En qué canal pasan los Pumas vs. Inglaterra por un test match hoy

El encuentro se disputa este domingo en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, con arbitraje del francés Pierre Brousset

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Marcos Kremer, un histórico de los Pumas, será titular en el duelo de este domingo frente a Inglaterra
Marcos Kremer, un histórico de los Pumas, será titular en el duelo de este domingo frente a Inglaterra

Este domingo, desde las 13.10 (horario argentino), los Pumas se enfrentan a Inglaterra en un test match correspondiente a la ventana internacional de noviembre. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Pierre Brousset, se disputa en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

La selección argentina jugará sin presión extra más que por la ilusión de derrotar a un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 encuentros. El motivo es que ya se aseguró ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial Australia 2027, por lo que un mal resultado no la perjudicaría en ningún sentido. El XV de la Rosa, por su parte, llega nuevamente como gran favorito a la victoria. Recientemente derrotó a los All Blacks por 33 a 19 en condición de local.

Los Pumas intentarán dar el batacazo ante Inglaterra, un rival al que le ganaron apenas uno de los últimos 15 duelos
Los Pumas intentarán dar el batacazo ante Inglaterra, un rival al que le ganaron apenas uno de los últimos 15 duelos

Los Pumas vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido entre ingleses y argentinos, que se disputa este domingo en Londres, Inglaterra, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

  • ESPN.
  • Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 27.00.

Felipe Contepomi, head cocah de los Pumas, sabe que la Argentina no es favorita al triunfo este domingo
Felipe Contepomi, head cocah de los Pumas, sabe que la Argentina no es favorita al triunfo este domingo

Formaciones

  • Inglaterra: Freddie Steward; Immanuel Feyi-Waboso, Henry Slade, Max Ojomoh y Elliot Daly; George Ford y Ben Spencer; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Alex Coles y Maro Itoje (c ); Asher Opoku-Fordjour, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.
  • Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell y Marcus Smith.
  • Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Justo Piccardo y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.
  • Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.
