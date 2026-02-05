En qué canal pasan Francia vs. Irlanda por el Seis Naciones de Rugby 2026 hoy

La edición 2026 del Seis Naciones, el certamen de rugby que reúne a las potencias del Hemisferio Norte, comienza este jueves con el partido inaugural entre Francia e Irlanda, programado a las 17.10 (hora argentina) en el Stade de France de París.

El encuentro correspondiente a la primera fecha se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Francia es el campeón vigente del Seis Naciones y pretende iniciar esta edición con el pie derecho Christophe Ena - AP

El encuentro tiene cara a cara a los dos mejores equipos del campeonato, al menos en la antesala. De hecho, se repartieron dos veces cada uno los últimos cuatro títulos en juego -Les Bleus ganaron en 2022 y 2025 y el XV del Trébol, en 2023 y 2024- y aspiran a ser campeones otra vez, por lo que el primer choque del certamen puede ser determinante para la definición a mediados de marzo.

El año pasado el combinado dirigido por Fabien Galthié, sin Antoine Dupont en su plenitud por lesión, sufrió más derrotas de lo habitual, aunque solo una fue en el Seis Naciones -ante Inglaterra- y en la mayoría de ellas utilizó una formación alternativa. No obstante, llega mejor que su rival al inicio del campeonato más importante del Viejo Continente.

Irlanda anhela comenzar el Seis Nacione con una gran victoria, que puede ser clave para sus aspiraciones Andrew Medichini� - AP�

Los irlandeses, por su parte, ya no dominan Europa como hace dos temporadas ni, tampoco, el ranking de la World Rugby. A su vez, llegan al Solidarity Trophy, que se creó para ponerlo en juego especialmente en este test match, con algunas ausencias de peso como las de Cormac Izuchukwu, Bundee Aki -sancionado-, Robbie Henshaw, Calvin Nash, Jimmy O’Brien, Andrew Porter, Ryan Baird, Shayne Bolton, Mack Hansen, Jordan Larmour, Paddy McCarthy y Jack Boyle.

Formaciones

Francia: Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand, Dorian Aldegheri, Charles Ollivon, Mickaël Guillard, François Cros, Oscar Jégou, Anthony Jelonch, Antoine Dupont (C), Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Nicolas Depoortere, Théo Attissogbe, y Thomas Ramos. HC: Fabien Galthié. Suplentes: Peato Mauvaka, Rodrigue Neti, Régis Montagne, Hugo Auradou, Emmanuel Meafou, Lenni Nouchi, Baptiste Serin y Kalvin Gourgues.

Francia e Irlanda son los dos mejores equipos de Europa en la actualidad CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.15 contra 6.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, paga hasta 36.0.

En la última década se enfrentaron 10 veces con cinco triunfos por lado. En el historial, la ventaja es para Francia con 60 triunfos en 104 partidos contra 37 de Irlanda. Empataron siete veces.

The question you've all been waiting to answer...Who wins the 2026 Guinness Men's Six Nations?#GuinnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/AHs5CqRazq — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) February 4, 2026

Tabla de campeones del Seis Naciones

Inglaterra: 34 títulos.

Gales: 32.

Francia: 27.

Irlanda: 20.

Escocia: 13.

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2025: Francia.

2024: Irlanda.

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.