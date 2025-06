Felipe Contepomi, DT de los Pumas: “El objetivo es retomar donde dejamos para seguir evolucionando”

Antes que entrenador, en los últimos días Felipe Contepomi se convirtió en un ingeniero. El armado del plantel para el primer partido del año resultó un desafío en sí. La coincidencia con las definiciones en las ligas más importantes del mundo (y aun de este lado del charco), la sobrecarga de partidos y las lesiones, más la necesidad de desarrollar jugadores a dos años del Mundial, confluyeron para que la arquitectura de la lista requiriera una atención adicional.

“Es un poco como armar un rompecabezas”, reconoce Contepomi. El viernes 20 a las 16 los Pumas tendrán un inicio de temporada idílico. En el Aviva Stadium, de Dublín, jugará contra British & Irish Lions su único partido previo a la gira por Australia. Un honor para la selección y un reconocimiento al rugby argentino. Al mismo tiempo, el compromiso que implica enfrentarse con un combinado de estrellas teniendo un equipo diezmado, ya que no estarán los que protagonizarán los playoffs en el Top 14, de Francia, y sólo una semana después de las definiciones de la liga de Inglaterra y el Súper Rugby Américas, lo que se terminó de resolver este fin de semana.

“La complejidad se daba por la fecha”, explica el seleccionador argentino. “Estuvimos hablando constantemente con los jugadores y con los clubes para llegar a esos acuerdos. Pasa también por ver qué es lo mejor para el jugador. Uno siempre quiere contar con todos. Sabemos la realidad: el que juega en Europa tiene una temporada de 12 meses entre su club y el calendario internacional, no frena. Entonces un llamado a veces puede ser contraproducente a mediano o largo plazo”.

"Es como armar un rompecabezas", dice Contepomi sobre la selección de los 32 jugadores para el partido del viernes 20 con British & Irish Lions. Juan Gasparini / Gaspafotos

En una extensa charla para LA NACION, el entrenador de los Pumas detalla cómo armó el plantel y justifica las ausencias. Entre los convocados se destaca la presencia de 11 integrantes de Dogos XV, Pampas y Tarucas. “En los Pumas no probamos. Tratamos de formar jugadores para que sean exitosos y nos representen de la mejor manera posible”, aclara.

Capitán en el partido ante Lions de 2005, el único antecedente en los últimos 89 años entre ambos equipos, resalta el orgullo que representa medirse con el combinado británico por primera vez en Dublín, ciudad donde Contepomi vivió buena parte de su vida deportiva, como jugador y entrenador asistente de Leinster. Además, después de un exitoso primer año al frente de la selección, delinea las metas para esta temporada, que tiene como corolario el sorteo de la conformación de las zonas del Mundial Australia 2027.

“El objetivo ahora es retomar donde dejamos para seguir evolucionando”, afirma. “Y no es revolucionar, no es cambiar todo, sino mejorar. Traer algo nuevo o hacer mejor lo que veníamos haciendo”.

–¿Qué criterios priorizaste para elegir? Uno siempre quiere tener el mejor equipo posible, pero ¿también estás probando jugadores?

–Siempre soy bastante claro: en los Pumas no probamos. Tratamos de formar jugadores para que sean exitosos y nos representen de la mejor manera posible. El calendario ya de por sí es corto; no hay muchas oportunidades de probar. Sí hay muchos jugadores que están haciendo bien las cosas. A la hora de hacer una lista uno tiene en cuenta la historia en el seleccionado, pero cuenta mucho el presente. También atendemos el mediano o largo plazo. Son 32 los convocados y van a jugar sólo 23. Hay nueve que no van a participar en el partido, pero es importante para nosotros verlos entrenarse, ver cómo se integran al grupo.

"El objetivo ahora es retomar donde dejamos para seguir evolucionando. Y no es revolucionar, no es cambiar todo, sino mejorar", sostiene el entrenador del seleccionado argentino de rugby. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

–Quizás “probar” no es la palabra, pero ¿pensás en desarrollar jugadores para el futuro? ¿O siempre juegan los mejores?

–Los mejores que están en condiciones, ya sea por presente o porque otros necesitan descanso porque jugaron muchos minutos. Si analizamos jugador por jugador, por ahí es mejor alguno que no está, pero creemos que hoy éstos son los mejores 32 de los que pudimos elegir. Además hay que tener un balance. A lo mejor en algunas posiciones necesitamos más cantidad, y en otras, menos. Es un poco un rompecabezas. Ahí es donde podemos confundirnos, pero tratamos de ser muy cuidadosos y de tener un equipo balanceado. Más que probar, intentamos darles la oportunidad de ser exitosos cuando les toque entrar.

–¿Hubo algún jugador que esté disponible pero no fue cedido por su club?

–Tenemos la suerte de que todos los jugadores levantan la mano para estar. Todos dan prioridad a los Pumas, todos quieren estar. Eso ayuda a la hora de ir a hablar con un club para llegar a acuerdos. A veces es cuestión de hablar. El club los tuvo siete meses. Yo hablo de entrenador a entrenador, o con el director deportivo. Ellos saben cómo están en lo físico y lo mental. Tratamos de llegar a acuerdos y tenemos buen diálogo con todos. No ocurrió que hubiera alguna negativa. Con algunos hemos llegado a un acuerdo: juega este partido y después descansa. No porque estemos pensando en este partido solo, sino en lo mejor para el jugador en este plazo de vacaciones que se superpone con la ventana de julio. En la Premiership es un poco distinto porque en febrero tuvieron un descanso de tres o cuatro semanas. En Francia es más complicado, porque la temporada es más larga. Ése es el análisis que uno va haciendo y cada caso es particular. No se puede usar la misma regla con todos.

–¿Puede sumarse alguno de los que jugarán los playoffs en Francia este fin de semana y pierdan?

–Puede ser si es un caso de lesión. Pero vamos a viajar el viernes, después van a sumarse los que jueguen el fin de semana... Si pongo en espera a uno, sería muy tirado de los pelos y les generaríamos estrés e inseguridad. Además estoy muy contento con que los jueguen estas instancias. Queremos que sean exitosos en sus clubes; queremos que vivan esos momentos, el espectáculo de jugar partidos definitorios. Es lo que es; nos adaptamos.

–Tres jugadores que estuvieron en la concentración en Londres no tienen actividad y no fueron convocados, además de Ignacio Ruiz, que tiene una pubialgia: Thomas Gallo, Gerónimo Prisciantelli y Nahuel Tetaz Chaparro. ¿No están por lesiones o por decisiones tácticas?

–Gallo está en sus vacaciones, en el período de descanso que acordamos con el club [Benetton Treviso]; Gero Prisciantelli está lesionado, y Nahuel tuvo una regresión de su lesión.

–¿Y Tomás Lavanini, que no estuvo en la ventana de noviembre ni en Londres?

–Con Tomi hemos hablado... ¿Vamos a ir caso por caso? Seguimos a 78 jugadores y hay sólo 32 convocados. Vamos a volvernos locos si vamos caso por caso. Con Tomi hemos charlado. Cada uno de los chicos sabe nuestra expectativa. Todo argentino en actividad con pasaporte al día es convocable. Lo saben, se entrenan y trabajan en esa sintonía. Hablamos constantemente con todos. Si no soy yo directamente, tanto Corcho [Fernández Lobbe], como Dogo [Andrés Bordoy] y Kenny [Lynn] tenemos jugadores que seguimos individualmente y tratamos de estar en continua comunicación para saber cómo están. Siempre lo duro de las listas es que entran sólo 32.

Tomás Lavanini, una de las ausencias notables en la lista, sin que medie una lesión; "cada uno de los chicos sabe de nuestra expectativa", afirma Contepomi. MICHAEL BRADLEY - AFP

–Viviste en Inglaterra y en Irlanda. ¿Qué tan importante es British & Irish Lions para ellos?

–Ya de por sí es un honor y un orgullo que nos inviten. Ser convocado para los Lions es estar en un escalón superior, por encima del de ser un jugador internacional del montón. Tiene una tradición enorme, es lo mejor de lo mejor del rugby de las islas. Lo tomo como a un desafío enorme. Es una responsabilidad enorme la que vamos a afrontar, primero porque no se da todos los días, y segundo porque, si volvieron a invitarnos, es porque algo bien se hizo en estos 20 años.

–¿Qué significa este partido para vos, que estuviste en el de 2005 y viviste en Dublín muchos años?

–No quiero llevarlo a un plano personal, porque esto es una invitación al seleccionado argentino que se produce por lo que se hizo en todos estos años. Ahora, si hablo desde lo personal, digo que es increíble. Dublín es mi segunda casa. Que los Lions jueguen ahí por primera vez va a ser muy significativo. Especialmente cuando estamos acostumbrados a decir “British Lions” y los irlandeses corrigen con “British and Irish”. Lo aclaran. Todo lo externo va a ser espectacular, va a ser único. En lo que nos atañe a nosotros, va a ser el primer partido de la temporada, lo que conlleva un desafío enorme porque desde hace siete meses no estamos entrenando, y algunos chicos que se sumarán dentro de pocos días van a tener que asimilar mucha información. Somos minuciosos en eso. Ese va a ser el desafío nuestro como coaches; el de los líderes, integrar a los nuevos jugadores de la manera más rápida, y el de los que dan sus primeros pasos... No es fácil entrar en un seleccionado.

Felipe Contepomi avanza y Federico Todeschini respalda, en el único enfrentamiento de los Pumas con British & Irish Lions, en 2005. @lospumas

–En 2005 también costó mucho armar el equipo porque, como ahora, el compromiso caía fuera de las ventanas internacionales. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay respecto a ese partido?

–A veces es difícil encontrar cosas en común con 20 años de diferencia. Hoy el contexto del rugby de élite en Argentina es distinto. Tenemos tres franquicias, una competencia en la primera mitad del año que permite que haya jugadores preparados ante la inminencia de un desafío así, y también tenemos muchos jugadores en Europa cuyas competencias terminaron. Hay similitudes en cuanto a esa dificultad, pero es tan acotado el calendario internacional que con cualquier partido fuera de él van a existir estas dificultades. Pero es una realidad que no usamos como excusa. Faltan toda la semana de preparación y el partido, que es lo que dicta, y yo tengo mucha confianza en los 32 jugadores que van a representarnos. Hay jugadores de un presente enorme que han mostrado estar en muy alto nivel. Ahora hay que ensamblar todo eso en una semanita y presentar un equipo competitivo contra la élite de las islas. Ellos también van a tener desafíos, porque no juegan todo el tiempo juntos y, por más que sean jugadores de renombre, encontrar una sintonía lleva su tiempo.

–¿Qué recordás del partido de 2005?

–Que fue muy buena la preparación. Tuvimos diez días en Cardiff, más que lo normal. El Tano [Marcelo Loffreda] y Banana [Daniel Baetti] fueron preparando todo. Lo vivimos con mucha responsabilidad y con mucha alegría, entendiendo que era una oportunidad que se había ganado el rugby argentino y que nosotros éramos los afortunados en representarlo y teníamos que estar agradecidos. Entendiendo eso, hoy nos responsabilizarnos de hacer lo mejor que podamos y asumir el desafío. La mentalidad que hoy tengo como entrenador es parecida a como me lo plantearon hace 20 años. No pasa todos los días. Ojalá pueda transmitir algo de lo que nos transmitió el Tano.

"Yo compito para ganar", aclara firmemente Contepomi, aun cuando piensa más en las formas que en el resultado.

–¿Qué objetivos se pusieron para esta temporada?

–Es difícil, porque no le ponemos números; no es demagogia. Lo que intentamos es crecer entrenamiento a entrenamiento. Si mejoramos, los resultados van a venir solos. Ése es el gran desafío. Cuando uno pierde y pierde, no queda otra que mejorar, porque si no, va a seguir perdiendo. Pero el año pasado, cuando hubo uno que otro buen resultado, hubo buenas performances, y el objetivo ahora es retomar donde dejamos para seguir evolucionando. Y no es revolucionar, no es cambiar todo, sino mejorar. Traer algo nuevo o hacer mejor lo que veníamos haciendo. Ahí está el desafío. No se puede traer todo nuevo. Cosas por mejorar hay muchísimas. Todos estos meses los entrenadores hemos debatido mucho, vimos mucho rugby. Lejos de la cancha uno ve tendencias y trata de entender qué cosas puede traer para mejorar. Entendemos que cuando uno va mejorando se hace cada vez más difícil conseguir ese 1% de mejoría. Por ahí pasa nuestro desafío. Estoy pensando cómo vamos a retomar esta semana donde dejamos en noviembre, para ver dónde estamos, y así en julio ver cómo seguimos evolucionando. No voy mucho más lejos que ahí. No tengo planificación más detallada que eso. Los resultados no siempre son como uno planifica y hay que adaptarse. Vemos, programamos qué vamos a hacer, pero al detalle hay que adaptarlo después.

–En cuanto al armado al plantel, pensando que el objetivo final es el Mundial de Australia, ¿tenés espacio como para salir de la coyuntura y desarrollar un jugador?

–Es muy difícil desarrollar jugadores cuando uno está compitiendo en el nivel internacional. Un partido internacionales es como una final, cada fin de semana. El desarrollo va más por el seguimiento de los jugadores que tratamos de hacer cuando no estamos juntos. Acá en Argentina hay tres franquicias y uno tiene más acceso, ida y vuelta con entrenadores y preparados físicos. Por ahí pasa el desarrollo. En la competencia vamos viendo si alguno se integra al entorno, cómo lo hace, si se adapta. Pero yo no tengo planificación del tipo “a éste voy a darle tal partido, a éste el otro”. Hay muchas variables, esto es un juego de conjunto. Vemos cómo cada jugador hace su proceso: a algunos les lleva un año de adaptación; a otros, dos. Hay que ir acompañando. Es como un traje a medida. Los ciclos son mundialistas y el Mundial no deja de ser la competencia más importante que tenemos como equipo, pero en el medio están los Rugby Championship, y el año que viene se sumará la Nations League. Somos por naturaleza competitivos y queremos ganar.

–El staff estuvo siguiendo muy de cerca a las tres franquicias argentinas del Súper Rugby Américas, y termina llevando a once jugadores a la gira. Varios estuvieron en distintas convocatorias en 2024 ¿Qué tan listos están para el rugby de seleccionados? ¿Es muy grande la diferencia de nivel?

–Para cada jugador es una historia distinta. No es un proceso lineal, no todos afrontan una misma dificultad. Por puesto, por edad, por el momento en que están en sus carreras. Yo creo mucho en los entornos. Para los que van a integrarse por primera vez, nuestro objetivo es ver cómo se integran. Lo vemos en el día a día, en los entrenamientos. Cuando vemos que uno está listo, es entonces cuando le toca jugar. Podemos confundirnos, y nos hemos confundido muchas veces. El arte está, en el entorno de entrenamiento, en detectar cuándo están preparados, cuándo se sienten cómodos en la estructura del equipo para sacar su mejor versión y ser un eslabón fuerte para que la cadena no se corte por ahí. El proceso es distinto para cada uno. Si a uno le costó más adaptarse, no queda eliminado; se lo evalúa y se lo ayuda, porque creemos en el potencial de estos jugadores que van a representarnos de muy buena manera. Hay jugadores que pasan dos o tres años entre los 32 pero fuera de los 23. Y es duro, pero estar entre los mejores de Argentina no es poco.

El medio-scrum Agustín Moyano, de Dogos XV, es uno de los que más proyección tienen entre los jugadores del medio local convocados.

–Siempre remarcás que no buscás resultados, pero...

[interrumpe] –Quiero aclarar algo: sí intento ganar. Yo compito para ganar. No pongo el foco en el resultado, sino en las acciones que van a llevarme a ganar. Creo en eso. Creo que algo extraordinario no se hace por una acción extraordinaria, sino por mil acciones mundanas que llevan a algo extraordinario. Cada acción cuenta. Desde que me levanto y decido comer cereales o una tostada con manteca, todo cuenta. Esa suma de acciones lleva a un resultado. Pero mi objetivo es ganar. No vengo a pasarla bien. Quiero dejarlo claro. Me duele mucho más perder que lo que me gusta ganar.

–En 2024 dejaron alta la vara en cuanto a rendimientos y a resultados. Eso generó expectativa en la gente. Por otro lado, a fin de año estará el sorteo del Mundial. ¿Qué relevancia tiene terminar el año entre los primeros seis del ranking para ser cabeza de serie?

–En primer lugar, se puede ser cabeza de serie y que igualmente toque una zona muy más dura. En el Mundial pasado a Italia le tocó jugar con Francia y Nueva Zelanda, y a nosotros nos tocaron Inglaterra y Japón. Para mí lo importante es que la forma de jugar nos lleva al resultado. Mi forma de jugar va a darme mejores chances, pero estar entre los seis mejores no me garantiza nada. Entonces no es tan dramático estar entre los seis. Sí es importante seguir reforzando nuestro comportamiento tanto en la cancha como fuera de ella, nuestra profesionalidad, nuestra preparación. Estoy convencido de que cuanto mejor hagamos eso, que es lo único que controlamos, más cerca vamos a estar del resultado que queremos. Hoy no veo el sorteo como determinante. Es algo que no controlamos. No me preocupa para nada. Sí estoy focalizado en ver cómo seguimos creciendo en nuestras convicciones, en nuestros principios, en cómo un jugador nuevo se adapta al entorno y a lo que queremos ser y hacer. Después, los resultados van a venir solos.