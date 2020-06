El ex apertura de los Pumas y de Hindú se despide de Jaguares y volverá a Stade Français, al que llevó a su única conquista del Top 14 en los últimos 12 años. Fuente: AFP - Crédito: Daniel Jayo

5 de junio de 2020

La sangría de Jaguares comenzó de manera abrupta. Gonzalo Quesada, el entrenador desde 2019, aceptó una oferta de Stade Français, de París, y se convirtió en el primer peso pesado en dejar la franquicia argentina del Súper Rugby.

La incertidumbre por el futuro de Jaguares quedó en evidencia al conocerse la decisión de Australia y Nueva Zelanda de jugar el Súper Rugby de 2021 fronteras adentro y al trascender la decisión de la Unión Argentina de Rugby (UAR) de darle libertad de acción a un grupo de jugadores para negociar con clubes del exterior. Quesada, que llevó al equipo a la final en su primer año al frente, se convierte en el primer hombre de peso en dejar la franquicia.

"Me cuesta hablar; no es lo que imaginaba hace pocos meses. Sigo convencido de que fue la mejor decisión que tomé como entrenador, la de volver a Argentina", dijo Quesada en una teleconferencia organizada por la UAR. "Hace poco estábamos volviendo de Sudáfrica con una bronca tremenda. Pensábamos que el empate que nos dieron con Highlanders era lo más grave, pero hace poco me llamaron de la UAR para darme una comunicación muy transparente para contarme esta incertidumbre alrededor de Jaguares, en la que yo no iba a tener un rol por un buen tiempo. Luego apareció una oportunidad concreta, se la presenté a la UAR y me apoyaron. Es una oportunidad de liberar un buen contrato y ayudar en ese sentido. De mi lado las puertas están abiertas para volver. Es un lindo desafío volver a un club [sic] donde viví cosas muy fuertes", sostuvo el ex goleador mundialista de Gales 1999, que agradeció a la UAR, como también a Mario Ledesma, su colega en los Pumas, y a Agustín Pichot, ex dirigente de la UAR y de World Rugby.

El anuncio tuvo lugar en una conferencia de prensa virtual que la UAR realizó esa tarde, en la cual participaron Quesada; el presidente, Marcelo Rodríguez; el tesorero, Carlos Barbieri; la gerente general, Sol Iglesias; el gerente de Alto Rendimiento, Francisco Rubio; Ledesma, y el el entrenador principal de Pumas 7's, Santiago Gómez Cora.

Quesada dirigió a Stade Français entre 2013 y 2017, período en el que le dio el único título de liga al club (2015) en los últimos 12 años. El ex apertura de Hindú y los Pumas había regresado a la Argentina a mediados de 2018 luego de 18 años en Francia, que pasó como rugbier y como entrenador.

El primer jugador del sistema en emigrar fue Lucas Mensa, el capitán de Ceibos (franquicia argentina de la Superliga Americana) que integró los Pumas en el último Mundial, y que firmó con Valence Romans Drôme, de la segunda categoría de Francia. Al mismo tiempo, la prensa internacional comenzó a desperdigar rumores de posibles transferencias: Julián Montoya fue vinculado con Leicester y Gloucester, de Inglaterra; Emiliano Boffelli, con Racing 92; Guido Petti, con Stade Français, y Marcos Kremer, con La Rochelle, todos ellos, del Top 14 de Francia. A fin de año se vencerán los contratos de Jerónimo de la Fuente, Matías Alemanno, Joaquín Díaz Bonilla, Matías Moroni, Francisco Gorrissen y Matías Orlando.

Con Quesada, en su cuarta temporada Jaguares alcanzó por primera vez la final del Súper Rugby, que perdió ajustadamente contra el multicampeón Crusaders en Christchurch, Nueva Zelanda. En los dos primeros años, bajo el mando de Raúl Pérez, el equipo argentino no logró clasificarse para los playoffs, y en el tercero, con Ledesma a cargo, llegó a los cuartos de final.