Gastón Revol: el récord histórico en los Pumas 7s, que van por la defensa del título

escuchar

Pasó la euforia de una nueva coronación de Argentina, la cuarta en su historia del circuito mundial de seven. Un viaje corto y una nueva aventura para afrontar el quinto de los once torneos de la temporada, que tiene a los Pumas 7s en la tercera ubicación, detrás de Nueva Zelanda y Estados Unidos. Un ranking en el que reina la paridad y sólo 13 puntos separan al líder y al octavo, Fiji, siempre una amenaza. Después de la final épica ante los All Blacks 7s en Hamilton, el seleccionado conducido por Santiago Gómez Cora tiene todo listo para su debut en Sydney, este viernes a partir de las 2.56 ante Canadá, rival que superaron el último fin de semana con una actuación descollante de Marcos Moneta.

El torneo en Australia marcará un hito para un jugador argentino. A los 36 años, Gastón Revol igualará al inglés James Rodwell como el de más torneos disputados en el Seven Series. Será su campeonato N° 93 y superará a Dan Norton, otro inglés, en el listado. “El récord no es mi objetivo. Es tentador ser el jugador con más torneos; la verdad que no es un dato menor. Pero siempre digo que mis logros deportivos son más para la gente que me quiere y me apoyó. Me siento orgulloso”, expresó el medioscrum argentino en diálogo con World Rugby.

Revol debutó en 2009 cuando, por ejemplo, Santiago Gómez Cora aún estaba en actividad. Con los años se convirtió en una eminencia del seven. Es respetado y admirado por todos. Un líder adentro y sobre todo afuera de la cancha, fundamental para la conexión del grupo. “Cuando tratamos de integrar un jugador nuevo que se suma a la manada, ese trabajo lo delego en Gastón, que lo abraza directamente. Sabe qué hacer, cómo guiarlo y ayudarlo. Por lo general el nuevo comparte habitación con él, que es el primero en saber transmitir ese legado. El disfruta ese trabajo también, es parte de su laburo. No sólo patear bien la pelota, sino también integrar las partes del equipo”, admitió Gómez Cora en diálogo con LA NACION en la previa del último mundial. Un ejemplo reciente fue su gesto del último domingo: en la ceremonia de premiación, le cedió su medalla a Alfonso Latorre, que viajó por primera vez con los Pumas 7s, pero no sumó minutos. Todo un símbolo.

Con 427 encuentros, Revol se encuentra quinto en la tabla de más partidos, todavía lejos de los 470 de Dan Norton. Formado en La Tablada, Córdoba, afrontó en su plenitud los años de transición. Hoy disfruta y es el corazón de una camada brillante, que generó un sentido de pertenencia para el seleccionado de juego reducido, con una identidad bien marcada. Pensó en dejar la actividad tras el regreso del rugby a los Juegos Olímpicos, pero siempre se convenció y lo convencieron para seguir. “Al terminar Río de Janeiro 2016 sentía que se iba a terminar el seven; poco después tuve la primera charla seria con Santi Gómez Cora. Pusimos como plazo el Mundial de 2018 en San Francisco. Después, un año más para los Panamericanos y la clasificación a los Juegos Olímpicos. Ahí ya nos acercábamos a Tokio. Esa charla ya no se repite. Vamos viendo; lo importante es estar conectados y ver lo que vamos sintiendo. Claramente, lo que vivimos estos años es una inyección extrema de energía, que te dan ganas de seguir disfrutando de esta manera. Sería una locura dejarlo”, sostuvo quien sueña con estar por tercera vez en la cita olímpica: “Voy viviendo torneo a torneo; si bien falta mucho mi sueño es llegar a París”.

Tras el debut ante Canadá en el torneo de Sydney, los Pumas 7s se enfrentarán a Gran Bretaña el viernes a partir de las 21:34 y cerrarán la fase de grupos a las 3:17 del sábado ante Australia, el local. Una Zona A en los papeles accesible y que se cruzará en los cuartos de final con los de la Zona D que integran Fiji, Francia, Tonga y Japón. Revol sabe que no deberán bajar la guardia para seguir siendo un equipo competitivo y protagonista. “El desafío ahora es mental; poder pasar la página, disfrutar el post-torneo y volver a empezar. Cuando nos va mal y cuando nos va bien. Volver a empezar para no conformarnos con algo que ya pasó. El seven es así, pasa uno y se viene el próximo. Te relajas y te pasan por encima”.

El gesto de Revol el último domingo

🥇 Este tipo de gestos vale más que cualquier título. ¡👏 para Gastón Revol! #NZ7s pic.twitter.com/KPuqmev8YW — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 22, 2023