Así quedó la tabla de campeones históricos del Seis Naciones, tras el título de Francia

Este sábado, Francia se consagró campeón del Seis Naciones de rugby, consiguiendo su 27° trofeo si se tienen en cuenta los 20 que ganó cuando el certamen tenía cinco selecciones participantes. Tuvo que esperar a la última jornada para coronarse y finalmente lo consiguió tras derrotar a Escocia por 35 a 16. De esta manera, el conjunto galo cortó una racha de dos años consecutivos con celebraciones de Irlanda, que este año culminó en el tercer lugar.

Les Bleus llegaron al epílogo del torneo como los grandes favoritos al título. Esto se debía a que venían de ganar una “final anticipada” ante el XV del Trébol por 42 a 27 como visitante. Sin embargo, los triunfos irlandeses (22 a 17 vs. Italia) e ingleses (68 a 14 vs. Gales) en la previa del partido pusieron en jaque las aspiraciones del equipo francés hasta último momento: estaba obligado a ganar. Y como si no hubiera presión, despachó a los escoceses con comodidad ante la atenta mirada -y el aliento permanente- de sus hinchas en el Stade de France.

Los jugadores de Francia y, de fondo, la multitud en el Stade de France de Saint-Denis STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

La jornada había comenzado con la victoria del ganador de las últimas dos ediciones. Sin embargo, para Irlanda, que tenía chances de celebrar, la primera misión era ganar; la segunda, anotar cuatro tries; y la tercera, sacar una buena diferencia de puntos, por lo que se quedó con gusto a poco. Italia, el equipo dirigido por el argentino Gonzalo Quesada, por su parte, quería alejar los fantasmas de los malos resultados para cerrar una participación positiva como en 2024, pero tampoco lo consiguió.

En el compromiso restante, Inglaterra no tuvo inconvenientes frente a un rival en crisis, que no ofreció resistencia y sigue tocando fondo. Aplastó a Gales y se adjudicó un récord: la de este sábado fue la goleada con mayor diferencia de la Rosa contra uno de sus máximos rivales en Europa. El rendimiento, además de apabullante, fue parejo en ambos tiempos: 33 a 7 durante los primeros 40 minutos y 35 a 7 en el complemento.

Una goleada histórica: Inglaterra vapuleó a Gales y terminó segundo en el Seis Naciones 2025 ADRIAN DENNIS - AFP

Inglaterra terminó segundo; Irlanda, tercero; Escocia, cuarto; Italia, quinto; y Gales, último.

Tabla de campeones del Seis Naciones

Inglaterra: 34 títulos.

Gales: 32.

Francia: 27.

Irlanda: 20.

Escocia: 13.

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2025: Francia.

2024: Irlanda.

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.

LA NACION