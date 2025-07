Francisco Gómez Kodela: “Los años en los Pumas fueron los que más disfruté en el rugby”

Un cambio de entrenadores lo marginó de los Pumas en 2013. Más tarde, la proscripción para quienes actuaban en Europa le impidió jugar en la selección por cinco temporadas. Volvió a los 35 años y se convirtió en una pieza fundamental. Ahora, Francisco Gómez Kodela está a punto de despedirse del rugby de una manera soñada, vistiendo la camiseta de la selección argentina y ante sus seres queridos. Citado por Felipe Contepomi para la ventana de julio, el pilar derecho se apresta a salir por la puerta grande: se convertirá en el jugador más longevo en lucir el escudo de los Pumas.

Este jueves, Frankie Gómez Kodela cumplirá 40 años. En caso de ingresar este sábado frente a Inglaterra, en el test match que abrirá la ventana a las 16.30 en La Plata, o de hacerlo en alguno de los dos sucesivos (Inglaterra en San Juan y Uruguay en Salta), romperá el récord que ostenta Agustín Creevy (al menos, del que se tenga registros), que en 2024 se despidió de la selección con 39 años y 196 días, superando la marca de Hugo Porta de 39 años y 45 días.

“Es muy lindo volver a vestir esta camiseta, en mi país, con mi familia... Espero ayudar al equipo, darle lo que necesite de mí, ya sea que juegue 3 minutos u 80”, dice Frankie mientras disfruta de un día de descanso en el Sofitel de Cardales, hotel donde desde el jueves los Pumas se alojan y se preparan para el partido del sábado en el estadio Uno. “Estos últimos años en los Pumas fueron los que más disfruté en el rugby”.

Una vuelta a la cancha junto a Matías Alemanno luego de la semifinal perdida a manos de Nueva Zelanda en el Mundial Francia 2023; la camiseta de los Pumas será la última en la extensa carrera de Gómez Kodela. Christophe Ena - AP

Tras debutar en el seleccionado en 2012, quedó al margen por la restricción que pesó sobre los jugadores que militaban en Europa entre 2016 y 2019 y no volvió a ser tenido en cuenta hasta 2020, cuando la pandemia terminó con la aventura de Jaguares en el Súper Rugby. Cuando Mario Ledesma lo convocó para el Tri-Nations 2020, el primera línea tenía 35 y no jugaba en los Pumas desde hacía siete años. ¿Cumplió? Eximio jugador de scrum, potente para ganar el contacto en el juego corto y sólido en defensa, directamente se adueñó del puesto de pilar derecho por los siguientes tres años. Cuando parecía que el Mundial de Francia sería su despedida del equipo, firmó con Stade Français, y la falta de recambio en el puesto hizo que Contepomi lo citara en noviembre y volviera a requerir sus servicios para esta ventana, a poco de que Gómez Kodela se marchara del conjunto parisino, al que seguirá ligado como asistente de entrenador de forwards.

“Son mis últimos partidos. Lo tengo acordado con Felipe, así que está claro de parte de los dos”, anticipa. “Ya no soy jugador. Familiarmente, también es cada vez más duro: los viajes, estar lejos de mis hijos, cosa que cada vez me cuesta más... Así que considero que es un buen momento para que sean mis últimos partidos”.

Las exigencias de los entrenamientos pronto serán un recuerdo para Gómez Kodela, que ahora prefiere dedicar tiempo a su familia y, más adelante, a la dirección técnica. Stuart Walmsley

–Te tocó estar en Francia en el momento en que había una veda para jugar en los Pumas a los que no estuvieran en Jaguares. ¿Cómo atravesaste ese momento?

–Cuando me fui afuera, casi tenía que jugar en el exterior para hacerlo en los Pumas. Un 90% del equipo jugaba en Europa. Cuando me fui empezaron a convocarme y después dejaron de hacerlo. En 2013 estaba en la lista para la ventana de noviembre, pero renunció Tati [Phelan], llegó Huevo Hourcade y cambió la lista. Salieron Benja Urdapilleta, yo y uno que no me acuerdo; creo que el Negro Bustos Moyano. A partir de entonces no me llamaron más. Al principio yo esperaba cada lista con ansiedad. Todavía no estaba la restricción. Después entendí que eran las reglas del juego, que todos podían decir “este me gusta, este no me gusta”. También estaba Chipi Figallo, que era un animal, entonces si bien uno siempre quiere jugar y tiene ganas de ser parte, cuando no se da, no se da. Estuve así un año, dos años, tres años... Al cuarto ya miraba cada vez menos la lista. No es que no me importaran los Pumas; al contrario, siempre los miraba. Pero no creía que fueran a llamarme.

–¿Nunca pensaste “bueno, si quiero jugar, tengo que volver a Argentina”?

–No. Creo que, por cómo fue desarrollándose nuestra vida en Francia, nunca estuvo la posibilidad. Ni tampoco me llamaron de Jaguares ni me preguntaron si quería ir. Siendo honesto, pienso que habría dicho que no, porque tengo una familia, ya en 2016 nacieron mis hijos y estábamos contentos en Francia. Pienso que no, pero tampoco tuve la posibilidad.

–Te tocó volver a los Pumas ya más grande, pero en un buen momento personal. ¿Cómo viviste estos últimos años en la selección?

–Buenísimos. De hecho, fueron los años que más disfruté, en los que más me sentí parte de un equipo, y más jugué también. Llegó tarde, porque en 2020 tenía 35 años, pero fuimos al Tri-Nations y fue una gira espectacular. Si hablás con muchos de los que estaban en ese momento van a decirte que fue una de las mejores giras, porque pasaron cosas muy grossas en el grupo, como ganarles por primera vez a los All Blacks, haber estado dos semanas encerrados en un hotel y muchas adversidades, que hicieron que terminara saliendo una gira muy buena. A partir de eso todo fue dándose positivamente para mí y tuve la suerte de jugar un montón.

"Estos últimos años en los Pumas fueron los que más disfruté en el rugby", destaca Frankie, que tuvo por compañeros en la primera línea al capitán y hooker Julián Montoya y al primer izquierdo Thomas Gallo. Juan Gasparini - UAR

–Esa gira terminó con los conflictos por el homenaje fallido a Maradona y el caso de los tuits. ¿Eso a la larga los fortaleció como grupo?

–Fue muy duro en ese momento. Estábamos en Australia, donde hay mucha diferencia horaria, y empezaron a sonar los teléfonos de madrugada. La verdad es que fue muy duro, sobre todo para los tres chicos que estaban involucrados. Como grupo eso nos unió. Tuvimos reuniones, muchas charlas. Nos sirvió mucho para conocernos más y para unirnos más.

–¿Qué expectativas tenés de estos tres partidos? ¿Qué implica para vos retirarte con la camiseta de la selección?

–Es muy lindo volver a vestir esta camiseta, en mi, país con mis padres, mis suegros, toda mi familia... Espero ayudar al equipo, darle lo que necesite de mí, ya sea que juegue tres minutos, cinco, ochenta, los que sean.

–En el partido contra British & Irish Lions el scrum fue uno de los pocos aspectos negativos que mostró el equipo. ¿Cómo trabajan para corregirlo?

–Pienso que va a irnos bien. Lo trabajamos mucho. Un ejemplo: en los primeros dos días de concentración hicimos scrum. Hay muy buenos jugadores, tanto acá como los que faltan: el Toro [Joel Sclavi], Eduardo Bello... Hay muy buenos pilares. Hay que trabajar. El scrum no se construye de la noche a la mañana. Es algo que necesita de mucho trabajo y de muchas ganas de que funcione. Las ganas están. Es un punto que va a mejorar en lo que queda de temporada.

Gómez Kodela quiere hacer su aporte al scrum argentino en lo poco de trayectoria de rugbier que le queda y trabajará con esa formación en Stade Français, su último club, con el que quedó vinculado. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

–¿Cómo viste a los primeras líneas que se sumaron recientmente?

–A Fran [Coria] ya lo conocía de noviembre y por jugar en Brive. A Boris [Wenger] y a Leo [Oviedo] no los conocía, pero los veo muy bien. La verdad es que creo que son muy buen material y seguramente les irá muy bien en el futuro si están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer y a trabajar como se debe.

Futuro entrenador

Formado en Belgrano Athletic, Gómez Kodela debutó oficialmente en la selección en 2008, en un partido por el Sudamericano contra Uruguay. Sin embargo, su llegada al equipo principal no se produjo sino hasta 2012, cuando Santiago Phelan lo convocó para los tests de la ventana de junio frente a Italia y Francia (dos). Se mantuvo en el plantel hasta el año siguiente, pero Phelan renunció antes de la ventana de noviembre y, pese a que Frankie había sido convocado inicialmente para esa gira, el nuevo entrenador, Daniel Hourcade, se inclinó por otro pilar derecho.

Gómez Kodela erigió su carrera en Francia, a donde llegó en 2011. Desembarcó en Biarritz y fue escalando: Bordeaux Bègles, luego Lyon y, tras el Mundial, dos años en Stade Français. La cadencia afrancesada se cuela en sus respuestas, tanto en el acento como en algunas palabras “castellanizadas”. Casado desde hace 11 años con Rocío, padre de Salvador (8 años) y Rufino (6), tiene su futuro en París.

El pilar surgido en Belgrano Athletic lleva ya 14 años en Francia, donde se siente muy a gusto y continuará su vida con su mujer y sus dos hijos. Fabián Marelli

“Son hábitos que llegan y se van rápido. Fueron 14 años, muy lindos 14 años que tuve la suerte de vivir, con muchos sacrificios, con cosas muy duras que nadie ve: estuve lejos de la familia, mis hijos nacieron lejos, no tenía abuelos, no tenía tíos, toda esa distancia... Uno piensa que si juega rugby profesional tiene arreglada la vida, pero también tiene muchas contras. Cosas de la vida que también habría viviendo acá. Pero fueron muchos años que nos sirvieron mucho para crecer como familia”.

–¿Tuviste algún momento realmente difícil que te haya hecho dudar de lo que habías elegido?

–No. Cuando era chico, a los 20, 21 años, tenía ganas de irme a jugar afuera. Después se me pasó, no apareció ninguna oportunidad. Estaba contento, estaba estudiando, y justo se me dio una oportunidad cuando terminé mi carrera. Desde entonces nunca dudamos. Una vez que empezamos, fuimos siempre hacia arriba en términos de satisfacción personal como familiar. Nunca estuvimos en una ciudad que no nos gustara, en un momento duro familiar. Siempre encontramos cosas positivas donde estuviéramos. Mientras estemos juntos en familia, estamos bien. Jugar afuera y vivir afuera permite desarrollarse. Si bien tuvimos lejos a los otros familiares, tuvimos la suerte en estos 14 años de que fueran regularmente. Entonces se hizo más llevadero.

–¿Y cómo fueron las dos temporadas post Mundial en Stade Français?

–Muy buenas, muy positivas. “Contablemente” la primera fue mucho mejor: terminamos segundos en la etapa regular, pasamos directamente a las semifinales. Y este año, todo lo contrario: estuvimos peleando contra el descenso. Pero la experiencia fue muy buena, muy enriquecedora. Y la pasé disfrutando de la vida en París, que es muy linda.

Un tacke a Ethan De Groot, durante el 6-44 a manos de All Blacks en una semifinal de Francia 2023; se trató del último mundial para Gómez Kodelo, pero no del fin de su participación en los Pumas. Thibault Camus - AP

–Al margen del rendimiento colectivo, ¿cómo te sentiste vos? Jugaste bastante.

–Sí, yo me sentí bien. Uno tiene que saber con qué rol va a un club. Me llamó Karim Ghezal, que su momento era el entrenador de Stade Français, y me dijo “che, tengo pilares derechos lesionados. Necesito que vengas”. Jugué mucho, pero yo sabía siempre mi rol en el equipo. Después, cuando volvieron todos jugué un poco menos. Con 38, 39 años, no es que pretenda jugar todos los fines de semana, si bien es lo más divertido de todo. Terminé jugando más de 20 partidos en las dos temporadas, entonces no voy a quejarme, cuando hay gente que no tiene la suerte ni de jugar 10 partidos en una temporada.

–Quizás hasta en esta etapa de tu vida era mejor tener menos acción, en un campeonato de tanto desgaste, el francés. Alarga un poco la carrera, ¿o no?

–Nunca lo pensé en términos de alargar la carrera, porque siempre supe que era el último club en el que iba a jugar. Jugaba, trataba de cuidarme para estar bien físicamente y responder si me necesitaban, pero sin presión.

–Vas a seguir involucrado en Stade Français...

–Sí, tomé una propuesta para seguir ligado al club, con un rol un poco particular: estoy como mano derecha del entrenador de forwards, y al mismo tiempo en un rol transversal a todo el club en la formación de primeras líneas. Me vino bien para cambiar un poco, desconectarme, no tener ocupados todos los fines de semana, porque desde hace 14 años no tengo fines de semana. No me quejo, pero está bueno empezar a disfrutar la familia.

El primera línea está disponible para esta ventana y por última vez actuará como jugador con el yaguareté en el pecho; batirá un récord de Agustín Creevy de 39 años y 196 días de edad.

–¿Te gusta esa función? ¿Cómo prevés la transición a ser un exjugador?

–Creo que es un proceso largo. Tuve muchos diálogos con mi mujer como para afrontar lo que viene, pero estamos muy seguros de la decisión. El período más difícil fue mi salida de Lyon, ya que venía el Mundial y no sabía qué iba a hacer después. Hicimos un poco el duelo familiar. Yo quería jugar un año más y, como considero que me fue bien, tuve varias posibilidades de seguir jugando. Pero ya el duelo estaba hecho, entonces no sufrí mi último partido, no tuve esa emoción que está a flor de piel en los últimos partidos y ya era más consciente de todo lo que venía. Aunque ahora viene el verdadero corte, que va a ser cuando termine la ventana. Tuve propuestas para seguir, pero no me veo mudándome, cambiando a mis hijos de colegio... Son muchas las cosas que uno ya tiene en cuenta.

–¿Te gusta París como ciudad para vivir?

–Nos encanta. Estamos muy contentos. Vivimos en el 16 [16e arrondissement], a dos cuadras de Roland Garros y del Parque de los Príncipes. El colegio de los chicos está a dos cuadras. Es un barrio muy lindo; estamos muy contentos. No estás en el qui... de “buses” lleno de turistas.

–¿Tu intención es establecerte ahí?

–En la carrera de entrenador uno puede decir “quiero quedarme 15 años en Stade Français”, pero quizás a los dos años aparece otra oportunidad. Puede irle bien, puede irle mal; todo va muy rápido. Mi objetivo es convertirme en entrenador. ¿Si me gusta? No lo sé, no lo hice. Lo único que entrené fue la M19 de Belgrano y di una mano con el scrum del centro de formación en estos dos años, pero lo de entrenador full time es algo que me gustaría descubrir. Tengo ganas de entrenar, de ser bueno, de proponerme una buena carrera de entrenador.

El primera línea argentino quiere iniciar una buena carrera de entrenador: vive muy a gusto en París, pero acepta que en algún momento deba tener que cambiar de lugar de radicación. Fabián Marelli

–¿Pensaste en jugar en Belgrano algún partido?

–Si me dan las fechas, me encantaría, pero hoy por hoy está complicado. No es tan fácil, porque yo ya no soy jugador, así que hay una negociación con el club ahí. La ventana termina el 19 [de julio] y yo empiezo a trabajar el 14.

–¿Estos en los Pumas van a ser tus últimos partidos o podés jugar el Rugby Championship?

–Son mis últimos partidos. Lo tengo acordado con Felipe, así que está claro de parte de los dos. Ya no soy jugador, ya no tienen por qué liberarme [el club para el seleccionado]. Y familiarmente, cada vez es más duro: los viajes, estar lejos de mis hijos, cosa que cada vez me cuesta más. Así que considero que este es un buen momento para que sean mis últimos partidos.