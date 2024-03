Escuchar

Tras una jornada intensa de sábado, con dos partidos apasionantes, disputados hasta la última jugada, que tuvieron a Italia e Inglaterra como ganadores, el cierre de la cuarta fecha del Seis Naciones no escapó de la lógica. Francia superó a Gales como visitante por 45-24, logró aire y confianza después de semanas con cuestionamientos a su entrenador y, aunque es remota, llega con chances numéricas de ganar el Seis Naciones.

Lejos de mostrar la versión francesa de 2022 y 2023, el visitante ganó con comodidad y se floreó en los últimos minutos. Sin la intensidad que requiere un encuentro de este nivel y con una defensa endeble, Les Bleus mostró solvencia en la zona de definición y otra frescura para atacar. Los debuts de los jóvenes Leo Barre y Nicolas Depoortere y la renovada pareja de medios le dieron otro volumen de juego. “Tuvimos que vivir estos momentos difíciles y un final feliz en Escocia, el desafío contra Italia, entender por qué estábamos estancados así. Fue un período de resiliencia que no fue fácil de superar, pero los jugadores lo superaron con rectitud y honestidad”, resaltó Fabien Galthie.

El festejo de Maxime Lucu junto con sus compañeros en uno de los tries de Francia ante Gales ADRIAN DENNIS - AFP

El puesto de medioscrum era uno de los que generaba más controversia, tras la salida del capitán Antoine Dupont, que hizo el cambio al rugby seven para estar en los Juegos Olímpicos de París. Maxime Lucu no estuvo a la altura en las tres primeras fechas y Galthie, conocedor del puesto, le dio la oportunidad a Nolann le Garrec, que tomó la chance con las dos manos. Muy encima de la pelota, le dio fluidez al juego, apoyó un try y fue elegido mejor jugador del partido, mientras sonreía y recibía el cariño de sus compañeros en los minutos finales. Además, el medioscrum de 21 años brindó uno de los lujos del torneo: un pase de rever a casi 30 metros de su compañero. Un recurso para abrir la cancha en el contexto de un partido abierto en el que los ataques prevalecieron sobre las defensas.

Además de Le Garrec, en Francia apoyaron Gael Fickou, Georges-Henri Colombe, Romain Taofifenua y Maxime Lucu. Thomas Ramos, habitual fullback, esta vez llevó la 10, aportó 20 puntos con el pie y fue uno de los puntos altos. En Gales apoyaron Rio Dyer, Tomos Williams y Joe Roberts, mientras que Sam Castelow sumó nueve tantos.

El galés Rio Dyer es tackleado por Gael Fickou durante el partido del Seis Naciones Rui Vieira - AP

En plena etapa de recambio, Gales no levanta vuelo. Mostró signos positivos ante Inglaterra, el segundo tiempo contra Escocia y en tramos del partido frente a Irlanda, pero esta vez dio un paso atrás. Campeones en el 2021, acumulan 13 derrotas en sus últimos partidos del torneo. Los conducidos por Warren Gatland tendrán la presión de superar a Italia en la última fecha, para evitar la cuchara de madera, que recibe el que finaliza último del Seis Naciones. En el 2003 fue la última vez que el Dragón finalizó en dicha condición.

Francia marcha cuarto en el Seis Naciones, con las mismas unidades y diferencia de tantos que Escocia, a un punto de Inglaterra, su próximo rival, y a cinco del líder Irlanda. Para igualar al Trébol, Les Bleus debería ganar con punto bonus, Irlanda no sumar como local ante Escocia y descontar una diferencia de 76 tantos que hay entre ambos. Un escenario utópico para un seleccionado que buscará finalizar al menos segundo, para dejar una mejor imagen en una temporada que quedará marcada por la eliminación en los cuartos de final del Mundial. Tener en frente a Inglaterra debería ser una motivación para intentar cerrar en alza.

La síntesis del partido

Gales: Cameron Winnett, Josh Adams, Joe Roberts, Owen Watkin y Rio Dyer, Sam Costelow y Tomos Williams; Aaron Wainwright, Tommy Reffell y Dafydd Jenkins (capitán); Adam Beard y Will Rowlands; Keiron Assiratti, Elliot Dee y Gareth Thomas.

Cambios: ST: 43´Dillon Lewis por Keiron Assiratti, 56´ Alex Mann, Gareth Davies y Ioan Lloyd por Tommy Reffell, Tomos Williams y Sam Castelow, 61´ Mason Grady por Joe Roberts, 71′ Evan Loyd, Mackenzie Martin y Corey Domachoski por Elliot Dee, Will Rowlands y Gareth Thomas,

Entrenador: Warren Gatland.

Francia: Leo Barre, Damian Penaud, Gael Fickou, Nicolas Depoortere y Louis Bielle-Biarrey; Thomas Ramos y Nolann Le Garrec; Gregory Alldritt (capitán), Charles Ollivon y Francois Cros; Emmanuel Meafou y Thibaud Flament; Uini Atonio, Julien Marchand y Cyril Baille

Cambios: ST: 51´ Peato Mauvaka, Sébastien Taofifénua, Georges-Henri Colombe y Romain Taofifenua por Uini Atonio, Julien Marchand, Cyril Baille y Emmanuel Meafou, 62´Alexandre Roumat por Charles Ollivon, 71´ Maxime Lucu y Paul Boudehent por Nolann le Garrec y Francois Cros, 73´Yoram Moefana por Nicolas Depoortere.

Entrenador: Fabien Galthie.

Primer tiempo: 2´ Penal de Castelow (G), 6´ Penal de Ramos (F), 10´Gol de Castelow por try de Dyer (G), 14´Penal de Ramos (F), 22´ gol de Ramos por try de Fickou (F), 25´gol de Castelow por try de Williams (G), 29´gol de Ramos por try de Le Garrec (F)

Segundo tiempo: 43´Gol de Castelow por try de Roberts (G), 60´ Penal de Ramos (F), 64´Gol de Ramos por try de Colombe, 69´ Gol de Ramos por try de Romain Taofifenua (F), 73´Penal de Ramos (F), 81´ Try de Maxime Lucu (F)

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Estadio: Principality Stadium, Cardiff.

El lujo en el pase de Le Garrec

Lo mejor del partido

Temas Seis Naciones