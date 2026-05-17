CASI venció a CUBA con un penal de Juan Akemeier en la última acción y se mantiene al frente del Top 14

Corrió desde atrás, pero se ahogó en la orilla. Cuando parecía que CUBA remontaría el resultado, CASI tuvo el tiro del final y disparó: el pie de Juan Akemeier le dio el triunfo en Villa de Mayo por 38-37 en un encuentro electrizante. Y la Academia es líder al cabo de ocho fechas en un torneo de URBA en el que hay una tendencia marcada, con cuatro clubes que ya se perfilan para conseguir un lugar en las semifinales.

La puntería de Akemeier sentenció un partido vibrante de inicio a fin. Desde el try de Iñaki Irigaray, el desequilibrante fullback local que marcó en la primera pelota que tocó en su debut como titular, hasta la acción final en la que CUBA cometió dos infracciones que definieron el triunfo de CASI, uno de los dos líderes del Top 14. Sin hacer demasiado ruido, el conjunto de San Isidro aprendió a ganar, adquirió oficio para inclinar la balanza en su favor en duelos cerrados. Rinde en los momentos calientes. “Antes estos partidos se nos iban. Estamos mejor físicamente y estamos jugando mejor ante la presión. Sabemos que si vamos a buscarlos hasta el final, se puede ganar estos partidos”, expresó Ignacio Larrague, uno de los más experimentados entre las cebras.

Bautista Casaurang tacklea y desplaza a Benjamín Belaga; en buena parte de la segunda mitad CUBA acarreó a CASI, pero la Academia se condujo mejor en el desenlace y ganó. Pablo Elías

La Academia dominó en un primer tiempo excelso de su parte, con pocos errores y paciencia como virtud. Las puntadas de los forwards generaron impulso en ataque y, con la dinámica que le otorgó el medio-scrum Joaquín Sánchez, el visitante se adentró en una defensa que no tuvo urgencia. La receta del line y maul no suele fallar en el líder; Juan Bautista Torres Obeid volvió a apoyar por esa vía y ya acumula ocho conquistas en la temporada. Sánchez marcó el suyo luego de una larga secuencia y Akemeier aportó su habitual puntería, para que el conjunto de San Isidro se fuera arriba al descanso por 23-7.

CUBA, que llegaba entonado con triunfos sobre Atlético del Rosario y Los Tilos, mostró su mejor versión en la segunda mitad. Pegó de entrada y desestabilizó a un equipo que estaba en armonía. Para eso fue fundamental Rafael Benedit, un apertura disfrazado de centro. Su pie quirúrgico arrinconó a su rival desde el inicio, con un 50-22 que propició posesión en terreno ajeno y terminó en un try de Juan Pedro Garoby, al que asistió Santiago Uriarte. Benedit, integrantes de los Pumitas en el 2025, acertó sus siete patadas a los palos y mantuvo a su equipo en el partido.

CASI aprovechó sus situaciones cuando pisó campo del rival. “Íbamos ganando por 16 puntos y se emparejó muy rápido. Pero siempre vamos a batallar hasta el final; nos propusimos mejorar en eso. Contra Los Tilos nos pasó algo parecido y lo definimos al final”, explicó Eugenio Sartori, uno de los baluartes de un pack que suele dominar a sus adversarios. El ingreso de Hugo García en la segunda etapa le dio impulso al visitante, que terminó haciéndose fuerte en el scrum y marcó diferencia: forzó dos penales y generó dos ventajas en el try de Larrague y en la última acción del encuentro.

Joaquín Sáenz de Miera patea a la salida de un ruck; CASI aprendió a manejar los tiempos en los momentos decisivos. Pablo Elías

En un torneo extenso, en el que transcurrieron apenas ocho fechas de las 26 de la etapa regular, los cuatro conjuntos de arriba empiezan a marcar una tendencia. CASI, Hindú, SIC y Newman marcan el ritmo del certamen de rugby de Buenos Aires y cada uno perdió un solo encuentro. Únicamente se doblegaron entre ellos. Newman, el cuarto en la tabla, le sacó 11 puntos de ventaja a Regatas Bella Vista, el quinto, que cayó en cuatro de los ocho compromisos. La diferencia de tantos explica esta corriente: CASI, con +103; Hindú, con +89; SIC, con +123, y Newman, con +76, están muy por encima de Regatas, que presenta -20, y de Los Matreros, que registra -31, y son sus principales perseguidores en las posiciones.

La calidad de los planteles y el irregular inicio de Alumni, CUBA y Belgrano, los otros que ostentan planteles amplios y competitivos, producen una brecha en la tabla, que aún no es decisiva pero sí relevante. El campeonato es más largo que lo habitual, pero la Unión de Rugby de Buenos Aires tomó la decisión de no incluir al quinto y al sexto entre los clasificados para los playoffs, como sí ocurría en el viejo Top 14.

Compacto de la victoria de CASI en Villa de Mayo

CUBA cayó en seis de sus ocho partidos y se aleja del lote de los por ahora semifinalistas. Sus seis derrotas fueron apretadas: ante Alumni, Hindú y CASI perdió en la última jugada; frente a Champagnat, a tres minutos del final; contra La Plata, por dos puntos, y a manos de Regatas, por tres. CASI, en cambio, aprendió de las últimas temporadas. Este sábado en Villa de Mayo sus jugadores promediaron 25 años de edad, con una buena mezcla entre experimentados y chicos, como Ramón Castillo, que a los 19 años marcó su primer try en la máxima categoría. A paso firme, la Academia avanza y se consolida entre los mejores cuatro.

Síntesis de CUBA 37 vs. CASI 38