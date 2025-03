Inglaterra logró su máxima goleada en Cardiff y sueña con el Seis Naciones

Inglaterra cumplió con su trabajo y ahora le toca esperar. No tuvo inconvenientes frente a un rival en crisis, que no ofreció resistencia y sigue tocando fondo. El 68-14 es lapidario; la goleada con mayor diferencia contra uno de sus máximos rivales en Europa los deja como líderes momentáneos del Seis Naciones. A las 17, Francia recibirá a Escocia y un triunfo le alcanzará a Les Bleus para gritar campeón en París.

La tarde en el Principality Stadium de Cardiff fue una de las grandes humillaciones que sufrió Gales en las últimas décadas. Un equipo arrasado, sin respuestas anímicas y nada a qué aferrarse. Superado en el scrum, en el contacto y en la actitud ante un rival que superior de principio a fin. A los dos minutos golpeó a través de Maro Itoje y a los 82´ lo cerró Chandler Cunningham-South, su compañero en la segunda línea desde durante más de 60 minutos.

La Rosa fue un vendaval, un equipo agresivo que aprovechó cada licencia que le dio su rival. Durante la primera mitad lastimó en ataque y en la segunda etapa mostró mejoras en la defensa, con tackles ofensivos y buena prestación en el break-down. Su rendimiento fue parejo: 33-7 durante los primeros 40 minutos y 35-7 en el tramo final.

Henry Pollock festeja desde el piso ADRIAN DENNIS - AFP

Inglaterra cerró un torneo positivo, con una pequeña esperanza de cerrarlo con un título: necesita que Francia no le gane a Escocia como local. Es decir, requiere una mano de su acérrimo enemigo histórico para volver a levantar la Copa del Seis Naciones después de cinco años. No obstante, el campeonato le dejó señales positivas, con fragmentos de un rugby con más fluidez de ataque y jugadores que se establecieron: Fin Smith se consolidó como el apertura de Inglaterra y saca pecho para ganarse un lugar en los British and Irish Lions. Su asociación con Alex Mitchell le dio un salto de calidad al rugby de la rosa. Will Stuart, Ben Curry, Ollie Lawrence y Tom Willis son otros de los que dieron un paso al frente en un plantel con Maro Itoje, Ellis Genge y Ben Earl como figuras establecidas.

El mejor jugador inglés en el torneo fue Tommy Freeman, el hombre de quiebre en ataque. Con 1,91 m y 102 kg. marcó la diferencia con su potencia, sus destrezas técnicas y su buena toma de decisiones. El wing de Northampton Saints, que hoy se paró como centro, anotó tries en las cinco fechas del torneo; Sólo el francés Philippe Bernat-Salles, en 2001, lo había logrado. Louis Bielle-Biarrey puede igualarlos esta noche en París.

Inglaterra logró un triunfo histórico en Cardiff ADRIAN DENNIS - AFP

Gales está inmerso en su peor crisis en la era profesional. Afuera y adentro de la cancha. De carácter institucional, reflejada en un seleccionado que acumula 17 derrotas consecutivas, que empezó en octubre del 2023 en el partido de los cuartos de final frente a los Pumas en Marsella. Warren Gatland dejó el cargo a mitad del torneo y, más allá de algunos buenos ajustes de Matt Sherratt, el entrenador interino, el Dragón sólo tuvo algunos lapsos de entusiasmo y se llevó la Cuchara de Madera por segundo año consecutivo.

El camino de la Rosa seguirá en Argentina: en julio visitarán a los Pumas en el Estadio de Estudiantes de La Plata y también en el Estadio San Juan Del Bicentenario. Viajarán sin los jugadores convocados a los British & Irish Lions, lo que le permitirá seguir agrandando la base, con nuevos jóvenes que asoman. Hoy, por ejemplo, Henry Pollock hizo su estreno con dos tries. El tercera línea fue la figura del seleccionado M-20 que ganó el último Mundial Juvenil y ya empezó su camino en la mayor. Tras varios años de irregularidad, el país que inventó el rugby busca finalmente despegar.

Lo mejor del partido

La síntesis

Gales: Blair Murray; Ellis Mee, Max Llewellyn, Ben Thomas y Joe Roberts; Gareth Anscombe y Tomos Williams; Jac Morgan (capitán), Taulupe Faletau, y Aaron Wainwright; Dafydd Jenkins y Will Rowlands; WillGriff John, Elliot Dee y Nicky Smith.

Entrenador: Matt Sherratt

Cambios: ST: 0´ Dewi Lake por Dee y Keiron Assiratti por John, 7´ Teddy Williams por Rowlands y Jarrod Evans por Anscombe, 12´Gareth Thomas por Smith y Tommy Reffell por Faletau, 17´Nick Tompkins por Llewellyn , 22´ Rhodri Williams por Tomos Williams

Inglaterra: Marcus Smith; Tom Roebuck, Tommy Freeman, Fraser Dingwall y Elliot Daly; Fin Smith, y Alex Mitchell; Ben Curry, Ben Earl, y Tom Curry; Ollie Chessum y Maro Itoje (capitán); Will Stuart, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.

Entrenador: Steve Borthwick.

Cambios: PT: 18´ Chandler Cunningham-South por Chessum. ST: 7´ Joe Heyes por Stuart y Jamie George por Cowan-Dickie 9´Jenry Pollock por Freeman, 15´ George Ford por Fin Smith, 18´ Tom Willis por Ben Curry, 24´ Fin Baxter por Genge, 27´ Jack van Poortvliet por Mitchell

Primer tiempo: 2 minutos gol de Fin Smith por try de Itoje (I), 10´gol de Fin Smith por try de Roebuck (I), 30´ gol de Anscombe por try de Ben Thomas (G), 34´gol de Fin Smith por try de Freeman (I), 38´ gol de Fin Smith por try de Cunningham-South (I), 40´ try de Stuart (I). Resultado parcial: Gales 7-33 Inglaterra.

Segundo tiempo: 14´ gol de Fin Smith por try de Mitchell (I), 26´ gol de Marcus Smith por try de Pollock (I), 29´ gol de Marcus Smith por try de Heyes (I), 36´ gol de Evan por try de Ben Thomas (G), 39´ gol de Marcus Smith por try de Pollock (I), 42´ gol de Marcus Smith por try de Cunningham-South (I). Resultado parcial: Gales 7-35 Inglaterra.

Árbitro: Nic Berry (Australia)

Estadio: Principality Stadium, Cardiff

Nicolás Casanova Por

Temas Seis Naciones