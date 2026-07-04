Los Pumas vs. Escocia, por el Nations Championship, en vivo
El equipo argentino debuta en el torneo en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba
¡Try de los Pumas!
Joaquín Oviedo concluye el primer avance a fondo de los Pumas tras el maul. Un try de un cordobés en Córdoba. Convierte Albornoz y los Pumas están 7-0.
Escocia no puede salir
Argentina fuerza el primer penal de los escoceces y juega al touch. Con paciencia, los Pumas van por afuera y están muy cerca del try.
Los Pumas se plantan en campo rival
Con salteos y varias fases, el equipo argentino juega en campo escocés buscando progresar. Los forwards avanzan y percuten la defensa de los europeos, que por ahora no pueden pasar la mitad de la cancha.
¡Se juega!
El árbitro georgiano Nika Amashukeli da la orden y ya juegan los Pumas y Escocia en Córdoba, por la primera fecha del flamante Nations Championship.
Equipos formados
Argentina y Escocia se forman en el centro de la cancha: hay humo azul y se entonan los himnos de ambos países.
Aplausos para Alemanno
El jugador formado en La Tablada sale antes que el resto de los Pumas a la cancha y es aplaudido desde los cuatro puntos cardinales del Mario Alberto Kempes. A los 34 años, Alemanno llega a los 100 partidos internacionales con Argentina.
Matías Alemanno, el nuevo centurión
El segunda línea Matías Alemanno llegará esta tarde en Córdoba a sus cien partidos internacionales y se transformará en un nuevo centurión del equipo argentino. Lo hará, justamente, en su provincia: nació en Córdoba hace 34 años. Confirmado como refuerzo del Vannes francés, Alemanno se unirá a un selecto grupo que integran Pablo Matera (121 caps), Julián Montoya (117), Agustín Creevy (110), Nicolás Sánchez (104), Matías Alemanno (100).
Así se juega el Nations Championship
El nuevo torneo emparejará a las potencias europeas con los principales equipos del hemisferio sur, a los que se sumarán Japón y Fiji. Jugarán entre sí, pero las tablas de posiciones estarán separadas: los del sur por un lado, los del norte por el otro. Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Francia e Italia tendrán su tabla y Los Pumas, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Japón y Fiji, otra. Cada partido se calificará así: una victoria aportará cuatro puntos, un empate, dos, y no se sumará en caso de derrota. Además, habrá punto bonus por cuatro tries o si se pierde por siete puntos o menos.
Luego de los seis partidos que se disputarán entre julio y noviembre se jugarán las finales entre posiciones análogas de cada grupo: primero con primero, segundo con segundo y así sucesivamente. El enfrentamiento entre los primeros dará dos puntos, mientras que el resto aportará uno. Toda la serie final se disputará en Twickenham, Londres (Inglaterra), de viernes a domingo, en noviembre. El hemisferio que llegue primero a los cuatro puntos en esa serie final se quedará con el desafío por hemisferios. El equipo que gane la gran final levantará la copa.
Este es el historial entre Argentina y Escocia
Argentina y Escocia se enfrentaron en 26 oportunidades y el historial está igualado con 13 victorias para cada uno. De todas formas, y pese a que los europeos ganaron en los últimos partidos, los dos choques más trascendentales quedaron en manos de los argentinos: cuartos de final del Mundial Francia 2007 y el partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo disputada en Nueva Zelanda en 2011. El último antecedente también favorece a Los Pumas: fue en noviembre del año pasado, cuando los dirigidos por Felipe Contepomi ganaron en Murrayfield por 33 a 24.
El combinado británico también tiene confirmada a su formación inicial, que será la siguiente:
Escocia: Kyle Rowe; Kyle Steyn, Rory Hutchinson, Sione Tuipulotu (c) y Jamie Dobie; Tom Jordan y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Matt Fagerson; Scott Cummings y Jonny Gray; Elliot Millar Mils, Ewan Ashman y Pierre Schoeman.
Entrenador: Gregor Townsend.
A reminder of our team taking on Argentina 🇦🇷🏴#AsOne pic.twitter.com/Hoc0t2BE00— Scottish Rugby (@Scotlandteam) July 4, 2026
El primer XV de los Pumas en 2026
La formación del equipo argentino es la siguiente:
Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julán Montoya (c) y Mayco Vivas.
Por un triunfo
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido por el Nations Championship entre los Pumas y Escocia. El encuentro se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, comenzará a las 16.10 y podrá seguirse a través de ESPN 2 y Disney + Premium. Será el primer partido de la temporada del equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi.
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