Italia sigue haciendo historia en el Seis Naciones: ahora bajó a Inglaterra

Quién diría en el año 2000, cuando Italia hizo su ingreso al torneo que reunía a los cinco equipos más poderosos del rugby de Europa, que la selección azzurra iba a protagonizar triunfos épicos. Pasaron las décadas, el deporte evolucionó e Italia, ahora dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, demuestra semana a semana que aquellos tiempos de un equipo casi amateur quedó bien el pasado. Italia dio otro golpe sobre la mesa en el torneo Seis Naciones de 2026 al vencer a Inglaterra por 23 a 18 en el Estadio Olímpico de Roma.

De esta manera, la Azzurra (que se había ido al descanso en desventaja por 12-10) consigue su segundo triunfo en el certamen, tras el 18-15 del debut frente a Escocia. A falta de una jornada para el final del certamen y con la incertidumbre sobre quién puede ser el campeón (Francia y Escocia, ambos con 16 puntos, e Irlanda, con 14, tienen posibilidades de consagrarse), Italia pasó a los ingleses en la tabla y se estacionó en el cuarto lugar con 9 puntos. En la última jornada, el sábado próximo, visitará a Gales.

De vencer a Gales en Cardiff en la última fecha logrará por primera vez tres victorias en los 27 años que lleva emparejado con los mejores del mundo. Antes de que llegara Quesada, que hace dos años logró dos triunfos y un empate, sólo dos veces había alcanzado dos victorias en un mismo Seis Naciones, en 2007 y 2013.

Gonzalo Quesada, el argentino que tomó el timón de Italia y no para de sorprender Gregorio Borgia� - AP�

El abrazo de Gonzalo Quesada con su staff de entrenadores, entre ellos otro argentino como Germán Fernández, fue el primer lugar al que apuntaron las cámaras cuando terminó el partido. El ex apertura de los Pumas sigue haciendo historia en su primera experiencia como entrenador de un seleccionado. Haber guiado a Italia a la primera victoria jamás conseguida ante Inglaterra es un nuevo hito en su ilustre carrera, que se suma al hecho de haber logrado en 2024, apenas había asumido, la mejor campaña en su trayectoria en el Seis Naciones.

Inglaterra era el único rival del Seis Naciones, certamen al que se sumó en 2000, al que no había podido vencer la Azzurra. Pasaron 32 partidos desde aquel primer enfrentamiento oficial en 1991, los 32 con derrota. Hasta que llegó Gonzalo Quesada para cambiar el transcurso de la historia.

Tommaso Menoncello y Leonardo Marin aportaron dos tries, mientras que Paolo Garbisi se hizo fuerte con el pie gracias a dos conversiones y tres penales para Italia. Inglaterra también apoyó dos tries, a través de Tommy Freeman y Tom Roebuck, mientras que Fin Smith sumó un gol y dos penales.

El éxito por 23-18 en el Olímpico de Roma, con otra actuación world-class de Tommaso Menoncello, gestor de los dos tries de su equipo, Italia alcanzó su segunda victoria en el certamen.

Esta versión de Italia que conduce Quesada tiene dos diferencias marcadas respecto de versiones pasadas que insinuaron buenas intenciones. En primer lugar, una irrevocable vocación por un juego más dinámico y desplegado. Segundo, y más importante, fortaleza mental para pelear los partidos hasta el final.

El centro Leonardo Marin se escapa hacia el try tras una brillante acción de Tommaso Menoncello TIZIANA FABI� - AFP�

A los 15 del segundo tiempo, Inglaterra jugaba con uno más por la amonestación a Giacomo Nicotera y el apertura Fin Smith capitalizaba un penal forzado con el scrum acertando el envío para adelantar a los suyos 16-10. Pero la historia tenía preparado un guiño. El tradicionalmente granítico equipo inglés se derrumbó. La Azzurra olió sangre y tomó su oportunidad.

Dos penales acertados por Paolo Garbisi para ponerse a tiro, dos amonestaciones para Inglaterra, desorientada: primero a Sam Underhill por embestir a un rival en el rostro, luego al experimentadísimo Maro Itoje por un penal muy inocente.

El try de la victoria llegó en una jugada que parecía inofensiva. El apertura Garbisi ensayó un kick cruzado hacia el touch para el wing Monty Ioane, pero la pelota fue hacia atrás. Ioane igualmente la tomó, se sacó una débil marca de encima y habilitó a Menoncello que entró a toda velocidad y generó el desequilibrio, antes de asistir a la conquista del otro centro, Leonardo Marin. Quedaban nueve minutos en los que Italia se defendió con orden y agraseividad.

La sobriedad en las formaciones fijas es una de las virtudes de Italia, como lo evidencia este line-out ganado en las alturas por Federico Ruzza. TIZIANA FABI� - AFP�

Hasta aquel punto de quiebre el partido había sido anodino y se jugaba al ritmo que quería Inglaterra: mucho uso del pie, jugadas de un solo pase, lucha en el punto de contacto y poco espacio para el error. Hasta allí Italia no había mostrado mucho más que un gran try con el sello de Menoncello, que partió al medio la defensa y se fue al try en una corrida de 40 metros. El centro, que volvió a formar al lado del argentino nacionalizado Ignacio Brex, recuperado de una lesión, volvió a ser decisivo y ratificó ser uno de los jugadores top de rugby mundial.

Ni siquiera urgido por marcar puntos, con pocos minutos en el reloj, Inglaterra pudo cambiar el chip. Siguió insistiendo con acciones de juego cerrado o abusando del uso del pie. El ingreso del revulsivo Marcus Smith no cambió la esencia: lo hizo como fullback y no en su puesto natural de apertura, donde se mantuvo todo el partido el conservador Fin Smith. Después de dos derrotas seguidas, el clásico ante Escocia y la dolorosa goleada ante Irlanda en Twickenham, Steve Borthwick dispuso diez cambios (que luego fueron 11 por la lesión en la entrada en calor de Tom Curry) para intentar revertir la debacle en que cayó luego de haber ingresado al certamen como uno de los favoritos.

Inglaterra llegó como candidata pero sufrió la tercera derrota consecutiva y la continuidad de Steve Borthwick pende de un hilo TIZIANA FABI� - AFP�

Italia no llegaba como favorita, pero sabía que estaba ante una oportunidad única. Dos años atrás, en esa misma cancha, Quesada había estado cerca de la hazaña y debió conformarse con llevarse la derrota más exigua en el historial (27-24). Este éxito marca el crecimiento que ha logrado

el ex jugador de Hindú, que parece convertir en oro cualquier equipo que toca. Tras ser asistente de Francia en 2011 y entrenador principal de Racing 92, Stade Français, Biarritz y Jaguares, demuestra ahora su capacidad en el plano internacional.

De paso, Quesada le dio una ayudita a la Argentina. Con esta derrota, Inglaterra retrocedió un casillero en el ranking mundial y los Pumas la superaron en el quinto escalón, detrás de Sudáfrica, Francia, Nueva Zelanda e Irlanda.

El próximo sábado, Italia irá a Gales en busca de conseguir otro hito. No hay techo a la vista para el equipo de Gonzalo Quesada.

Síntesis

Italia: Lorenzo Pani; Louis Lynagh, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Alessandro Garbisi; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Michele Lamaro (c). Andrea Zambonin, y Niccolò Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.

Entrenador: Gonzalo Quesada.Cambios: ST 9m, Federico Ruzza por Zambonin; 10, Muhamed Hasa por Ferrari, Alessandro Fusco por A. Garbisi y Leonardo Marin por Brex; 17, Mirco Spagnolo por Fischetti; 22, Tommaso Di Bartolomeo por Nicotera; Riccardo Favretto por Zuliani y Tommaso Allan por Pani.

Inglaterra: Elliot Daly;Tom Roebuck,Tommy Freeman, Seb Atkinson y Cadan Murley; Fin Smith y Ben Spencer; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Alex Coles y Maro Itoje (c); Joe Heyes, Jamie George y Ellis Genge.

Entrenador: Steve Borthwick.

Cambios: ST 17m, Bevan Rodd por Genge y Jack van Poortvliet por Spencer; Ollie Chessum por Underhill y Trevor Davison por Hayes; 33, Henry Pollock por Earl; 33, Marcus Smith por Daly; 36, Chandler Cunningham-South por Pepper y Luke Cowan-Dickie por George.

PT: 20m, penal de P. Garbisi (Ita); 25, try de Freeman (Ing); 34, gol de P. Garbisi por try de Menoncello (Ita); 42, gol de F. Smith por try de Roebuck (Ing).

ST: 4 y 13m, penales de F. Smith (Ing); 16 y 20, penales de P. Garbisi (Ita); 32, gol de P. Garbisi por try de Marin (Ita).

Amonestados: 11m, Nicotera (Ita); 14, Underhill (Ing); 23, Itoje (Ing).

Cancha: Stadio Olimpico, Roma

Árbitro: Luc Ramos (Francia)