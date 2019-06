Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Jaguares anotó cinco tries en el triunfo por 39-7 sobre Brumbies, que le permitió al equipo argentino clasificarse a la final del Súper Rugby por primera vez en la historia. Tomás Cuvelli y Tomás Lavanini apoyaron en los primeros 20 minutos de juego, cuando la franquicia nacional hizo una gran diferencia. Mientras que en el segundo Matías Orlando llegó por duplicado a apoyar y Boffelli coronó la goleada.

El try de Cuvelli

Fue un primer tiempo a puro ritmo, vértigo y velocidad. El conjunto argentino no dejó pasar ninguna oportunidad e impuso las condiciones desde el primer minuto. Fue así que llegaron al try en el primer ataque. Cubelli tomó una pelota a la carrera, luego de una mala recepción por parte del equipo visitante y se fue derecho al ingoal.

A los cuatro minutos de juego, el ex jugador de la franquicia de Canberra, marcó el primer try para su equipo, y luego Joaquín Diaz Bonilla convirtió para ponerse 7-0. Volvería sumar el ex jugador de Hindú, tras dos penales a favor de Jagures y así estirar la ventaja.

El try de Lavanini

A los 19 minutos llegó el segundo tanto argentino tras un line y maul que empujó Lavanini hasta el ingoal. Díaz Bonilla acertó todos sus tiros a los palos. A dos minutos del final los australianos llegaron al ingoal argentino por intermedio de Folau Fainga'a, y Christian Lealiifano fue el encargado de convertir para el 20-7 parcial.

El try de Orlando

Ya en el segundo tiempo, Matías Orlando fue el encargado de estirar la ventaja, tras una gran corrida de Matías Moroni. A los 63 minutos de juego, una arremetida del tucumano amplió el marcador. El wing tomó una pelota por la derecha y en soledad fue dejando a los defensores australianos por el camino para llegar a apoyar debajo de los palos.

El segundo try de Orlando

El encargado de sentenciar el ingoal fue Emiliano Boffelli, quien en una impecable carrera en diagonal tras una habilitación de Julián Montoya.

El try de Boffelli