrea Panzarini y Alejo Daireaux; Lucas Sommer y Marcos Borghi; Juan Pedro Olcese, Lucas Rocha y Marcos Piccinini.

Cambios: Segundo Tiempo: 51´Tomás Comissati y Ricardo Macchiavello por Alejo Daireaux y Marcos Piccinini, 64´ Francisco Calandra por Francisco González Capdevilla (temporario), 66´, Ignacio Bottazzini por Franco Moneta (temporario), 72´ Bautista Viero por Tomás Meyrelles y 75´Mateo Albanese por Juan Soares Gache.

Entrenadores: Bruno Vitale, Eduardo Victorica, Federico Gallo y Patricio Nealon.

Tantos

Primer tiempo: 4´try de Tomás Meyrelles (S), 10´ Gol de Franco Moneta por try de Carlos Pirán (S), 16´, 23´ y 32´ Penales de Santiago González Iglesias (A), 33´ Penal de Franco Moneta (S), 37´Gol de Franco Moneta por try de Marcos Borghi (S)

Segundo Tiempo: 50´ Gol de Franco Moneta por try de Lucas Sommer (S), 67´ Gol de Santiago González Iglesias por try de Tobías Moyano (A), 71´ Gol de Santiago González Iglesias por try de Rafael Desanto (A), 74´Penal de Joaquín Lamas (S) y 78´ Gol de Franco Moneta por try de Ignacio Bottazzini (S).

Incidencias: Segundo tiempo: 9´ Amarilla a Tobías Moyano (A), 64´ Amarilla a Juan Pedro Olcese (S) y 66´ Amarilla a Lucas Rocha (S)

Árbitro: Damián Schneider

Cancha: Alumni