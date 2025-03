Irlanda le ganó a Italia, pero resulta que al final perdieron los dos

La primera misión era ganar. La segunda, anotar cuatro tries. Finalmente, sacar una buena diferencia. El éxito por 22-17 ante Italia en el Stadio Olimpico de Roma mantiene a Irlanda con posibilidades de ser campeón, pero haber tildado sólo dos de los tres ítems lo deja a merced de un milagro. Ahora debe esperar que tanto Inglaterra como Francia pierdan este sábado en la continuidad de la quinta y última fecha del Seis Naciones para conseguir el tricampeonato.

Sin posibilidades de campeonar, el local también ponía mucho en juego. Después de una espectacular presentación de Gonzalo Quesada en el plano internacional un año atrás, cuando llevó a la Azzurra a su mejor campaña histórica en el certamen continental, no pudo mantener el ímpetu en la versión 2025. Una victoria ante la poderosa Irlanda, a la que no vence desde 2013, alcanzaba para volver a cerrar con signo positivo.

No obstante, ninguno cumplió sus objetivos. Italia repitió la tendencia de los partidos anteriores: buenas intenciones, acciones lucidas, quiebres defensivos, momentos de dominio. Pero cometió algunos errores que ante potencias como Irlanda se pagan muy caro y, en definitiva, le costaron el partido. Sobre todo, penales innecesarios, dos amarillas y una roja de 20 minutos.

Irlanda ganó porque aprovechó esas circunstancias, y cuando tuvo su momento lo explotó al máximo y pegó en los momentos clave. Pero en el balance global del partido no fue superior. En los últimos tres partidos estuvo muy lejos del equipo imperial que lo elevó al bicampeonato y a ser uno de los dominadores del mundo ovalado. Sólido en las formaciones fijas, más prolijo en los rucks, aprovechó los penales para posicionarse cerca del in-goal rival y fue letal con el maul.

De entrada Italia propuso un juego más fluido e intenso. Impuso condiciones y hasta logró desequilibrar a la defensa irlandesa en varias oportunidades con Ange Capuozzo y Tommaso Menoncello como factores preponderantes. El ejemplo más acabado fue el try que apoyó Monty Ioane, gestado por una gran acción individual de Menoncello, que partió la defensa, y una genial asistencia con el pie de Paolo Garbisi. Pero al mismo tiempo, la Azzurra fue más indisciplinada y pagó caro los penales: 10 en total contra solo cuatro de Irlanda. De dos infracciones evitables en mitad de cancha, una zona que no entraña peligro, llegaron los dos tries visitantes de jugadas de line-out cercanos al in-goal. El segundo le costó además la amarilla al ingresado Michele Lamaro. La ventaja de 12-10 del cierre del primer tiempo representaba menos un premio para el Trébol que un castigo para Italia.

El inicio del segundo tiempo fue letal para el equipo de Quesada. Con uno menos recibió un try de entrada y, tras la salida subsiguiente, se fue expulsado Ross Vincent por un choque de cabezas con el receptor; 20 minutos más con uno menos, lo pagó. Sheehan volvió a apoyar en jugada de line y maul y enseguida en apoyo del wing por la otra punta. Hat-trick para el hooker y el punto bonus necesario para que Irlanda conservara alguna esperanza de ser campeón. El partido empezaba a teñirse de verde. Ahora necesitaba estirar la diferencia, el primer criterio de desempate ante igualdad de puntos.

Una genialidad sacada de la galera de Ange Capuozzo volvió a poner a Italia en partido a los 23 minutos (22-17). El cierre encontró a Italia con mayor vocación de dar vuelta el partido que a Irlanda intentando estirar la diferencia. No ocurrió ni una ni la otra. Irlanda quedó a la espera de un milagro. Cualquiera sea el desenlace, el Seis Naciones 2025 dejó en claro que dio un paso atrás.

Italia: Tommaso Allan; Ange Capuozzo, Juan Ignacio Brex (c), Tommaso Menoncello y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Martin Page-Relo; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Sebastian Negri; Federico Ruzza y Dino Lamb; Simone Ferrari, Gianmarco Lucchesi y Danilo Fischetti.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Cambios: PT 18m, Niccolo Cannone por Lamb; 29, Ross Vintcent por L. Cannone y Michele Lamaro por Negri. ST 5m, Stephen Varney, por Page-Relo; 15, Mirco Spagnolo por Fischetti y Giosue Zilocchi por Ferrari; 19, Giacomo Nicotera por Vincent; 35, Leonardo Marin por Allan.

Irlanda: Hugo Keenan; Mack Hansen, Garry Ringrose, Robbie Henshaw y James Lowe; Jack Crowley y Jamison Gibson-Park; Josh van der Flier, Caelan Doris (c) y Jack Conan; Tadhg Beirne y James Ryan; Finlay Bealham, Dan Sheehan y. Andrew Porter.

Entrenador: Simon Easterby.

Cambios: 6m, Tadgh Furlong por Bealham y Joe McCarthy por Ryan; 11, Peter O’Mahony por Van der Flier; 15, Bundee Aki por Henshaw; 25, Jack Boyle por Porter y Sam Prendergast por Crowley; 26, Conor Murray por Gibson-Park; 30, Gus McCarthy por Sheehan.

Puntos e incidencias

PT: 12m, gol de Allan por try de Ioane (It); 24, gol de Crowley por try de Keenan (Ir); 32, penal de Allan (It); 39, try de Sheehan (Ir).

Amonestado: 38m, Lamaro (It).

ST: 6 y 17m, tries de Sheehan (Ir); 24, gol de Allan por try de Capuozzo (It).

Amonestado: 39m, Nicotera (It).

Expulsado por 20m: 8m, Vincent (It).

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

Cancha: Stadio Olimpico, Roma.

