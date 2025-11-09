Gales vs. Los Pumas: la Argentina, ante el desafío de dar el puntapié inicial hacia algo más grande

Difícilmente una encuesta sobre los cinco estadios más emblemáticos en el mundo del rugby no incluya al Millennium de Cardiff. Erigido en los terrenos del antiguo Arms Park, fue inaugurado para el Mundial de 1999 y desde entonces fue testigo partícipe de batallas insignes. El templo de una nación donde el rugby es religión. Los Pumas no son ajenos a la construcción de su carácter mítico. Estuvieron en el partido inaugural de Gales, allí alcanzaron un memorable empate ante los British & Irish Lions en 2005 y vencieron a Irlanda en los cuartos de final del Mundial 2015, además de tres victorias sobre los anfitriones. Un éxito en el mediodía de hoy difícilmente quede inscripto entre los hitos de la selección argentina, pero bien puede ser el punto de partida hacia algo más grande.

Lo que ocurrirá desde las 12.10 en Cardiff será un encuentro de destinos. La incesante curva ascendente que iniciaron los Pumas en 2022 se intersecta con la pendiente sin fondo en la que cayó Gales, que atraviesa la peor crisis de su historia. El equipo que conduce Felipe Contepomi es amplio favorito y tiene la obligación de ganar por duplicado: para confirmar su estatus de retador de las potencias y para mantenerse entre los seis primeros del ranking y aspirar a ser una de las cabezas de serie en el sorteo de Australia 2027.

Los números y los resultados no están en el norte de la estrategia de Contepomi, pero en esta ventana cobran un valor especial. Finalizar en el top 6 garantiza estar en el primer bolillero del sorteo que se realizará el 3 de diciembre y evitar compartir la zona con otra potencia, amén de allanar el camino hacia los cuartos de final. Siempre contemplando que, a dos años del Mundial, muchas cosas pueden cambiar y que, aun logrando el objetivo, el azar puede jugar una mala pasada.

Felipe Contepomi comenzó la temporada preservando a algunos jugadores que venían con mucho desgaste, apostando al Rugby Championship y a esta gira europea Mark Baker� - AP�

Lo concreto es que si los Pumas pierden con Gales la lucha por el sexto puesto quedará al rojo vivo. Una derrota por 15 puntos o más, de hecho, la dejaría en 81,30 y le haría perder esa posición a manos de Australia, que pese a haber caído con la Italia de Gonzalo Quesada por 26-19 quedó en 81,69 puntos. Si la derrota fuera por menos de 15, la Argentina quedaría en 82,14. Escocia, que cayó 25-17 con los All Blacks, bajó a 81,21, y Fiji, derrotado 38-18 por Inglaterra, suma 81,15. Todo muy ajustado. Por eso, una victoria en el Millennium le daría aire: si fuera por menos de 15 puntos llegaría a 84,14, y de hacerlo por 15 o más llegaría a 84,30.

Estas especulaciones, no obstante, no están en la cabeza de los jugadores de los Pumas. Su enfoque está puesto en continuar la evolución que comenzó de la mano de Michael Cheika y se profundizó con Contepomi, que le permitió, si no emparejarse con las máximas potencias, sí alcanzar un nivel en el que ganarles dejó de ser un episodio heroico. El objetivo es Australia 2027 y lo más auspicioso es que el equipo tiene mucho margen de mejora.

Esta ventana de noviembre es una gran oportunidad para plasmarlo. La dificultad irá en aumento. Siete días más tarde se medirán con Escocia en Murrayfield antes de cerrar el año visitando a Inglaterra en Twickenham. Ganar en el Millennium, entonces, es imprescindible.

Geronimo Prisciantelli ante Sudáfrica Amilcar Orfali - Getty Images South America

Contepomi comenzó la temporada preservando a algunos jugadores que venían con mucho desgaste, apostando al Rugby Championship y a esta gira europea. Resignó puntos, ganó en profundidad de plante. Llega a esta instancia con todos los jugadores a disposición, excepto por seis bajas de peso. El recambio que propició en julio empieza ahora a cobrar sentido. Las ausencias más notorias son las de la pareja de medios: Gonzalo García y Tomás Albornoz, dos jugadores clave para dotarle al equipo la dinámica que pregona el entrenador, amén de su capacidad de desequilibrio individual. Sus reemplazantes serán dos jugadores que debutaron este año como Simón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli, que en un partido se ganó la confianza del staff.

También repite, respecto del último partido (ante Sudáfrica en Twickenham), la pareja de medios, con dos tanques como Santiago Chocobares y Justo Piccardo. Santiago Carreras se mantiene en su puesto natural de fullback y la sorpresa es el desplazamiento de Juan Cruz Mallía al banco de suplentes. El scrum, que viene oscilante, tiene una gran oportunidad de ganar confianza ante una primera línea inexperta.

Gales, que estrena a Steve Tandy como entrenador, apela a su orgullo y algunos baluartes jóvenes, como Jac Morgan, Tomos Williams y Dafydd Jenkins. Orden y dominio físico deberían ser suficientes para imponer condiciones y, a partir de allí, desplegar el juego de manos y velocidad con que están consiguiendo desequilibrio en este ciclo.

Reunión de los Pumas en pleno entrenamiento en Australia: el equipo argentino necesita un triunfo para creer PETER WADE - Peter Wade Photography

La primera potencia en ser víctima de la selección argentina fue Gales, a la que superó en la cancha de GEBA en 1968. Ese equipo galés se convertiría en uno de los más grandes de la historia. En total, argentinos y galeses se enfrentaron en 25 oportunidades, con ocho victorias albicelestes, 15 del Dragón Rojo y dos empates. Hoy, cada uno atraviesa realidades opuestas a las que marca la historia. Plasmarlo en la cancha es la misión de estos Pumas. Un triunfo en el mítico Millennium Stadium difícilmente quede en el recuerdo, pero el valor de la victoria se apreciará más adelante.

Probables formaciones

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards y Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan (c) y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre.

Entrenador: Steve Tandy.

Suplentes: Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin, Freddie Thomas, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans y Louis Rees-Zammit.

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.

Inicio: domingo, 12.10

TV: ESPN

Cancha: Millennium Stadium, Cardiff.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)