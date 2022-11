Final del Top 13 de URBA: Hindú y el SIC, los mejores del último cuarto de siglo, definen al mejor del año

escuchar

Desde que se creó la Unión de Rugby de Buenos Aires en 1995, Hindú y el SIC acapararon la gran mayoría de los campeonatos. Dieciocho de los 25 certámenes disputados, o sea, se repartieron el 72% de los títulos. Diez para Hindú, ocho para el SIC. Ningún otro ganó más de dos. No obstante, sólo definieron entre sí una final, la primera, en 1998. Este sábado, a las 16.10 en la cancha del CASI, volverán a verse las caras para dirimir quién es el mejor del año y prolongar el debate sobre quién dominó el último cuarto de siglo.

Los protagonistas dirán que los antecedentes no cuentan, pero bien saben que si llegaron en pie una vez más al último partido del año es en buena parte por esa estirpe ganadora que está inscripta en su ADN. Joaquín Díaz Bonilla y Juan Soares Gache intentan disimularlo en vano. Reunidos para LA NACION en el mismísimo escenario del gran duelo, intercambiaron opiniones de lo que esperan de esta final del Top 13 de la URBA.

“Lo que haya pasado anteriormente no va a influir. No somos favoritos”, se defendió Díaz Bonilla, que volvió este año para llevar a Hindú a la definición luego de cuatro años de ausencia, ahora como fullback. “Hindú fue el mejor del torneo así que son favoritos”, retrucó Soares Gache, medio-scrum del SIC, que llega a la final por tercera oportunidad consecutiva y busca recuperar la corona que conquistó en 2019 y se le escapó el año pasado ante CUBA.

Soares Gache y Díaz Bonilla en acción, en Hindú 35 vs. SIC 24, de la segunda rueda del torneo de URBA de este año. Hernán Zenteno - LA NACIÓN

De hecho, Hindú tuvo una etapa regular arrolladora y terminó en la cima con bastante holgura respecto de sus perseguidores. El regreso de Nicolás y Juan Fernández Miranda a la conducción, tras su paso por los Pumas, no puede menospreciarse. Busca recuperar un título que no se le da desde 2017, un paréntesis de tres campeonatos sin ganar que no le ocurría desde el período 1999-2005. El SIC, en cambio, fue irregular y consiguió la clasificación a semifinales sobre el final, pero allí volvió a demostrar que está hecho para estas instancias e hizo lo que debía para dejar en el camino a Newman, que llegaba como candidato. Nunca se lo puede dar por perdido.

La cancha del CASI luce prístina. El césped de un verdor brillante, el sol calienta la tarde sin quemar. Condiciones ideales para jugar y para ver rugby. Es difícil no entusiasmarse con lo que va a ocurrir. La única diferencia, una diferencia sustancial, es que la mítica tribuna de cemento estará repleta de hinchas, cantos y fervor, con las parcialidades de los dos equipos compartiéndolas por mitades. Un espectáculo único en el deporte nacional. Una inmejorable oportunidad, también, para que la hinchada del SIC se reivindique de los cantos poco felices de la semifinal contra Newman.

El mayor atractivo, no obstante, estará en lo que hagan los protagonistas dentro de la cancha. Hindú llega con un juego más integral, con forwards dominantes y backs desequilibrantes. La diferencia respecto a años anteriores es que recuperó vuelo con los tres cuartos. El SIC se asienta sobre sus principios históricos (obtención, presión, tackle) y tiene en la defensa a su mayor virtud, un activo nada despreciable en estas instancias.

Saludo de Tito Díaz Bonilla con Santiago Fernández, dos referentes del siempre competitivo Hindú. LANACION/Santiago Filipuzzi

Lo resaltó precisamente Díaz Bonilla al hablar de las virtudes de su rival: “El SIC siempre se caracterizó por ser un equipo que defiende muy bien. Una defensa que presiona mucho y te hace cometer errores. También es un equipo que se lanza a atacar, que tiene variantes e individualidades que pueden marcar diferencias.”

Soares Gache analizó a Hindú: “Es un equipo muy completo. Cuando agarra inercia es muy difícil de frenar. Hay que agarrarlos a tiempo. Después tienen el mejor 10 de la URBA. Usa muy bien el pie, tenemos que cuidar nuestras espaldas. En cuanto les demos algo, van a aprovecharlo”.

Los aperturas jugarán un rol clave. Hindú tiene a Santiago Fernández, un veterano de 36 años con vasta experiencia en los Pumas y Francia. Maneja los hilos del partido como nadie en la URBA. Además, el propio Díaz Bonilla, también ex Puma, apertura por naturaleza, suele involucrarse en la conducción. En cambio, el SIC perdió por lesión a Joaquín Lamas (fractura en el brazo), jugador de Pumas 7s y Argentina XV, determinante por conducción, desequilibrio individual y puntería a la hora de patear a los palos. Lo reemplaza Santiago Pavlovsky, que en la Intermedia venía actuando como fullback aunque tiene experiencia como número 10.

“Lamentablemente Paquito no puede jugar. Lo bueno de este plantel es que hay recambio, no hay una estrellita, somos todos parecidos. Esto es lo que hace bueno a este equipo”, relativizó Soares Gache, cuyo rol de conductor adquiere más peso con este cambio. “Confiamos mucho en Santi, que tuvo una muy buena temporada”.

En un ataque de SIC, Soares Gache hace lo que un medio-scrum: acompañar la acción para jugar la pelota una vez que sea tackleado su portador. Rodrigo Nespolo - LA NACION

En el año se repartieron una victoria cada uno: el SIC ganó en Boulogne 25-12 en la ida e Hindú se vengó en la vuelta 35-24 en Don Torcuato. En definiciones mano a mano por el torneo de la URBA, Hindú ganó tres (final 1998 y semifinales 2006 y 2013) y el SIC, dos (semis de 2003 y 2004). El último cruce a todo nada fue un año atrás: un empate agónico y polémico 28-28 que le dio el pase a la final al SIC por ventaja deportiva. La paridad ha sido el denominador común en la mayoría de estos enfrentamientos.

“Me imagino un partido muy disputado donde las formaciones fijas van a ser claves. Después en la presión que pongan las defensas”, aventuró Díaz Bonilla. “Va a ser un partido palo y palo y el que cometa menos errores y pueda sacar ventaja en esa pequeña diferencia va a estar el ganador”.

El análisis de Soares Gache fue por la misma línea: “Todos los partidos se ganan o se pierden a lo último. Va un poco más a lo mental. Esperamos estar bien mentalmente para poder llevárnoslo. Va a ser un partido durísimo, con mucho contacto. Los forwards se van a llevar buena parte del protagonismo. El desenlace va a depender de lo que hagan los ocho de adelante”.

Los máximos ganadores de los últimos 25 años se ven las caras en la final. Lo que está en juego no cambiará la historia, simplemente coronará al mejor de 2022. Nada más y nada menos.

Seguramente Tito Díaz Bonilla y Juan Soares Gache tendrán la pelota en sus manos durante una buena cantidad de minutos en la definición entre Hindú y SIC. Ricardo Pristupluk - La Nacion

Las formaciones

Hindú: Joaquín Díaz Bonilla; Belisario Agulla, Federico Graglia, Joaquín de la Vega y Martín Cancelliere; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Lautaro Bávaro, Nicolás Amaya y Nicolás D’Amorim; Gonzalo Delguy y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Juan Ignacio Martínez Sosa

Joaquín Díaz Bonilla; Belisario Agulla, Federico Graglia, Joaquín de la Vega y Martín Cancelliere; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Lautaro Bávaro, Nicolás Amaya y Nicolás D’Amorim; Gonzalo Delguy y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Juan Ignacio Martínez Sosa Entrenadores: Francisco Fernández Miranda, Nicolas Fernández Miranda y Juan Fernández Miranda, y Diego Liberato.

Suplentes: Mariano Leiva, Franco Diviesti, Ramiro Herrera, Juan Comolli, Tomás Scallan, Lucas Pulido, Bautista Farise y Lucas Rodríguez.

SIC: Francisco González Capdevilla; Justo Piccardo, Carlos Pirán (capitán), Santos Rubio y Franco Moneta; Santiago Pavlovsky y Juan Soares Gache; Alejandro Daireaux, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Marcos Borghi y Lucas Sommer; Benjamín Chiappe, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini.

Francisco González Capdevilla; Justo Piccardo, Carlos Pirán (capitán), Santos Rubio y Franco Moneta; Santiago Pavlovsky y Juan Soares Gache; Alejandro Daireaux, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Marcos Borghi y Lucas Sommer; Benjamín Chiappe, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini. Entrenadores: Patricio Nealon, Eduardo Victorica y Federico Gallo.

Suplentes: Francisco Calandra, Ignacio Bottazini, Juan Pedro Olcese, Bautista Viero, Tomás Comissatti, Ciro Piorutti, Mateo Albanese, Jacinto Campbell.

Hora: 16:10.

16:10. TV: ESPN 2.

ESPN 2. Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Pablo Deluca (h.). Cancha: CASI.