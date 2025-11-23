En qué canal pasan los Pumas vs. Inglaterra por un test match hoy

El encuentro se disputa este domingo en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, con arbitraje del francés Pierre Brousset
- 3 minutos de lectura'
Este domingo, desde las 13.10 (horario argentino), los Pumas se enfrentan a Inglaterra en un test match correspondiente a la ventana internacional de noviembre. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Pierre Brousset, se disputa en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.
La selección argentina jugará sin presión extra más que por la ilusión de derrotar a un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 encuentros. El motivo es que ya se aseguró ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial Australia 2027, por lo que un mal resultado no la perjudicaría en ningún sentido. El XV de la Rosa, por su parte, llega nuevamente como gran favorito a la victoria. Recientemente derrotó a los All Blacks por 33 a 19 en condición de local.
Los Pumas vs. Inglaterra: cómo ver online
El partido entre ingleses y argentinos, que se disputa este domingo en Londres, Inglaterra, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 27.00.
Formaciones
- Inglaterra: Freddie Steward; Immanuel Feyi-Waboso, Henry Slade, Max Ojomoh y Elliot Daly; George Ford y Ben Spencer; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Alex Coles y Maro Itoje (c ); Asher Opoku-Fordjour, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.
- Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell y Marcus Smith.
- Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Justo Piccardo y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.
- Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Los Pumas
Se definieron los copones. El triunfo de Springboks sobre Irlanda con el mejor jugador del mundo y el espectacular try de Francia
TV y streaming. Los Pumas-Inglaterra, Messi y un partido clave en Inter Miami, juega Boca, la final de la Davis y polo en Palermo
Fácil de predecir, difícil de contrarrestar. Los Pumas visitan a Inglaterra sabiendo qué va a hacer, pero ahora deben quebrarlo
- 1
Se definieron los copones para el Mundial de rugby y el premio al mejor jugado del planeta
- 2
Los Pumas vs. Inglaterra, por un test match: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Tomás Albornoz regresa a la hora señalada para los Pumas: enfrente estará Inglaterra, en Twickenham
- 4
Los Pumas, con formación confirmada para el cierre del año ante Inglaterra