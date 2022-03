Gabriel Travaglini: la presidencia de la UAR que marca un cambio en el tono dirigencial

Con 23 test matches más un buen número de partidos no oficiales con la camiseta celeste y blanca, Gabriel Travaglini se convirtió en el presidente de la Unión Argentina de Rugby con más experiencia en los Pumas. Una cualidad que será importante refrendar a la hora de restaurar la desgastada relación entre la dirigencia y los jugadores.

En ese sentido, la llegada de Travaglini la presidencia marca un cambio en el tono dirigencial. A los 64 años, el hombre formado rugbísticamente en el CASI reemplaza a Marcelo Rodríguez, quien no había sido un jugador destacado. Además, corporiza el regreso de Buenos Aires a la conducción de la UAR luego de 12 años.

Travaglini llegó a los Pumas en 1978, con apenas 20 años. El año anterior, muchos de los jugadores históricos del seleccionado habían sido suspendidos por cinco años (sanción más tarde reducida a cuatro) luego de no presentarse a jugar el Sudamericano en apoyo a Arturo Rodríguez Jurado, a quien la UAR le había quitado la capitanía. Una situación que no dista demasiado de la coyuntura actual, a partir de que a fines de 2020 fuera destituido como capitán Pablo Matera y sus compañeros amenazaran con no jugar el último partido del Tri-Nations, algo que finalmente no ocurrió.

Puma número 342 según los registros de la UAR, su debut fue en Twickenham ante Inglaterra (denominado Inglaterra XV), el 14 de octubre de 1978, día en que se consiguió un histórico empate 13-13 con un recordado try de Marcelo Campo. Conducidos por Ánguel Guastella, ese día también vivieron su estreno con la celeste y blanca Campo, Marcelo Loffreda, Rafael Madero y Tomás Petersen, más el regreso tras el retiro de Héctor Pochola Silva y la vigencia de Hugo Porta. La base de un gran equipo de los Pumas en los años 80.

Dublin , Ireland - 20 November 2021; UAR Argentine Rugby Union 1st vice president Gabriel Travaglini during the Argentina Captain's Run at Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images) Brendan Moran - Sportsfile

También fue partícipe de una memorable gira por Nueva Zelanda en 1979. Los Pumas ganaron seis de los siete partidos provinciales (triunfos ante Poverty Bay, Auckland, Manawatu, Bay of Plenty, Taranaki y South Canterbury y derrota ante Counties) y cayeron ajustadamente en los dos tests ante Nueva Zelanda XV (18-9 y 15-6). Un mes más tarde, ese equipo le ganó 24-13 a Australia en Ferro, la primera victoria Puma ante una potencia del hemisferio sur.

No será el primer Puma en llegar al sillón presidencial. Antes lo hicieron Luis Gradín, Alejandro Risler, Frank de Maitland Heriot y Oswald St.J.Gebbie. Pero ninguno jugó tantos partidos ni tuvo la trascendencia que tuvo con la celeste y blanca Gabriel Travaglini. Durante nueve años (de 1978 a 1987), disputó 23 test matches (además muchos partidos no oficiales), apoyó ocho tries (32 puntos).

Sobrino de Alejandro “Chiquito” Travaglini y primo de Roberto “Rupa” Travaglini, Gabriel pertenece a una familia de gran impronta dentro del CASI. Allí se destacó como jugador y fue líder de una camada gloriosa. En 1981, con 23 años, fue el capitán del equipo que se consagró campeón, más allá de que no pudo terminar la campaña por una lesión producto de un accidente en moto. Volvió al año siguiente y nuevamente guio a su equipo a la cima, éxito que repetiría en 1985, siempre portando la cinta de capitán. Un equipo revolucionario para su época conducido por el “Caña” Luis María Varela y Ricardo Espagnol.

La última Asamblea Extraordinaria y Anual Ordinaria del Consejo Directivo presidida por Marcelo Rodríguez, en la cual se renovarán autoridades en la UAR para el próximo ciclo de cuatro años

Sobresalía como un tercera línea espigado, atlético, veloz y ágil. Buen saltador en el line-out, aunque sus retractores le endilgaban escasa vocación defensiva. Prueba de su ductilidad es que en 1981 integró el primer seleccionado argentino de seven en participar en el Seven de Hong Kong (cayeron en cuartos de final ante Barbarians) y con el CASI conquistó el antiguo Seven de la UAR de 1980 y 1981.

Luego de retirarse, se mantuvo ligado al rugby y al CASI, donde fue entrenador durante varios años y más recientemente se volcó a la arena política. Presidió al club en el ciclo 2013/2015 y secundó a Jorge Allen en el período 2015/16. Por pedido de Agustín Pichot, como el propio Travaglini contó, se acercó a la UAR. Iba a conducir la institución en 2018, pero las negociaciones entre las uniones provinciales postergaron su designación hasta ahora. Mientras tanto, durante los últimos cuatro años se desempeñó como vicepresidente primero durante la gestión de Rodríguez y secretario de la Fundación de la UAR.

Muy querido en el CASI, Travaglini se muestra como una persona conciliadora, de buenos modales y trato amable y simpático. Su condición de ex Puma le aporta un atributo más en un momento en que se necesita autoridad y moderación por igual.