Arrancó el 2026 para los rugbiers argentinos: el goleador implacable en Francia y los tries en Inglaterra

No hay pausa. El rugby no frena y entre las fiestas de fin de año, las ligas de Europa continúan su rumbo en una temporada que recién se encuentra en la mitad, en los torneos más fuertes del Viejo Continente. En el frío norte inglés, un argentino fue la figura de un triunfo que se hizo esperar: después de 19 partidos y 399 días, Newcastle Red Bulls volvió a ganar un partido en la Premiership, con Simón Benítez Cruz como uno de los grandes responsables.

Cambiaron muchas cosas en un año en la vida del medio scrum. En enero del año pasado tomó la decisión de aceptar la propuesta de la Unión Argentina de Rugby de continuar su carrera en Tarucas, para dejar el confort de Buenos Aires y viajar al calor de Tucumán para tener más ritmo de juego en la novedosa franquicia del Súper Rugby Américas. No sólo logró el rodaje deseado, sino que su vida dio un giro: fue elegido mejor jugador del torneo, recibió su primera convocatoria a los Pumas y terminó jugando 11 de los 13 partidos de la selección argentina en el año. Además, dio el salto a la Premiership para potenciar su nivel.

Simón Benítez Cruz apoya el try para la victoria de Newcastle

El ardor del verano en Tucumán contrasta con el álgido clima del invierno en Newcastle. El club que desde esta temporada es propiedad de Red Bull logró su primera victoria en esta campaña en la liga inglesa. El triunfo por 25-19 sobre Gloucester cortó una racha de 399 días sin victorias y Benítez Cruz fue fundamental.

A pura viveza y explosión, dos características propias de su juego, rompió la defensa rival, dejó a varios rivales en el camino y corrió 40 metros para su primer try con esa camiseta. El jugador de 26 años le imprimió ritmo a los ataques de su equipo, fue una amenaza en ofensiva y recibió la medalla al mejor jugador del partido. Una vez finalizado el encuentro, la televisión local lo capturó junto a su familia, que lo acompañó en las fiestas y asistió a su primer partido en el año.

En uno de los encuentros más atrapantes de la fecha, Matías Moroni apoyó un try en la victoria de Bristol Bears por 19-17 sobre Sale Sharks. El back de 34 años no iba a integrar el plantel, pero fue llamado a último momento por la lesión de un compañero y terminó ingresando en el primer tiempo por un inconveniente físico de Louis Rees-Zammit. Como wing, Moroni aceleró y definió pegado a la bandera en una conquista clave para dar vuelta el marcador. Una de las figuras de Bristol fue Pedro Rubiolo, inmenso en el trabajo sin la pelota, con 19 tackles. Santiago Grondona también cumplió una buena tarea defensiva y recuperó dos pelotas en el piso.

En el oeste, Santiago Carreras empieza a enamorar a los hinchas de Bath con sus pinceladas y sus tries. El sábado marcó uno en el éxito 33-26 sobre Exeter Chiefs, para quedar como escoltas de Northampton Saints, que aplastó a un Harlequins abatido. El equipo de los argentinos (Guido Petti, Rodrigo Isgró y Pedro Delgado sumaron minutos) perdió por 66-21 y continúa atravesando una temporada decepcionante. Juan Martín González volvió a apoyar un try en Saracens, pero su club perdió por 36-28 ante Leicester Tigers y se aleja de los puestos de semifinales.

En Francia

El Top 14, la competencia de equipos más fuerte del planeta y la que más Pumas agrupa, vibró con el resonante triunfo de Perpignan sobre Toulouse 30-27, con el aporte argentino: Ignacio Ruiz y Joaquín Oviedo ingresaron en el segundo tiempo, le dieron un impulso al equipo para la remontada y ambos apoyaron tries. Por su parte, Benjamín Urdapilleta aportó un penal de larga distancia y Jerónimo De la Fuente otorgó una asistencia con el pie. El último en la tabla superó al puntero, que guardó a varias figuras para sus compromisos en la Champions Cup.

El try de Ruiz

Domingo Miotti reafirma semana a semana su gran presente en Francia. Después de una temporada plagada de lesiones, encontró regularidad y constancia en Montpellier, que en la 14° fecha aplastó a Bayonne 62-22 y se mantiene en puestos de play-off. El tucumano sumó 22 puntos y se ubica cuarto en la tabla de goleadores, con 124. Además, anotó un try frente a un rival directo en la lucha por la clasificación, que estuvo lejos de su potencial.

En una tarde negra, Bayonne sufrió la temprana salida de Mateo Carreras al minuto de juego por una conmoción cerebral.

El otro argentino que salió reemplazado por una lesión fue Marcos Kremer, por una fractura en un dedo de la mano. El tercera línea no salió a jugar en el segundo tiempo en la victoria de Clermont sobre Montauban y no estaría disponible para los compromisos de la Champions Cup.

En Italia, Thomas Gallo apoyó un try con su sello: a pura potencia se filtró en la defensa y marcó el primero de Benetton, que corrió de atrás y cayó 15-14 ante Edinburgh por el United Rugby Championship. También fueron titulares Bautista Bernasconi e Ignacio Mendy.