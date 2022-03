Hitos del deporte: el día en que el rugby argentino le abrió las puertas a una mayor federalización y cambió para siempre

El inicio este fin de semana del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y el inminente cambio de autoridades en la Unión Argentina de Rugby (UAR) es una invitación a trasladarse al 26 de diciembre de 1995, un día que marcó un antes y un después en la composición de este deporte en el país. Ese martes por la tarde, en el hotel Sheraton de Retiro, se terminó con más de un siglo de dominio casi exclusivo de Buenos Aires y se abrió la puerta a una mayor federalización. Los clubes de Buenos Aires se escindieron para conformar la URBA, en tanto que se aprobó un nuevo estatuto que le dio mayor poder a las Uniones provinciales. Fue aquella una jornada histórica en un año también bisagra en el plano internacional, ya que tres meses antes la entonces International Rugby Board (IRB), hoy World Rugby, había declarado el comienzo del profesionalismo.

Hasta la navidad del 95, el torneo que ahora es de la URBA era el de la UAR. O sea, el campeonato de la UAR únicamente lo jugaban los clubes de Buenos Aires más Atlético del Rosario, uno de los fundadores. La irrupción de Tucumán a mediados de los 80, conquistando y dominando el Campeonato Argentino y, también, poniendo fin al dominio de Buenos Aires, empezó a generar un movimiento que pedía más lugar al Interior en las decisiones de importancia. ¿Qué ocurría? Un club de los más grandes de Buenos Aires tenía más votos que una Unión provincial. No sólo los campeones de la UAR eran de Buenos Aires, sino sus presidentes, una lógica que continuó hasta 2009.

El de Tucumán fue un seleccionado muy fuerte en el Argentino de Uniones; en este caso, frente al de Buenos Aires. Fernando Font Gentileza

Tiempos de discusiones

Aquellos fueron tiempos de fuertes discusiones porque, además, el seleccionado venía de quedar por tercera vez consecutiva eliminado en la primera rueda de la Copa del Mundo. En Sudáfrica 95 los Pumas tenían un gran equipo, sobre todo entre sus forwards, pero perdieron los tres encuentros. Por primera vez, algunos jugadores se animaban a plantear en público que no se podía seguir compitiendo sin adaptarse al nuevo mundo que brotaba en el rugby. Pero ésta era la posición de la UAR, escrita en su memoria y balance de 1995: “En un año de profundos cambios filosóficos que a nivel mundial consideraron agotada la era del amateurismo, la UAR, con el total aval de todos sus afiliados, fue la única institución integrante de la International Rugby Football Board que mantuvo inalterable el principio de amateurismo como única forma de seguir practicando este deporte”.

Quizá sin saberlo, las voces de cambio que llegaban desde fuera de Buenos Aires iban tener en el futuro más lejano un significado más amplio que el de la creación de la URBA y la conformación de un nuevo orden institucional. Pero lo pronto, esas discusiones por generar una mayor federalización empezaron durante la presidencia de Lino Pérez, en el período 1993-1994. Se creó una comisión con representantes de varias Uniones liderada por Carlos Tozzi, quien había estado al frente de la UAR en 1973-1974 y en 1983-1992. Hombre del club San Martín, referee en los test que jugaron los Pumas en la década de 1970, “El Tigre” fue un dirigente fundamental en la historia del rugby argentino: consiguió la silla en el consejo de la IRB, el ingreso en la FIRA y la participación en el M-21 del Hemisferio Sur, entre otros logros.

Carlos Tozzi (izquierda) con el presidente del International Board, Vernon Pugh (con anteojos), en el partido celebratorio del centenario de la Unión Argentina de Rugby. ALFREDO SANCHEZ

En la presidencia de Felipe Ferrari (1994-1995) esa comisión tuvo la tarea de cerrar las propuestas que se venían planteando. El 1º de octubre de 1995 se alcanzó el acuerdo político en una reunión celebrada en el hotel Hyatt de Mendoza. Y el 31 de octubre, en Buenos Aires, se redactó el nuevo estatuto, aprobado el 26 de diciembre. En esa misma asamblea se trató por primera vez la moción que tres clubes presentaron para definir el coaching nacional rentado.

En los primeros días de 1996, mientras los diarios anunciaban que en la Argentina se profundizaba la desocupación y la crisis social, el rugby se organizaba en su nuevo esquema. La URBA se quedó en la casona de Pacheco de Melo 2120 donde venía funcionando la UAR. Ese lugar emblemático había sido comprado definitivamente por la UAR en diciembre de 1964, al costo de 19 millones de pesos de la época. Aquel gasto dejó en cero las arcas de la Unión y fue la razón por la cual viajó un solo dirigente –Emilio Jutard– a la gira por Sudáfrica de 1965 que significó el bautismo de los Pumas.

Miguel Servera, de Olivos, fue el primer presidente de la URBA. Luis Gradin, de Belgrano y Puma del 65 y ex entrenador del seleccionado, quedó al frente de la nueva UAR. José Luis Rolandi, que era el secretario, recuerda aquel traspaso: “Durante un tiempo la UAR funcionó en una oficina dentro de la URBA. Nos dieron 120 mil dólares para comprar la nueva sede, pero yo, que soy escribano, sabía que con esa plata no podíamos llegar ni a un departamento de 3 ambientes. Al final conseguimos un lugar al comienzo de la Avenida Rivadavia, que no era lindo pero que tenía un gran sótano que nos sirvió para poner toda la ropa y las cajas”.

Los Pumas en el Mundial de Sudáfrica, en 1995, un año de quiebre para el rugby argentino. Archivo

También aquellos cambios trajeron una pulseada que aún hoy se mantiene entre Buenos Aires y la UAR. Desde la reciente URBA se opusieron a algunas medidas que tomó en ese momento Gradin, como la de permitir jugadores profesionales en los Pumas hasta la contratación en 1996 del neozelandés Alex Wyllie como asesor del seleccionado, que tenía como head coach a José Luis Imhoff. Tal era la disputa en ese terreno que Gradin se puso al frente de la comisión de selecciones.

Esos cambios derivaron en que años más tarde, en 2009, llegara a la presidencia de la UAR el primer representante de una Unión por fuera de Buenos Aires. Luis Castillo, de Tucumán, inauguró una era que continuó con el rosarino Carlos Araujo y siguió hasta ahora con el sanjuanino Marcelo Rodríguez. En unos días, retornará al frente de la UAR un hombre de la URBA: Gabriel Travaglini, del CASI.

La URBA se fue potenciando en este tiempo. Hoy la integran 91 clubes y 44 mil jugadores. Las Uniones provinciales también crecieron abasteciendo a los Pumas y recibiendo al seleccionado en sus partidos provinciales. Aunque aún falta, la federalización se empezó a concretar en aquel 26 de diciembre de 1995, día en el que se celebra la Sagrada Familia.