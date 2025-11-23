En qué canal pasan los Pumas vs. Inglaterra por un test match hoy

Este domingo, desde las 13.10 (horario argentino), los Pumas se enfrentan a Inglaterra en un test match correspondiente a la ventana internacional de noviembre. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Pierre Brousset, se disputa en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

La selección argentina jugará sin presión extra más que por la ilusión de derrotar a un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 encuentros. El motivo es que ya se aseguró ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial Australia 2027, por lo que un mal resultado no la perjudicaría en ningún sentido. El XV de la Rosa, por su parte, llega nuevamente como gran favorito a la victoria. Recientemente derrotó a los All Blacks por 33 a 19 en condición de local.

Los Pumas intentarán dar el batacazo ante Inglaterra, un rival al que le ganaron apenas uno de los últimos 15 duelos PETER WADE - Peter Wade Photography

Los Pumas vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido entre ingleses y argentinos, que se disputa este domingo en Londres, Inglaterra, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 27.00.

Felipe Contepomi, head cocah de los Pumas, sabe que la Argentina no es favorita al triunfo este domingo Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

