Hitos que marcaron el histórico subcampeonato de Jaguares

6 de julio de 2019

La derrota ante Crusaders en la final no opaca la brillante campaña de Jaguares. Una temporada que empezó de manera irregular, pero en la que fue creciendo de menos a más hasta erigirse como candidato al título. El subcampeonato termina premiando un gran año, que marcará un antes y un después en la historia del rugby argentino, y aún del Súper Rugby. Aquí, un recorrido por los momentos más salientes.

Jaguares 23-19 Blues Sábado 2 de marzo - Fecha 3 - Estadio José Amalfitani

Por primera vez en cuatro años Jaguares comenzó la temporada jugando como local. Luego de una preparación ajustada en tiempos, debutó con derrota ante el subcampeón Lions pero se recuperó venciendo a Bulls y cerró el tramo de tres partidos en Vélez con un resonante éxito ante los Blues de Ma'a Nonu, Sonny Bill Williams y Rieko Ioane. La primera victoria en casa ante un equipo neocelandés en la historia de la franquicia.

Bulls 20-22 Jaguares Sábado 6 de abril - Fecha 8 - Loftus Versfeld, Pretoria

Derrotas en Sudáfrica ante Lions y Stormers marcaron el punto más bajo de Jaguares en la campaña. En la vuelta a casa hubo mejoría, pero no alcanzó y cayó con Chiefs sobre el final. De vuelta a Sudáfrica, el equipo mostró un gran temple para mantenerse en partido ante el mejor equipo sudafricano cuando no salían las cosas y explotar en los últimos diez minutos para revertir el resultado. En ese lapso en el que brilló el apertura tucumano Domingo Miotti, recién ingresado y debutante absoluto, al anotar dos tries. Primera victoria en Sudáfrica en 12 partidos.

Sharks 17-51 Jaguares Sábado 13 de abril - Fecha 9 - Kings Park Stadium, Durban

La actuación más acabada de Jaguares en la temporada regular, dominante de principio a fin a partir de la imposición en el punto de contacto y desbordando por todos lados a una gran defensa. Hubo tries de contraataque, de primera fase y de jugadas de largo aliento. Floréandose incluso por momentos. Hat-trick para Matías Orlando, el único de Jaguares esta temporada, y auspicioso debut de Santiago Carreras.

Hurricanes 20-28 Jaguares Viernes 17 de mayo - Fecha 14 - Westpac Stadium, Wellington

El triunfo más resonante en la historia de Jaguares. hasta éste. Como visitante, derrotó al equipo más poderoso que enfrentó en la temporada regular. Supo administrar los momentos adversos y explotó en los pasajes favorables para dejar a un candidato al título con las manos vacías. Allí el equipo dio muestras de que estaba para llegar lejos.

Reds 23-34 Jaguares Sábado 1° de junio - Fecha 16 - Suncorp Stadium, Brisbane

Cierre ideal para una gira positiva, con tres victorias en cuatro partidos en Oceanía y clasificación a los playoffs todavía con tres partidos por jugar. Con un equipo sin varios titulares, mantuvo el impulso que traía y sumó su séptima victoria en ocho partidos. Aunque sufrió más de la cuneta en el final, el equipo se floreó por momentos y debió haber ganado por más amplitud. Una semana más tarde, de vuelta en casa, vencería a Sharks para garantizar cuartos de final en Vélez y luego aplastaría a Sunwolves con un equipo alternativo para asegurar también la localía en la semifinal.

Jaguares 21-16 Chiefs Viernes 21 de junio - Cuartos de final - Estadio José Amalfitani

Una prueba de fuego para Jaguares. Primera vez que jugaba cuartos de final como local y enfrente había un equipo avezado como Chiefs, equipo que se había vuelto con victoria de sus dos visitas a Buenos Aires. Pese a que Jaguares estuvo atado en el primer tiempo, reaccionó en gran forma dando una muestra de carácter para transformar un 8-16 en 21-16 en un abrir y cerrar de ojos en el segundo. Hasta hubo espacio para el sufrimiento antes de cerrarlo a puro tackle. En la semifinal, en cambio, Jaguares mostró su mejor versión y aplastó a Brumbies.