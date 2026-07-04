En qué canal pasan los Pumas vs. Escocia por el Nations Championship 2026 hoy

Este sábado, desde las 16 (horario argentino), los Pumas y Escocia se enfrentan en un test match correspondiente a la fecha 1 del Nations Championship, el nuevo certamen que cruza a los mejores equipos de los hemisferios Sur y Norte. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del georgiano Nika Amashukeli, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 2, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi quiere arrancar el nuevo torneo con el pie derecho, sobre todo porque debuta ante su gente y en un escenario que le sienta bien. Es uno de los representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Además, Fiji y Japón participan del torneo como invitados.

Felipe Contepomi, head coach de los Pumas, buscará que su equipo muestre una buena imagen ante Escocia Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

El XV del Cardo, por su parte, buscará dar el golpe en su debut en la competencia ante una multitud de hinchas argentinos. Su gran figura es Finn Russell, el apertura, quien hace un tiempo se autoproclamó como el “Messi del rugby” en la serie de Netflix Full Contact, sobre el Seis Naciones de 2023. Comparaciones aparte, la afirmación tiene un sustento: es, probablemente, el jugador más imaginativo y creativo del rugby actual. De hecho, los Pumas lo sufrieron más de una vez, en especial en la goleada 52-29 de noviembre de 2022 en Murrayfield.

Los Pumas vs. Escocia: cómo ver online

El partido entre argentinos y escoceses, que se disputa este sábado en Córdoba, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN 2.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Los Pumas corren con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.36 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Escocia. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 19.00.

Las casas de apuestas ponen a los Pumas como favoritos al triunfo en el encuentro ante Escocia Foto: Juan Gasparini/Banco Galicia

Formaciones de Argentina vs. Escocia