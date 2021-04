Jaguares XV: con la nueva impronta federal, otra goleada en la Superliga Americana de Rugby, en Montevideo y contra Cafeteros Pro

Con cuatro tries, Sebastián Cancelliere fue la figura de Jaguares XV en una nueva goleada en la Superliga Americana de Rugby (SLAR). Hindú, con cuatro jugadores, es el club que más aporta a la única franquicia profesional de la Argentina. No obstante, el equipo de Nacho Fernández Lobbe tiene una impronta federal como nunca se vio en un combinado que reuniera a lo mejor del rugby argentino.

El único rival fue la pelota resbaladiza en la brumosa noche montevideana. Cafeteros Pro, el oponente en la séptima fecha, presentó un equipo con 14 colombianos entre los titulares, una gran experiencia para un grupo de jugadores en desarrollo, pero que pagaron el precio ante el poderío de Jaguares XV. El equipo argentino anotó 12 tries y logró la goleada más abultada del certamen (80-7).

Compacto del triunfo de Jaguares XV

Una de las particularidades de este equipo de Jaguares es la gran cantidad de jugadores provenientes de enclaves no tradicionales del rugby. En el plantel de 33 hay 11 que no son de Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba ni Mendoza. Un dato que contribuye a subrayar todavía más este fenómeno: no hay ningún jugador salido del SIC, el club que más aportó históricamente al seleccionado nacional.

Tomás Albornoz intenta dominar la pelota, resbaladiza en la húmeda noche de Montevideo. ENZO SANTOS BARREIRO

En cambio, llama la atención la presencia de rincones tan diversos como Catamarca (Santiago Segura), Esquel (Federico Wegrzyn), Bariloche (Juan Pablo Zeiss), Rafaela (Pedro Rubiolo) y San Juan (Juan Pablo Castro y Federico Gutiérrez).

Este fenómeno, que no es del todo nuevo pero sí se aprecia cada vez con más nitidez, responde esencialmente al sistema de captación y formación de la UAR. Desde la creación en 2009, el Pladar fue extendiendo sus redes y además de las cinco Academias en los centro neurálgicos cuenta con 17 Centros de Rugby en otras localidades y se nutre del trabajo de scouting de los 25 Oficiales Provinciales de Desarrollo (OPD) esparcidos por todo el país.

“Es una red de personas que dependen de las uniones provinciales y se contactan con nosotros y nos cuentan sobre jugadores de 15 a 18 años que tienen características y perfiles determinados”, explica Francisco Rubio, Gerente de Rugby de la UAR. “Con los managers que trabajan en las Academias circunscriptas a la respectiva región, los vamos visualizando y los llevamos a las distintas concentraciones a lo largo del año. Con esto buscamos ponerlos en las mismas condiciones que los que aquellos que viven en las grandes urbes y tienen otro nivel de competencia”.

Un try permitió Jaguares XV a Cafeteros Pro. ENZO SANTOS BARREIRO

En muchos casos, los jugadores dejan su club de origen y se mudan a ciudades más grandes, a veces en procura de elevar su nivel rugbístico en una competencia más elevada, a veces por cuestiones personales, como estudio. Uno de los más paradigmáticos es el de Santiago Chocobares: se inició en Pampas de Rufino y luego se mudó a Rosario para completar su formación en Duendes. Otro con experiencia Puma, Juan Pablo Zeiss, se trasladó de Bariloche a Buenos Aires para jugar en Los Matreros, donde despertó la atención de Mario Ledesma.

El caso de los primeras líneas es llamativo y no es casual. Todos los pilares provienen de regiones no tradicionales, si se permite incluir entre ellas a Luján RC, que milita en la cuarta división de la URBA. De allí son Francisco Minervino y Luciano Torres. Wegrzyn, uno de los mejores de Jaguares XV en la Superliga, es de Esquel y Joel Sclavi es marplatense, como el segunda línea Rodrigo Fernández Criado.

“Los primeras líneas tienen un proceso de captación más largo. El sistema los va detectando y los seguimos viendo más allá de las edades tempranas”, agrega Rubio. “Todos los años, a fin de temporada se realiza una concentración nacional sólo de primeras y segundas líneas, de donde surgieron varios de estos jugadores”.

Jaguares XV volvió a golear y el camino hacia el título se percibe nítido. La superioridad argentina a nivel continental tiene, esta vez, un carácter más federal.

Joaquín Oviedo tracciona frente a la marca; Jaguares XV logró a razón de un punto por minuto contra el conjunto colombiano en Uruguay. ENZO SANTOS BARREIRO

Síntesis de Jaguares XV 80 vs. Cafeteros Pro 7

Jaguares XV: Gerónimo Prisciantelli; Sebastián Cancelliere, Tomás Cubilla (c), Teo Castiglioni y Martín Cancelliere; Martín Elías y Rafael Iriarte; Rodrigo Fernández Criado, Joaquín Oviedo y Lautaro Bávaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Luciano Torres, Ignacio Ruiz y Francisco Minervino. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe

Cambios: PT, 35 minutos, Tomás Albornoz por Prisciantelli; ST, 9, Bautasta Bernasconi por Ruiz; 11, Tomás Bernasconi por Gutiérrez; 15, Martín Vaca por Oviedo; 20, Joel Sclavi por Torres y Juan Pablo Castro por Cubilla; 27, Juan Pablo Zeiss por Minervino, y 35, Felipe Ezcurra por M. Cancelliere.

Cafeteros Pro: Andrés Álvarez; Julián Velandia, Álvaro Gamarra, Cristian Rodallegas y Julián Navarro; Jhojan Ortiz y Oscar Forero; Danny Giraldo, Felipe Puertas y Diver Ceballos; John Álvarez y Sebastián Zapata; Brayhan Alejandro Pérez Díaz, Jorge Álvarez y Juan David Herrera. Entrenador: Rodolfo Ambrosio.

Cambios: ST, 6 minutos, Tomás Etcheverry por Zapata, Enzo Ocampo por Puertas, Santiago Resino por Pérez Díaz, Yani Pérez por Herrera, Agustín Acosta por Jorge Álvarez y Facundo Ferrario por Velandia, y 10, Nicolás Roger por Rodallegas.

Primer tiempo: 11, 14, 17, 19 y 23m goles de Elías por tries de Castiglioni (2), S. Cancelliere (2), Oviedo (JXV); 27, try de S. Cancelliere (JXV); 40, try de Gutiérrez (JXV).

Segundo tiempo: 4, 6, 17, 29 y 38m, goles de Elías por try de Ruiz, Iriarte, S. Cancelliere, él mismo y Albornoz (JXV); 28, gol de Roger por try de Ocampo (CP).

Estadio: Charrúa, de Montevideo.

Árbitro: Ricardo Caua, de Brasil.

Las posiciones al cabo de 7 fechas

1º, Jaguares XV (Argentina), con 35 puntos y +336 tantos

2º, Peñarol (Uruguay), con 27 puntos y +102

3º, Selknam (Chile), con 21 y +59

4º, Olimpia (Paraguay), con 14 y -79

5º, Cobras Brasil XV, con 5 y -183

6º, Cafeteros Pro (Colombia), con 3 y -235