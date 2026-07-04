Los Pumas vs. Escocia, por el Nations Championship, en vivo

El nuevo torneo emparejará a las potencias europeas con los principales equipos del hemisferio sur, a los que se sumarán Japón y Fiji. Jugarán entre sí, pero las tablas de posiciones estarán separadas: los del sur por un lado, los del norte por el otro. Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Francia e Italia tendrán su tabla y Los Pumas, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Japón y Fiji, otra. Cada partido se calificará así: una victoria aportará cuatro puntos, un empate, dos, y no se sumará en caso de derrota. Además, habrá punto bonus por cuatro tries o si se pierde por siete puntos o menos.

Escocia, en el calentamiento previo al partido con los Pumas en Córdoba Mario Sar

Luego de los seis partidos que se disputarán entre julio y noviembre se jugarán las finales entre posiciones análogas de cada grupo: primero con primero, segundo con segundo y así sucesivamente. El enfrentamiento entre los primeros dará dos puntos, mientras que el resto aportará uno. Toda la serie final se disputará en Twickenham, Londres (Inglaterra), de viernes a domingo, en noviembre. El hemisferio que llegue primero a los cuatro puntos en esa serie final se quedará con el desafío por hemisferios. El equipo que gane la gran final levantará la copa.