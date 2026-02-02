Fixture del Seis Naciones de Rugby 2026

El campeonato entre las potencias del Hemisferio Norte se jugará entre el 5 de febrero y 14 de marzo; Francia defiende el título que logró la temporada anterior
El Seis Naciones de rugby se jugará desde el jueves 15 de febrero y hasta el sábado 14 de marzo con las potencias de Europa en puja por la prestigiosa corona: Francia, el último campeón; Inglaterra, el máximo ganador; Gales, Escocia, Irlanda e Italia, el único que nunca conquistó el trofeo.
El formato de juego es similar a las últimas ediciones. Los seleccionados se enfrentarán todos contra todos a una ronda y el que más puntos sume, será quien se quede con el campeonato. En total serán 15 partidos divididos en cinco fechas, es decir que habrá tres cotejos por jornada. Todos los cotejos se transmitirán en vivo a través de alguna señal de ESPN y en Disney+ Premium. El canal deportivo también se puede ver en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play.
Match week 1 is here 🙌 Finally, it's time!#GuinnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/msFFcolVMG— Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) February 2, 2026
Fixture del Seis Naciones 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Fecha 1
- Francia vs. Irlanda - Jueves 5 de febrero a las 17.10 en el Stade de France.
- Italia vs. Escocia - Sábado 7 de febrero a las 11.10 en el estadio Olímpico.
- Inglaterra vs. Gales - Sábado 7 de febrero a las 13.40 en el Allianz Stadium.
Fecha 2
- Irlanda vs. Italia - Sábado 14 de febrero a las 11.10 en el Aviva Stadium.
- Escocia vs. Inglaterra - Sábado 14 de febrero a las 13.40 en el Scottish Gas Murrayfield.
- Gales vs. Francia - Domingo 15 de febrero a las 12.10 en el Principality Stadium.
Fecha 3
- Inglaterra vs. Irlanda - Sábado 21 de febrero a las 11.10 en el Allianz Stadium.
- Gales vs. Escocia - Sábado 21 de febrero a las 13.40 en el Principality Stadium.
- Francia vs. Italia - Domingo 22 de febrero a las 12.10 en el Stade Pierre Mauroy.
Fecha 4
- Irlanda vs. Gales - Viernes 6 de marzo a las 17.10 en el Aviva Stadium.
- Escocia vs. Francia - Sábado 7 de marzo a las 11.10 en el Scottish Gas Murrayfield.
- Italia vs. Inglaterra - Sábado 7 de marzo a las 13.40 en el estadio Olímpico.
Fecha 5
- Irlanda vs. Escocia - Sábado 14 de marzo a las 11.10 en el Aviva Stadium.
- Gales vs. Italia - Sábado 14 de marzo a las 13.40 en el Principality Stadium.
- Francia vs. Inglaterra - Sábado 14 de marzo a las 17.10 en el Stade de France.
Tabla de campeones del Seis Naciones
- Inglaterra - 34 títulos.
- Gales - 32.
- Francia - 27.
- Irlanda - 20.
- Escocia - 13.
Los campeones del Seis Naciones, año por año
- 2025: Francia.
- 2024: Irlanda.
- 2023: Irlanda (Grand Slam).
- 2022: Francia (Grand Slam).
- 2021: Gales.
- 2020: Inglaterra.
- 2019: Gales (Grand Slam).
- 2018: Irlanda (Grand Slam).
- 2017: Inglaterra.
- 2016: Inglaterra (Grand Slam).
- 2015: Irlanda.
- 2014: Irlanda.
- 2013: Gales.
- 2012: Gales (Grand Slam).
- 2011: Inglaterra.
- 2010: Francia.
- 2009: Irlanda (Grand Slam).
- 2008: Gales (Grand Slam).
- 2007: Francia (Grand Slam).
- 2006: Francia.
- 2005: Gales (Grand Slam).
- 2004: Francia (Grand Slam).
- 2003: Inglaterra (Grand Slam).
- 2002: Francia (Grand Slam).
- 2001: Inglaterra.
- 2000: Inglaterra.
*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.
